ব্রাজিল পরিদর্শনকারী ফিউচারিস্ট বলেছেন, ‘ওপেনাই কৃত্রিম সুপারিনটেলিজেন্স একটি কেলেঙ্কারী’

‘এস্তাদো’ -তে, অ্যামি ওয়েব ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি কেন স্যাম আল্টম্যানের গোলকে সন্দেহ করেন
এর মূল বক্তৃতা ওপেনই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি হ’ল সংস্থাটি সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টির চেষ্টা করে (এজিআইসংক্ষিপ্ত বিবরণে)। এটি এমন একটি অভিব্যক্তি যার উপর কোনও sens ক্যমত্য নেই, তবে সাধারণত মানুষের ক্ষমতা সহ একটি সিস্টেম বর্ণনা করে। তবে ভবিষ্যত জন্য অ্যামি ওয়েবপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার বক্তৃতা স্যাম আল্টম্যান এটি একটি কেলেঙ্কারী।
ফিউচার টুডে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা – এবং এক্সিকিউটিভদের জন্য কৌশলগত পূর্বাভাস নির্দেশ করার জন্য পরিচিত ভয়েস – এর সাথে কথা বলেছেন এস্তাদো তিনি তার প্যানেল সম্পাদন করার পরে রিও ইনোভেশন সপ্তাহ এই বৃহস্পতিবার, 14, এবং তার সংস্থার সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন চ্যাটজিপিটি।
“তিন বছর আগে, আমি ওপেনএআই এক্সিকিউটিভদের সাথে ছিলাম এবং তারা একটি সম্মতি সংস্থা হিসাবে সংস্থাটির বিষয়ে কথা বললাম। আমি তাদের আরও কথা বলতে বলেছিলাম। এর অর্থ কী? ‘আপনি ইতিমধ্যে এজি আবিষ্কার করেছেন? এটি একটি আশ্চর্যজনক।’ তারা বলেছিল ‘এটিই এটি’ এবং এখন লক্ষ্যটিকে ‘কৃত্রিম সুপারিনটেলিজেন্স’ বলা হয়।
সম্প্রতি, সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত মার্ক জুকারবার্গ সম্পাদন একটি এআই প্রচেষ্টার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনমানব ক্ষমতা সহ একটি এআই তৈরি করতে চাইলে দাবি করা – পার্থক্যটি হ’ল দৈত্যটি আগা এর পরিবর্তে “সুপারিনটেলিজেন্স” নামটি গ্রহণ করেছিল। এর জন্য, লক্ষ্যটি মিলিয়নেয়ার নিয়োগের কাজ শুরু করে। এর মধ্যে একটি হ’ল 24 -বছর বয়সী যার দাম $ 250 মিলিয়ন। এই সমস্ত সঙ্গে, জুকারবার্গ এসেছিল ঘোষণা করুন যে সুপার আইয়া কাছাকাছি।
ওপেনাইয়ের প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্য উভয়ই ভাষার দুর্দান্ত মডেলগুলিতে জড়িত (Llms), অ্যামি বিশ্বাস করে এমন কিছু যা সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যগুলির জন্য একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা।
“আমি মনে করি না যে এজিআর এলএলএমগুলির সাথে যুক্ত, যা খুব সীমিত। আপনার আরও অনেক ডেটা এবং প্রসঙ্গের প্রকারের প্রয়োজন যেমন রোবট ডেটা, আচরণগত ডেটা এবং আন্দোলনের ডেটা,” তিনি প্রতিবেদনে বলেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে অন্যান্য ওপেনাই সমালোচকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, গ্যারি মার্কাসএবং গবেষক টিমনিট ব্যবহৃত।
অ্যামি অবশ্য বলেছেন যে এমন একটি সংস্থা রয়েছে যা ইতিমধ্যে কোনও অ্যাগ্রোরের মতো কিছু থাকতে পারে, দ্য ডিপমাইন্ডগুগল থেকে। “আপনি যদি ডিপ মাইন্ড রিসার্চের দিকে নজর রাখেন, যা কেউ সত্যই করে না, তারা অবশ্যই মানদণ্ডকে ছাড়িয়ে গেছে এবং আমি মনে করি না যে আমরা বলব যে আমরা এজিআইতে পৌঁছেছি, তবে এটি ইতিমধ্যে এটি দেখতে সম্ভব হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ব্রাজিলকে কী নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে
ব্রাজিলের কোন সেক্টরগুলি একরকম নেতিবাচক প্রযুক্তিগত প্রভাব ভোগ করতে পারে জানতে চাইলে, ফিউচারিস্ট বলেছিলেন যে কী কারণ হবে তা হ’ল “অন্যান্য শক্তি”।
“জলবায়ু পরিবর্তন, উদাহরণস্বরূপ, ঝামেলা সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ব্রাজিলে কী ঘটেছিল তা দেখুন। এটি ভয়াবহ ছিল। এটি একটি জলবায়ু ঘটনা যা পরিবহন, কৃষিকে বিরক্ত করেছিল … দু’বছর আগে পর্যন্ত পুরো বিশ্ব বা কমপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবুজ শক্তির উপর বাজি ধরেছিল। এবং এখন হঠাৎ তারা তেল এবং কয়লা চায়।
এর আগে, তার প্যানেলে সিইও এরিক ব্রেটাস এস্তাদোফিউচারিস্ট যে জানিয়েছেন দেশের এমন কোনও নেতা নেই যা ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে।