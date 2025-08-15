You are Here
ব্রায়ান কোহবার্গারকে 'চিহ্নিত করা হয়েছে,' ভুক্তভোগীর বাবা বলেছেন, বন্দীদের উপর ছিনতাই করা কেবল এতে যোগ করেছে
ব্রায়ান কোহবার্গারকে ‘চিহ্নিত করা হয়েছে,’ ভুক্তভোগীর বাবা বলেছেন, বন্দীদের উপর ছিনতাই করা কেবল এতে যোগ করেছে

ব্রায়ান কোহবার্গারের ভুক্তভোগী বাবা
বন্দীদের উপর ছিনতাই করা আপনাকে আরও বড় লক্ষ্য করে তুলেছে !!!

প্রকাশিত

কারাগারে ব্রায়ান কোহবার্গার বন্দীদের মেনাকিং গেটি 1

চতুর্ভুজ খুনি ব্রায়ান কোহবার্গার কারাগারে তার জীবন সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিচলিত হচ্ছে এবং কীভাবে তাকে সহকর্মীদের দ্বারা তাকে কটূক্তি করা হচ্ছে … এবং তার ভুক্তভোগীর একজনের বাবা বলেছেন যে জয়েন্টে তাঁর উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে কম হওয়া উচিত।

স্টিভ গনকাল্ভেসপিতা কায়লি গনকাল্ভেসটিএমজেডকে বলে … তিনি শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে বন্দীরা ইতিমধ্যে কোহবার্গারের জীবনকে কৃপণ করে তুলছে – এবং গার্ডদের কাছে তিনি যে অভিযোগ করেছিলেন তা প্রমাণ করে যে তিনি কতটা বোকা।


072425_tmz_live_kohberger_cal

Tmz.com

যেমনটি আমরা জানিয়েছি … কোহবার্গার তার আইডাহো কারাগারের অভ্যন্তরে সহকর্মী কীভাবে কাঁদছেন তাকে দেখে চিৎকার করে তাকে কটাক্ষ করে দিন ও রাতের সমস্ত ঘন্টা ভেন্টের মাধ্যমে … তবে কারাগারের কর্মকর্তারা বলছেন যে বন্দীরা একে অপরের সাথে কীভাবে কথা বলে।


স্টিভ আমাদের জানান যে তিনি ভাবেন যে কোহবার্গার স্নিচিং দেখায় যে “বোকা” বিকে কতটা … যেহেতু কুখ্যাত খুনি অবশ্যই ভিতরে সবচেয়ে খারাপ অপরাধীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অপরাধীদের মধ্যে একজন পরিয়াহ, তার শিকাররা অসহায় কলেজের বাচ্চাদের কারণে।

কায়লি গনকালভস সাব ইনস্টাগ্রাম সোয়াইপ

স্টিভও সন্দেহ করে যে বন্দীরা তাকে হুমকিস্বরূপ হিসাবেও দেখতে পাবে যেহেতু ক্ষতিগ্রস্থরা যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর খুন করেছিলেন – যার অর্থ কোনও সেলমেট তার চারপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না।

নীচের লাইন, বিকে সম্ভবত শিশুদের ক্ষতি না করার কারাগারের কোডের মাধ্যমে “চিহ্নিত” রয়েছে – এমনকি যদি এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থরা তরুণ কলেজের শিক্ষার্থী ছিল – সুতরাং তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কয়েক দিন কটূক্তি করা তার উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে কম, কারণ, “তিনি সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারেন না … এবং তারা সবাই জানেন যে তিনি কী করেছিলেন।”

