ব্রায়ান কোহবার্গার বলেছেন বন্দিরা তাকে কটূক্তি করছে, কারাগার বলেছে এটি কেবল যোগাযোগ
ব্রায়ান কোহবার্গার কান্নাকাটি করছে যে তার আইডাহো কারাগারের অভ্যন্তরে সহকর্মীরা তাকে ভেন্টের মাধ্যমে চিৎকার করে তাকে কটূক্তি করছে … তবে কারাগারের কর্মকর্তারা বলছেন যে যৌথ লোকেরা একে অপরের সাথে কীভাবে কথা বলে।

এখানে এই চুক্তিটি … আইডাহোর সর্বোচ্চ সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েদিরা কোহবার্গার যেখানে রয়েছে সেই কোষের দিকে নিয়ে যাওয়া ভেন্টে চিৎকার করছে বলে জানা গেছে একাকী কারাগারেএবং ভর্তি হত্যাকারী কারাগারের রক্ষীদের কাছে শোনা যাচ্ছিল যে শব্দটি তাকে ঘুমাতে বাধা দিচ্ছে।

আইডাহো সংশোধন বিভাগ টিএমজেডকে বলে … “আমরা কোহবার্গারের অভিযোগগুলি সম্পর্কে তিনি কী টানছেন তা সম্পর্কে আমরা সচেতন। কারাগারে থাকা ব্যক্তিরা সাধারণত কারাগারে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন।”


আইডোক যোগ করেছেন … “ব্রায়ান কোহবার্গারকে একটি কোষে একা রাখা হয়েছে এবং আইডোক সুরক্ষা কর্মীরা আমাদের হেফাজতে থাকা সমস্ত ব্যক্তির জন্য একটি নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখে।”

যেমনটি আমরা আপনাকে বলেছি … কোহবার্গার কারাগারের জে ব্লকে রয়েছেন, যা 128 জন বন্দী রয়েছে এবং এটি প্রতিরক্ষামূলক হেফাজত কারাগারে থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিচ্ছিন্নতা ধরে … এবং এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বন্দীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে।


কোহবার্গার এবং দীর্ঘমেয়াদী সীমাবদ্ধ আবাসনগুলির অন্যান্য বন্দীদের তাদের কোষগুলিতে একা বাস করে, কেবল সংযমগুলিতে প্রস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়, প্রতিদিন অন্য দিন ঝরনা পান এবং প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা বহিরঙ্গন সময় অনুমোদিত হয়।

বিকে কলেজ শিক্ষার্থীদের নৃশংস হত্যার জন্য টানা চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে কায়লি গনকাল্ভেস, ম্যাডিসন মোজেন, জানা কার্নোডলএবং ইথান চ্যাপিন … পরে একটি আবেদন চুক্তি কাটা প্রসিকিউটরদের সাথে, তাকে মারাত্মক ছুরিকাঘাতের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড এড়াতে দেয়।

