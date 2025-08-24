You are Here
ব্রায়ান ক্যালাহান টাইটানস রুকি সম্পর্কে গুশ

টেনেসি টাইটানস অবশ্যই আশা করছেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখন সঠিক দিকে যাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে কোয়ার্টারব্যাকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী উত্তর রয়েছে।

ভয়ানক 2024 এনএফএল মরসুমের পরে, টাইটানদের 2025 এনএফএল খসড়াতে 1 নম্বর পিক প্রদান করা হয়েছিল এবং এটি মিয়ামির ক্যাম ওয়ার্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ওয়ার্ড তার চূড়ান্ত কলেজিয়েট মরসুমের পরে খসড়া বোর্ডগুলি আকাশ ছুঁড়েছিল এবং এখন টেনেসির একটি দলে নিজেকে ট্র্যাকটিতে ফিরে আসতে মরিয়া বলে মনে করে।

প্রধান কোচ ব্রায়ান কলাহান তার আক্রমণাত্মক বুদ্ধিমানের জন্য পরিচিত এবং রুকিকে বৈধ এনএফএল কোয়ার্টারব্যাকে রূপ দেওয়ার সুযোগ পান।

কলাহান সম্প্রতি ওয়ার্ড এবং তিনি টেবিলে কী আনতে সক্ষম হয়েছেন তা নিয়ে গুটিয়েছিলেন।

“তিনি অসামান্য ছিলেন,” টাইটানসের প্রধান কোচ ব্রায়ান ক্যালাহান ওয়ার্ডের। “তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন না, তিনি লড়াই করেন। আমাদের কিছু দীর্ঘ-ডাউন দূরত্ব ছিল; তিনি কিছু নাটক তৈরি করেছেন, তিনি কিছু সত্যিই দুর্দান্ত ছোঁড়া করেছেন। তাঁর এই আচরণে কেবল একটি আস্থা আছে যা আমি সেখানে থাকাকালীন তাঁর পক্ষে খুব বড় নয় এবং তিনি যে কাজগুলি করেন-তিনি যে কাজগুলি করেন-তিনি যে কাজগুলি করেন-তিনি যে কাজগুলি করেন এবং সেগুলিই সক্ষম হয়- গভর্নর যখন কোনও হিট না নেওয়ার জন্য আমার কাছে নেই তখন তিনি তাঁর সীমিত প্রদর্শনীতে ভাল করেছেন। “

এটির শব্দ থেকে, ওয়ার্ড এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ভালভাবে বিকাশ এবং প্রশংসিত হয়েছে, এবং এটি একটি তরুণ টাইটানস দলের পক্ষে পোস্টসিসনে ফিরে যেতে চাইছে।

এটি প্রথম দিকে, তবে কলাহান শেষ পর্যন্ত সিগন্যাল কলার থাকতে পারে যে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

