ব্রিটিশদের দ্বারা প্রিয় প্রধান কার্ড চেইন আরও একটি স্টোর বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ইউকে | খবর

যুক্তরাজ্য জুড়ে 160 টি স্টোর সহ একটি বড় কার্ড চেইন আরও দোকান বন্ধ করার সাথে সাথে একটি ধ্বংসাত্মক ক্লোজিং বিক্রয় শুরু করেছে। প্রিয় ব্র্যান্ড ক্লিন্টনস অনেকগুলি উচ্চ রাস্তাগুলি জুড়ে একটি প্রধান বিষয় যা চেইনটি 1968 সালে এসেক্সের ইপিংয়ে প্রথম স্টোরটি খোলার সাথে।
গ্রিটিং কার্ড বিক্রির জন্য খ্যাতিমান চেইন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লড়াই করেছে, ক্লিন্টনরা বলেছিলেন যে শ্রম কর বাড়ানোর দ্বারা চালিত ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান ন্যূনতম মজুরি তার কিছু স্টোরকে আর্থিকভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। খুচরা বিক্রেতা এখন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হার্টলপুলের মিডলটন গ্রেঞ্জ শপিং সেন্টারে তার শাখায় শাটারগুলি টানতে প্রস্তুত। সংস্থার 38 টি স্টোর বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই ঘোষণাটি এসেছে, যার ফলে গত অর্থবছরে 300 টিরও বেশি চাকরি হ্রাস পেয়েছে।
একজন কর্মচারী জানিয়েছেন, মিডলটন গ্রেঞ্জ শপিং সেন্টারের ক্লিনটনস 16 আগস্টে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বিদায় জানাবে।
এই শাখাটি তার স্টক থেকে 30% অবধি বন্ধ করে একটি সমাপনী বিক্রয় শুরু করেছে, দর কষাকষির সন্ধানে ক্রেতাদের জন্য উপযুক্ত।
ফেসবুকে বন্ধের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ক্রেতারা এবং স্থানীয়রা হার্টলপুলকে একটি “ঘোস্ট টাউন” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ফ্যাশন চেইন রিভার আইল্যান্ড শহর থেকে চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এর আসন্ন বন্ধটি আসে।
স্থানীয় লোকটি ফেসবুকে বলেছিল এমন বন্ধের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে: “এটি হার্টলপুলের ছাড়া দাতব্য দোকানগুলির কোনও ভূতের শহর কিছুই নয়।”
অনলাইন শপিং এটিকে হত্যা করছে, বিশেষত কোভিডের পর থেকে। দুঃখের বিষয় এটি কেবল হার্টলপুল নয়, এটি পুরোপুরি ঘটছে “, এক সেকেন্ড বলেছিল।
জনপ্রিয় স্বাস্থ্য খাদ্য ও পরিপূরক চেইন হল্যান্ড অ্যান্ড ব্যারেটও হার্টলপুলের মিডলটন গ্রেঞ্জ থেকে একটি সুস্পষ্ট জাতীয় ডাউনসাইজিং কৌশলের মধ্যে টানছে।
ক্লিনটন কেন বন্ধ হচ্ছে?
বন্ধগুলি এমন একটি আর্থিক পরিবর্তনের পরেও আসে যা এটি লাভে ফিরে আসে।
ক্লিন্টনস বলেছিলেন যে শ্রম কর বৃদ্ধি দ্বারা চালিত ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান ন্যূনতম মজুরি তার কিছু স্টোরকে আর্থিকভাবে অযোগ্য করে তুলতে থাকে। খুচরা বিক্রেতা 29 জুন 2024 সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য 8 মিলিয়ন ডলার প্রাক-করের মুনাফা ঘোষণা করেছে।
এটি আগের অর্থবছরের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল যা একটি £ 5.3 মিলিয়ন প্রাক-করের ক্ষতি দেখেছিল।
2024 সালের মার্চ মাসে, সংস্থাটি পিলারবক্স ডিজাইন দ্বারা অর্জিত হয়েছিল।
ক্লিনটনের একটি বিবৃতিতে লেখা হয়েছে: “সংস্থাটি লোকসান তৈরির দোকানগুলি বন্ধ করে দিয়েছে এবং খুচরা স্টোরগুলির পোর্টফোলিও এখন প্রায় 170 টি স্টোরের নিচে নেমেছে।
হাই স্ট্রিটটি অপ্রত্যাশিত হতে চলেছে এবং সংস্থাটি বছরের পর বছর স্টোরগুলিতে হ্রাস পাচ্ছে।
সংস্থাটি বিদ্যমান এস্টেটের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে এবং দরিদ্র পারফর্মিং স্টোরগুলি বন্ধ করতে অব্যাহত রেখেছে, যা টার্নওভারের উপর প্রভাব ফেললেও মুনাফা অর্জনের উন্নতি করা উচিত। “