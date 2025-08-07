ব্রিটিশরা পরে বুকিং, কাছাকাছি, সংক্ষিপ্ত যুক্তরাজ্যের বিরতি, ভ্রমণ সংস্থাগুলি বলে

জীবিত প্রযোজক এবং সংবাদদাতা ব্যয়
যুক্তরাজ্যের হলিডে মেকাররা পরে এটি বাড়ির কাছাকাছি থাকা বুকের জন্য বুকিং করতে চলেছে, ট্র্যাভেল ফার্মগুলি প্রতিবেদন করছে।
যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম ছুটির কিছু সংস্থা বিবিসিকে জানিয়েছে, বেশিরভাগ গরম আবহাওয়া তৈরি করার সময় অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করার লোকেরা এই প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।
বুকিং ডটকম বলছে যে জুলাইয়ে আগামী ছয় সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের ভ্রমণের জন্য তাদের সাইট অনুসন্ধান করা লোকের সংখ্যা গত বছর ২৮% বেড়েছে, আর এয়ারবিএনবি বলেছে যে আরও ব্রিটিশরা “বাড়ির কাছাকাছি স্বতঃস্ফূর্ত গেটওয়েসকে আলিঙ্গন করছে”।
পিচআপ ডটকম, যা প্রায় 3,000 ইউকে ক্যাম্পসাইটের বিজ্ঞাপন দেয়, বলেছে যে এই বছরের এক চতুর্থাংশ বুকিং মাত্র দু’দিনের নোটিশ দিয়ে করা হয়েছিল।
সাইকস হলিডে কটেজগুলি, যুক্তরাজ্য জুড়ে 23,000 সম্পত্তি সহ, বলছে যে তাদের বুকিং এবং ভ্রমণের মধ্যে ব্যবধান এই বছর 8% কমেছে।
এয়ারবিএনবি যুক্ত করেছে “সমস্ত লক্ষণগুলি একটি গ্রীষ্মের দিকে নির্দেশ করে যেখানে অতিথিরা আবার শান্ত, সাশ্রয়ী মূল্যের জায়গাগুলি বেছে নিচ্ছেন”।
‘পুরো শিল্প এটি দেখছে’
স্কেগনেসে বাটলিনের হলিডে পার্কে লোকেরা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা পরে সংরক্ষণ করছে – গত দুই সপ্তাহে বুকিং 22% বেড়েছে।
“আমি মনে করি পুরো শিল্পটি এটি দেখছে,” রিসর্টের পরিচালক অ্যান্ড্রু লিভারস বলেছেন।
“গত কয়েক সপ্তাহ আমরা একটি সত্যিকারের উত্সাহ দেখেছি,” তিনি যোগ করেছেন। “বিভিন্ন লোকের বাজেটের জন্য আমরা তিন, চার এবং সাত-রাত বিরতি পেয়েছি …”
এই গ্রীষ্মে রিসর্টটি পরিদর্শন করবেন এমন ৮০,০০০ হলিডেকারদের মধ্যে হলেন লিংকন থেকে হার্মস্টন পরিবার।
মম কার্স্টি বলেছেন: “আমরা আসার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমরা এটি বুক করেছিলাম We
তিনি বলেছেন যে যুক্তরাজ্যে সর্বাত্মক থাকার ব্যবস্থা বুকিংয়ের অর্থ তিনি ব্যয় কমিয়ে রাখতে পারেন।
“ছুটির দিনে যাওয়ার সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হ’ল শীর্ষে সমস্ত কিছু যুক্ত করা হয়েছে যাতে আপনি আপনার ছুটির পরিকল্পনা করেছেন যে আপনি যে মূল্য দিয়েছেন তার দিকে তাকান এবং আপনাকে অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।”
কাইলি ফ্রাই তার শ্যালিকা কেলি টাওয়ার এবং তার সন্তান ক্যাসি এবং কোরি এবং তাদের চাচাতো ভাই মারলে নিয়ে চার রাত বাটলিনে রয়েছেন।
কেলি বলেছেন সংক্ষিপ্ত বিরতি পরিবারের পক্ষে আরও সুবিধাজনক হতে পারে।
“এটি আরও সহজ। আপনি যখন এই দেশে থাকবেন তখন আপনি আপনার সাথে আরও অনেক কিছু নিতে পারেন। যুক্তরাজ্যে অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে।”
নাইজেল ডটন মনোর উড কান্ট্রি কারভান পার্কের মালিক। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে লোকেরা যুক্তরাজ্যের ভাল আবহাওয়ার সুযোগ নিতে পরে বুকিং দিচ্ছে।
“সংক্ষিপ্ত বিরতি এই মুহুর্তে গেমের নাম বলে মনে হচ্ছে,” তিনি বলেছেন।
“লোকেরা প্রাক-বেতন দিতে পারে, এটি সমস্ত বাজেটেড, তাই তারা ঠিক কী জানে যে এটি তাদের কী ব্যয় করতে চলেছে I আমি মনে করি আমরা শিবিরের পুনরুজ্জীবন দেখছি It
ম্যানচেস্টারের চেলসি এবং অ্যাডাম মাহনি ঠিক এটাই করেছিলেন। তারা তাদের ছেলে গ্রে এবং রেক্সের সাথে একটি অনড় ক্যাম্পিং ট্রিপ বুক করেছে।
চেলসি বলেছেন, “আমরা গত সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা এই বছর বিদেশে যাওয়ার সামর্থ্য রাখতে পারি না তাই আমরা অনলাইনে একটি সস্তা তাঁবু কিনেছি এবং ভেবেছিলাম আসুন কেবল বাড়ির কাছাকাছি কিছু চেষ্টা করা যাক,” চেলসি বলেছেন।
“তারা চারপাশে দৌড়ানোর জন্য কিছু তাজা বাতাস এবং ঘর পেয়েছে It এটি বাড়ির মতো মনে হয় না যা আসলেই মূল জিনিস” “
ডডলি ক্যাম্প থেকে অ্যান্ডি এবং কেট ডেভিস নিয়মিত তাদের সন্তান স্যাম এবং পপির সাথে।
অ্যান্ডি বলেছেন, “বিদেশে যাওয়ার চেয়ে এটি একটি সস্তা ছুটি এবং আমরা এখনও বাচ্চাদের সাথে বিরতি পাই।”
এই বছর তারা তাদের কিট আপগ্রেড করেছে। “আমি একটি নতুন কার্পেট এবং একটি নতুন ভ্যাকুয়ামও কিনেছি,” তিনি বলেছেন।
তারা একা নন – স্পোর্টস স্টোর ডেকাথলন বিবিসিকে বলেছেন যে বিক্রি হওয়া পারিবারিক তাঁবুগুলির সংখ্যা গত বছরের তুলনায়% ০% বেড়েছে, যখন গো আউটডোরগুলি ক্যাম্পিং সরঞ্জাম বিক্রয় 20% লাফিয়ে দেখেছে।
উভয় খুচরা বিক্রেতারা বলছেন যে তাদের গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা তাদের ক্যাম্পিং কিট আপগ্রেড করছে ডেভিস পরিবারকে গদি, কার্পেট এবং আসবাবের মতো বিলাসিতা অন্তর্ভুক্ত করতে পছন্দ করে।
তাদের পারিবারিক ক্যাম্পিং ট্রিপটি ছয় বছর বয়সী পপি থেকে একটি বড় থাম্বস আপ পেয়েছে: “আমি সত্যিই আমার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে আসতে পছন্দ করি I আমি সত্যিই একটি তাঁবুতে ঘুমাতে পছন্দ করি, যদিও আমার বাবা সত্যিই একটি কাফেলা চান।”