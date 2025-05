ব্রিটিশ দম্পতি থাইল্যান্ডে £ ১০০,০০০ হাসপাতালের বিল মাউন্ট করে আটকে গিয়েছিলেন যে তারা টিকটটকে খুঁজে পেয়েছিল এবং তার খুলি এবং পা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল – এবং তিনি প্রথম শিকার নন

একজন ব্রিটিশ সৈনিককে একটি পর্যটক হটস্পটে ছবি তোলার সময় থাইল্যান্ডের একটি জলপ্রপাত থেকে পড়ার পরে তার ফিমুর এবং মাথার খুলি ছিন্নভিন্ন করার পরে একটি চোখের জল বিলের সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

21 বছর বয়সী লিয়াম গিবসন আইডিলিক না মুয়াং জলপ্রপাত 2 পরিদর্শন করছিলেন যখন তিনি পিছলে গেলেন এবং নীচে একটি শিলা লেজ মিটারে ডুবে গেলেন।

রয়্যাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের সদস্য কয়েক ঘন্টা ধরে ‘রক্তপাত’ হয়ে পড়েছিলেন, ব্যথা থেকে চেতনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, কারণ চিকিত্সকরা কোহ সামুইয়ের বিচ্ছিন্ন স্থানে তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন।

দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, তার বান্ধবী লুসি বাল্ডউইন, ২০ বছর বয়সী লিয়ামের দেহে আটকে থাকায় তিনি 100 মিটার ড্রপ থেকে ইঞ্চি আটকা পড়েছিলেন।

বিধ্বস্ত বিউটিশিয়ান মেলঅনলাইনকে বলেছিলেন: ‘যখন আমি দেখলাম যে তিনি যে রাজ্যে রয়েছেন, তখন আমি কেবল নিছক আতঙ্কে ছিলাম।

‘আমাকে তাকে ধরে রাখতে হয়েছিল যাতে সে তার চারপাশে জড়িয়ে আমার হাত এবং পা দিয়ে জলপ্রপাতটি আরও পিছলে না যায়, তার রক্তের একটি পুলে বসে।

‘তার পা থেকে হাড় আটকে ছিল, আপনি তার মাথার খুলি দেখতে পেলেন। এটা একেবারে ভয়াবহ ছিল ‘।

পাঁচ ঘন্টা পরে, লিয়াম – যিনি ‘তিনি যে প্রতিটি ঘরে walked

2019 সালে দুই পর্যটকদের জীবন দাবি করা সত্ত্বেও জলপ্রপাতটিকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট এবং টিকটোকের প্রিয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়

Lucy explained: ‘The doctors discovered he had completely shattered his femur in three pieces, broken his right arm, shattered his left hand, shattered his eye socket, cheek bone, nose and skull and had multiple open wounds to the bone on his left leg.’

হার্টলপুলের লিয়াম গত তিন সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে তবে ইংল্যান্ডে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার পায়ে পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার করতে পারে না।

মেডিকেল বিলগুলি পাইলিং করা এবং তাকে বাড়িতে আনার জন্য একটি মেডজেট প্রয়োজন, শৈশবের সুইটহার্টগুলি £ 100,000 এরও বেশি বিলের মুখোমুখি হয়।

সার্ভিসম্যান এখন থাইল্যান্ড এবং দম্পতির মধ্যে আটকা পড়েছেন, যারা তাদের মাসব্যাপী ব্যাকপ্যাকিং ট্রিপে মাত্র এক সপ্তাহ ছিল, তাকে বাড়িতে আনার চেষ্টা করার জন্য এএ গোফান্ডমে সেট আপ করেছেন।

লুসি বলেছিলেন, ‘মেডিকেল বিলগুলি কেবল এত ব্যয়বহুল এবং স্পষ্টতই তিনি সেখানে যত বেশি বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন, এ কারণেই তাকে বাড়িতে আনার পক্ষে এতটা জরুরি,’ লুসি বলেছিলেন।

তিনি বলেন, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা’ কী হয়ে উঠেছে তা স্মরণ করে ‘নিখুঁত দিন’ হিসাবে শুরু হয়েছিল।

লুসি বলেছিলেন, ‘আমরা একটি মোপেড ভাড়া নিয়েছিলাম এবং আমি যখন টিকটোকের জলপ্রপাতটি দেখলাম তখন কেবল দ্বীপটি অন্বেষণ করছিলাম,’ লুসি বলেছিলেন।

‘জলপ্রপাতের সময় প্রচুর পরিবার ছিল এবং লিয়াম ছবি তুলছিল যখন আমি বুঝতে পারি যে সে কিছুটা দীর্ঘ চলে গেছে।

‘মজার’ লিয়াম সরাসরি স্কুলের পরে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, যেখানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করেছে এবং পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রায়শই দাতব্য অনুষ্ঠান করে

মরিয়া দম্পতি, যারা ১৩ বছর বয়সে স্কুলে দেখা করেছিলেন, তারা যতক্ষণ সম্ভব তহবিল সংগ্রহকারীকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন কারণ ‘আমরা যে ধরণের লোককে অর্থের জন্য জিজ্ঞাসা করছি তা আমরা নই’

‘এটি একেবারে ভয়াবহ ছিল – আপনি যখন সেই অবস্থায় আপনার পছন্দ করেন এমন কাউকে দেখেন, আপনি কেবল সম্পূর্ণ বেঁচে থাকার মোডে যান,’ বিউটিশিয়ান বলেছিলেন

‘আমি যখন তাকে রক লেজটি পেরিয়ে গেলাম তখন আমি তার জন্য চিৎকার করছিলাম এবং চিৎকার করছিলাম।

‘আমি নীচে আরোহণের চেষ্টা করেছি এবং তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করতে পারি না – শেষ পর্যন্ত একটি স্থানীয় থাই ছেলে তার কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছিল।’

লুসি বিশ্বাস করেছিলেন যে যদি তিনি জলপ্রপাতের নীচে সমস্ত পথে পড়ে থাকেন তবে লিয়াম তাত্ক্ষণিকভাবে 100 মিটার ড্রপ থেকে মারা যেতেন – যা বছর আগে দু’জন পর্যটকদের ভাগ্য ছিল।

অবশেষে যখন তিনি তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে ‘সর্বত্র এত রক্ত ​​ছিল বিশেষত বিবেচনা করে আমরা জলপ্রপাতের মধ্যে বসে জল দিয়ে ক্রমাগত ধুয়ে ফেলছিলাম’।

তিনি আরও বলেছিলেন: ‘এটি কেবল দেখিয়েছিল যে তিনি কত দ্রুত রক্তপাত করছেন।

‘সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করার সাথে সাথে আমি যা করতে পেরেছিলাম তা হ’ল তাঁর সাথে কথা বলা এবং চেষ্টা করা এবং তাকে আমাদের সাথে রাখা।

‘আমরা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য টি-শার্টের সাথে তার পা বেঁধে শেষ করেছি তবে লিয়াম ভাবতে থাকে যে সে মারা যাচ্ছে কারণ কেউ দেখেনি।

‘তবে স্পষ্টতই এটি এত দিন ছিল এমনকি আমি সন্দেহ করেছিলাম যে কেউ আসছে কিনা, যদি এটি ছিল।

‘এটি ভয়াবহ ছিল – আমি সবচেয়ে খারাপ জিনিসটি অনুভব করেছি, তাঁকে পরম যন্ত্রণায় থাকতে দেখছি, কেবল উদ্বেগজনক বেদনা’ ‘

পররাষ্ট্র দফতর বলেছে যে তারা ‘একজন ব্রিটিশ ব্যক্তির সম্পর্কে সচেতন, যিনি থাইল্যান্ডে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন’।

পতনের পাঁচ ঘন্টা পরে, লিয়াম একটি স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছেছিল যেখানে তারা তাকে তিনটি বড় অপারেশন, একাধিক রক্ত ​​সঞ্চালনের জন্য জরুরি অস্ত্রোপচারে নিয়ে যায় এবং তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়

চিকিত্সকরা বলেছিলেন যে লিয়াম তার চোখের সকেট, গালের হাড়, নাক এবং স্কাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এবং একাধিক খোলা ক্ষত রয়েছে পাশাপাশি তার পা মারাত্মকভাবে ভেঙে দিয়েছে

থাইল্যান্ডের পর্যটন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশও মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।

মর্মস্পর্শীভাবে, লিয়াম একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি জনপ্রিয় পর্যটন স্পটে গিয়ে ভয়াবহভাবে বিকৃত হয়েছিলেন।

2019 সালে, দুজন ছুটির দিনে দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধ জলপ্রপাতের পাথরের উপর পিছলে যাওয়ার পরে মারা গিয়েছিলেন।

২ David বছর বয়সী ডেভিড রোকামুন্দি কনেসা সেই বছরের জুলাই মাসে বার্সেলোনার বাসিন্দা পিছলে যাওয়ার সময় 0.6 মাইল ট্রেকটি জলপ্রপাতের শীর্ষে 0.6 মাইল ট্রেক ভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন।

পুলিশ বিশ্বাস করেছিল যে তিনি বোল্ডারগুলির ভেজা পৃষ্ঠের উপরে ঝাঁকুনির চেষ্টা করছেন এবং উদ্ধারকর্মীরা দেখতে পেলেন যে ডেভিডের প্রাণহীন দেহটি সেই রাতের পরে জলপ্রপাতের নীচের অংশের নিকটে একটি পুলে শুয়ে আছে।

তাঁর মাথায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষত ছিল এবং ঘটনাস্থলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল তবে পরের দিন সকালে কেবল সুস্থ হয়ে উঠল কারণ এই অঞ্চলে পৌঁছানো খুব অন্ধকার ছিল।

ডেভিড, নীল শর্টস এবং সাদা ন্যস্তের মধ্যে, পাথরের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জলের দিকে তাকিয়ে আছে

ডেভিডের বন্ধুরা পুলিশকে জানিয়েছিল যে জলপ্রপাতের শীর্ষে ছবি তোলার পরে তিনি দলটি ছেড়ে নিজেরাই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

ডেভিড রোকামুন্দি কনেসা (২,) শনিবার বিকেলে কোহ সামুইয়ের আইডিলিক না মুয়াং ২ জলপ্রপাতের শীর্ষে 0.6 মাইল (1 কিলোমিটার) ট্রেকটি ভ্রমণে আরও সাতজন বন্ধু ছিলেন

উদ্ধারকর্মীরা ডেভিডের দেহ পুনরুদ্ধার করায় ভুক্তভোগীর বন্ধুরা সান্ত্বনা দেওয়া হয়

সেই নভেম্বরে, ফরাসী পর্যটক বাস্টিয়েন পলমিয়ার (৩৩) বিউটি স্পটে সেলফি তোলার চেষ্টা করার জন্য সতর্কতার লক্ষণগুলি উপেক্ষা করার পরেও তাঁর মৃত্যুতে পড়েছিলেন।

প্যালমিয়ার 260 ফুট উঁচু জলপ্রপাতের ক্লিফ প্রান্তের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন যখন সেলফি তোলার সময়, বা সেলফিটির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যখন তিনি পিছলে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ, ভেজা পাথরের উপর এবং নীচের পুলে তাঁর মৃত্যুতে পড়েছিলেন।

পুলিশ এবং উদ্ধারকর্মীরা পর্যটকদের দেহটি উদ্ধার করেছিলেন, যা জলে মুখের মুখোমুখি ভাসমান ছিল।

ফরাসী কপাল খোলা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তার দেহটি পতন থেকে কাটা এবং আঘাতের মধ্যে covered াকা ছিল। ঘটনাস্থলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

পলমিরের বন্ধু থমাস মেচিন পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি তার ‘শৈশব বন্ধু’ কে স্বপ্নের ছুটিতে তাকে থাইল্যান্ডে তার নতুন বাড়িতে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন যে ‘বাস্টিয়েন ক্লিফ প্রান্তের নিকটে থাকা নিষিদ্ধ জোনে আরও যেতে চেয়েছিলেন’ যখন তারা জলপ্রপাতের শীর্ষে পৌঁছেছিল।

বাস্টিয়েন প্যালমিয়ার সুরত থানির কোহ সামুই দ্বীপে না মুয়েং 2 জলপ্রপাতের সাথে দেখা করার এক বন্ধু ছিলেন যখন তিনি তাঁর মৃত্যুতে পড়েছিলেন

থেইনল্যান্ডের কোহ সামুই দ্বীপে না মুয়েং রেসকিউ ইউনিট, একটি ফরাসি পর্যটকদের দেহকে 260 ফুট উচ্চ না মুয়েং 2 জলপ্রপাতের উপরে নিয়ে গেছে

সতর্কতার লক্ষণগুলি উপেক্ষা করে এবং সেলফি তোলার জন্য একটি দড়ির উপরে উঠে যাওয়ার পরে বাস্টিয়েন পলমিয়ার তার মৃত্যুর দিকে পড়ে গেলেন, তার বন্ধুরা থাই পুলিশকে জানিয়েছেন

ফরাসী পর্যটককে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল যখন উদ্ধারকর্মীরা মাথায় আঘাতের সাথে তার দেহটি পেয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন যে তিনি পতন থেকে কাটা এবং আঘাতের মধ্যে covered াকা ছিলেন

থমাস পুলিশকে বলেছিলেন যে তিনি ‘তাকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তিনি শোনেন নি’ এবং তিনি ‘অঞ্চলটি বন্ধ করে দেওয়া দড়িটি অতিক্রম করেছেন’।

টমাস যখন পিছলে গিয়ে পড়ে পড়েন তখন পালমিয়ার ‘জলপ্রপাতের প্রান্তে একটি সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন’।

পুলিশ জানিয়েছে যে পিচ্ছিল শিলা দ্বারা দেহটি পুনরুদ্ধার করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল তবে তিন ঘন্টা পরে উদ্ধারকারীরা অবশেষে তাকে একটি স্ট্রেচারে বেঁধে জলপ্রপাত থেকে বের করে আনতে সক্ষম হন, যা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

