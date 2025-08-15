You are Here
ব্রিটিশ রাজা চার্লস বিজয় দিবসের ৮০ তম বার্ষিকীতে যুদ্ধের “সত্য ব্যয়” সম্পর্কে সতর্ক করেছেন
যুক্তরাজ্যের কিং চার্লস শুক্রবার বিজয় দিবসের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনে একটি বার্তা প্রকাশ করেছে, যা জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রদের বিজয় এবং বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, বর্তমান দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করে এবং সতর্ক করে যে যুদ্ধের ব্যয় যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যায়।

১৯৪45 সালের মে মাসে ইউরোপে লড়াই শেষ হওয়ার পরে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা প্রকাশের পরে এই বছরের ১৫ ই আগস্ট দেশটি আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ না করা পর্যন্ত জাপানের সাথে বিরোধ অব্যাহত ছিল।

চার্লস বলেছিলেন যে যুদ্ধের চূড়ান্ত কাজটি হিরোশিমা এবং নাগাসাকির কাছে একটি “বিশাল মূল্য” এনেছিল, এমন একটি দাম যা তিনি আবার কোনও জাতিকে অর্থ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

চার্লসের সাথে তাঁর স্ত্রী কুইন ক্যামিলা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টেরার, জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং প্রবীণদের একটি জাতীয় স্মৃতি সেবায় যাঁরা যুদ্ধের শেষ তিন মাসে নিহত হয়েছেন তাদের সম্মান জানাতে পারেন।

Historical তিহাসিক সামরিক বিমানের সাথে একটি ফ্লায়ার থাকবে, দুই মিনিট থেকে দুপুর পর্যন্ত একটি নীরবতা এবং দেশজুড়ে বিখ্যাত ভবনগুলি এই অনুষ্ঠানটি চিহ্নিত করার জন্য আলোকিত করা হবে।

রাজা তার ছয় মিনিটের বক্তব্যকে অগ্রগতিতে দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে ব্যবহার করেছিলেন: “যুদ্ধের আসল ব্যয় যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও প্রসারিত, জীবনের সমস্ত দিকগুলিতে পৌঁছেছে, যা আজ বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বের দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট ট্র্যাজেডি।”

তিনি বলেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, যে জাতিগুলি কখনও পাশাপাশি লড়াই করে নি তারা একসাথে কাজ করতে শিখত, “প্রমাণ করে যে” যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময়ে, সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র আপনার বহনকারী অস্ত্র নয়, তবে আপনি যে অস্ত্রগুলিকে একত্রিত করেন তা নয়। “

“এটি আমাদের সময়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসাবে রয়ে গেছে,” তিনি যোগ করেছেন।

স্টেরার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে “দেশগুলির মধ্যে যারা আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করেছিলেন তাদের পক্ষে একটি বড় debt ণ রয়েছে যাতে আমরা আজ যে স্বাধীনতা এবং জীবন উপভোগ করতে পারি তা পেতে পারি।”

ভোরের দিকে, সামরিক পাইপার্স লন্ডন সেন্টার, এডিনবার্গ ক্যাসেল এবং শহরতলির ইংল্যান্ডের জাতীয় মেমোরিয়াল আরবোরেটামে সেনোটাফ ওয়ার মেমোরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন, যেখানে পরে স্মৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে, সরকার জানিয়েছে।

যুদ্ধের শেষের দশকগুলিতে যুক্তরাজ্য এবং জাপানের মধ্যে পুনর্মিলন স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি পাইপারও জাপানি শান্তির বাগানে নিজেকে উপস্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে বাকিংহাম প্যালেস, সংসদ ঘর, লন্ডন টাওয়ার এবং ডোভারের সাদা ক্লিফস সহ সারা দেশে কয়েক ডজন বিল্ডিং এবং অবস্থানগুলি জন্মদিন উপলক্ষে আলোকিত করা হবে।

