ব্রিটেন অবশ্যই পারমাণবিক যুদ্ধ, যুদ্ধ সহ ‘প্রতিটি ডোমেইনে দৃ ser ়’ হতে হবে ইউকে | খবর

ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের দ্বারা পশ্চিমকে অবশ্যই ডুবে যাওয়া উচিত নয়, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উচ্চতর অংশীদারিত্বের বৈঠকের আগে সতর্ক করেছেন।
অ্যাডমিরাল স্যার টনি রাডাকিন বলেছেন, ন্যাটো মিত্রদের অবশ্যই “প্রতিটি ডোমেইনে – পারমাণবিক, স্থল, সমুদ্র, বায়ু, সাইবার এবং স্থান – পাশাপাশি কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে” অবশ্যই “দৃ ser ় হতে হবে” টেলিগ্রাফ রিপোর্ট।
ব্রিটেনের সবচেয়ে সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার বিরল হস্তক্ষেপ শুক্রবার আলাস্কার পুতিনের সাথে মিঃ ট্রাম্পের এক-এক-বৈঠকের আগে এগিয়ে এসেছিল, যা ইউক্রেনের শান্তির শর্ত তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাক্ষাত্কারটি একই দিনে এসেছিল যে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে পুতিনকে ক্রাঞ্চ সামিটের ইউরোপীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়ের জন্য ট্রাম্পকে ধাক্কা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতে মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিন “আমার সাথে গোলমাল করবেন না” এবং যদি তিনি যুদ্ধের জন্য অর্থবহ সমাধানের প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হন তবে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি “প্রথম দুই মিনিটে … ঠিক কোনও চুক্তি করা যায় কি না তা জানতেন”।
বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে বক্তব্য রেখে তিনি বলেছিলেন: “আমি পরবর্তী সভার জন্য টেবিলটি সেট করতে চাই। আমি এটি খুব দ্রুত ঘটতে দেখতে চাই।
“আমরা সবাই কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। যদি এটি একটি খারাপ সভা হয় তবে এটি খুব দ্রুত শেষ হবে এবং যদি এটি একটি ভাল সভা হয় তবে আমরা খুব অদূর ভবিষ্যতে শান্তি পাবে।”
পুতিন ‘হারাবে’ ডাব্লুডাব্লু 3
ইউরোপীয় নেতারা ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যে এই জুটি ভলোডাইমির জেলেনস্কির মাথা নিয়ে তিন বছরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে, তবে মিঃ ট্রাম্প বৃহস্পতিবার রাতে এই আশঙ্কাকে কিছুটা দূর করতে হাজির হয়েছিলেন।
তিনি বলেন, “আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হবে, আমরা রাষ্ট্রপতি পুতিন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সাথে আমার সাথে বৈঠক করব এবং সম্ভবত আমরা কিছু ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে আসব, সম্ভবত না,” তিনি বলেছিলেন।
“দ্বিতীয় সভাটি খুব, খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ এটি এমন একটি সভা হতে চলেছে যেখানে তারা একটি চুক্তি করে। এবং আমি ‘ডিভভি’ শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। তবে আপনি জানেন, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এটি কোনও খারাপ শব্দ নয়।”
ভিজে দিবসের ৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে টেলিগ্রাফের পক্ষে রচনা করে স্যার টনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জন্মগ্রহণকারী ন্যাটো জোটের চলমান গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “পুতিন ন্যাটোর সাথে যুদ্ধ চান না কারণ তিনি হেরে যাবেন। সুতরাং আমাদের তাঁর বক্তৃতা বা তার নাশকতার প্রচারের দ্বারা উত্সাহিত হওয়া উচিত নয়, যেমনটি হতে পারে।
“আমাদের অস্ত্রাগারে যে একটি অস্ত্র সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হ’ল আত্মবিশ্বাস। বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও, ব্রিটেন বাড়িতে সুরক্ষিত। ন্যাটো শক্তিশালী। রাশিয়া দুর্বল। এটি উল্লেখ করা আত্মতুষ্ট নয়।”
ট্রাম্প ভিত্তি দিতে পারে
মিঃ ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে তিনি মিঃ জেলেনস্কি ব্যতীত ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তি করবেন না, যিনি সুরক্ষার গ্যারান্টি দাবি করেছেন – আমেরিকা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনও শান্তি চুক্তির শর্তাদি কার্যকর করতে ইচ্ছুক হবে এমন এক ধরণের প্রতিশ্রুতি।
স্যার টনি বলেছিলেন, “আমাদের ন্যাটোতে আমাদের স্থান থেকে আশ্বাস আকর্ষণ করা উচিত, আমরা একই সুরক্ষার খুব সুবিধাভোগী রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এতটাই মরিয়া হয়ে গ্যারান্টির গ্যারান্টি দিয়েছেন এবং তারপরে ইউক্রেনকে উঁচু করে দেওয়ার জন্য এই আশ্বাসটি ব্যবহার করতে হবে,” স্যার টনি বলেছিলেন।
তবে মিঃ ট্রাম্প পুতিনকে ভিত্তি দিতে পারতেন এবং একটি শান্তি চুক্তির পথটি মসৃণ করার আশায় একাধিক আর্থিক উত্সাহ নিয়ে সজ্জিত সভায় সভায় পৌঁছে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
স্যার টনি সতর্ক করেছিলেন যে রাশিয়ার আঞ্চলিক লাভকে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, “রাশিয়া এই বছরের প্রথম ছয় মাসে ইউক্রেনের অঞ্চলগুলির 0.4 শতাংশেরও কম দখল করেছে, এমনকি রাশিয়ান মৃত ও আহতদের টোল এক মিলিয়ন পাস করেছে।”