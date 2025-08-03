You are Here
ব্রিট ওম্যানের জন্য অনুসন্ধান করুন, 59, যিনি স্বামী ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে সৈকত থেকে নিখোঁজ হয়েছেন ইউকে | খবর
News

ব্রিট ওম্যানের জন্য অনুসন্ধান করুন, 59, যিনি স্বামী ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে সৈকত থেকে নিখোঁজ হয়েছেন ইউকে | খবর

গ্রিসে ছুটিতে থাকাকালীন নিখোঁজ হওয়া একজন ব্রিটিশ মহিলার জন্য মরিয়া অনুসন্ধান চলছে।

মিশেল অ্যান জয় বুর্দাকে (৫৯) সর্বশেষ শুক্রবার কাভালার অফরিনি বিচে একটি সানবেডে লাউং করতে দেখা গিয়েছিল। তার স্বামী তার ব্যক্তিগত জিনিস এখনও সৈকতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ঝাপটায় জেগে উঠেছে বলে জানা গেছে।

গ্রীক নিখোঁজ ব্যক্তিদের দাতব্য লাইফলাইন হেলাস জানিয়েছেন, পুলিশ তাকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে গতকাল রৌপ্য সতর্কতা জারি করেছিল, গ্রীক নিখোঁজ ব্যক্তিদের দাতব্য হেলাস জানিয়েছেন, এই অ্যালার্মটি তাত্ক্ষণিকভাবে তার উদ্বিগ্ন পরিবার দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল।

দাতব্যতার সতর্কতাটি বলেছে: “তার জীবন বিপদে রয়েছে। আপনি যদি কিছু জানেন তবে ন্যাশনাল এসওএস লাইন 1065 -এ 24 ঘন্টা সিলভার সতর্কতা পরিষেবাটির সাথে যোগাযোগ করুন।”

গ্রিসের হেলেনিক কোস্ট গার্ড একটি সমুদ্র অনুসন্ধান অপারেশন শুরু করেছে, আয়না রিপোর্ট।

মিশেলকে তার কাঁধে সোজা স্বর্ণকেশী চুল, হ্যাজেল চোখ, 1.73 মিটার (5 ফুট 6in) লম্বা এবং একটি পাতলা বিল্ড রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেদিন তিনি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, সে রাইনস্টোনস, হলুদ সৈকত জুতা এবং লাল সানগ্লাস দিয়ে সজ্জিত একটি দ্বি-পিস সুইমসুট পরেছিলেন।

এটি এই সপ্তাহের শুরুতে একটি জনপ্রিয় স্প্যানিশ রিসর্ট থেকে অন্য ব্রিটিশ মহিলার নিখোঁজ হওয়ার পরে।

জেনিফার ফ্রান্সেস লেসি (৪১) সোমবার, ২৮ শে জুলাই ভেরা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এসওএস মিসিং পার্সোনস অ্যাসোসিয়েশন তার নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

কোঁকড়ানো বাদামী চুল, নীল চোখ এবং প্রেসক্রিপশন চশমা পরিধান করে তাকে 5 ফুট 2in লম্বা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জেনিফার একজন পর্যটক বা বাসিন্দা কিনা তা তদন্ত চলছে।

এসওএস নিখোঁজ ব্যক্তিরা 868286726 রিং করে বা সরাসরি তাদের ইমেল করে যোগাযোগের জন্য তার অবস্থান সম্পর্কে যে কোনও তথ্য সহ স্থানীয়দের কাছে আবেদন করছেন। বর্তমানে স্পেনে বসবাসরত তাদের জরুরি নম্বর 112 ডায়াল করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সুপরিচিত টিভি ডাক্তার এবং কলামিস্ট মাইকেল মোসলে গত গ্রীষ্মে সিমির গ্রীক দ্বীপে হাঁটার সময় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে মর্মান্তিকভাবে মারা গিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের জুনে চার দিনের বিস্তৃত অনুসন্ধানের পরে সম্প্রচারকের দেহটি আবিষ্কার করা হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজে মোসলে তার দেহটি পরে পাওয়া গিয়েছিল এমন জায়গাটির নিকটে পড়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

বাকিংহামশায়ারের সিনিয়র করোনার ক্রিস্পিন বাটলার বলেছিলেন যে মোসলির মৃত্যু সম্ভবত “হিটস্ট্রোক (দুর্ঘটনাজনিত) বা (ক) অ-সনাক্তকারী প্যাথলজিকাল কারণের জন্য সম্ভবত দায়ী”।

একটি পৃথক ঘটনায়, রোডস দ্বীপে থিওলোগস বিচে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে একটি 48 বছর বয়সী ব্রিটিশ পর্যটককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। লোকটি তার পরিবারের সাথে ছুটিতে ছিল এবং তার ভাগ্নির সাথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল, যিনি নিখোঁজ হওয়ার আগে তাদের হোটেলে ফিরে এসেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts