ব্রুক শিল্ডস 60 এ সৈকত বিকিনি ফটোগুলির সাথে বার্ধক্যজনিত স্টেরিওটাইপগুলি অস্বীকার করে

ব্রুক শিল্ডস প্রমাণ করছে যে বয়স নতুন সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলির সাথে একটি সংখ্যা।

“ব্রাইডের মা” তারকা তার বিকিনিতে সৈকতে তার loung ালাইয়ের ছবি সহ তার th০ তম জন্মদিন উদযাপন করতে উইকএন্ডে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন।

“আজ জান্নাতে জেগে উঠেছে … এবং জীবনের এক নতুন দশকে! এটি 6⃣0⃣! জন্মদিনের সমস্ত ভালবাসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,” তিনি পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন।

ফটোগুলিতে একটি কালো বিকিনিতে তীরে একটি হ্যামকটিতে বসে sh ালগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা তিনি একটি সূর্যের টুপি এবং একটি চুনযুক্ত সোনার চেইন চোকার এবং বালি covered াকা পা দিয়ে অ্যাক্সেসরাইজ করেছিলেন।

তার বিখ্যাত বন্ধুরা দ্রুত শুভেচ্ছার সাথে মন্তব্য বিভাগগুলিতে প্লাবিত করেছিল ক্রিস্টি ব্রিংলি “শুভ জন্মদিনের সৌন্দর্য 60 আপনার উপর দুর্দান্ত দেখাচ্ছে” এবং রিকি লেক যুক্ত করে, “হ্যাঁ কুইন! শুভ মাইলফলক জন্মদিন!”

একটি পৃথক মধ্যে ইনস্টাগ্রাম পোস্টতার হেয়ার কেয়ার ব্র্যান্ডের অ্যাকাউন্টে ভাগ করা, শিল্ডস “প্রচারের জন্য আমরা আর পড়ছি না” বানান, ক্যাপশনে লিখেছেন, “আমরা বাজে কথা বলার জন্য আর কোনও সময় দিচ্ছি না।”

“এই 60 এর অর্থ ধীর হয়ে যাওয়া That এই পরিবর্তনটি কেবল আপনার কুড়িটির জন্য,” স্ক্রিনে লেখা তালিকাটি বলেছে। “এটি নতুন কিছু শিখতে খুব দেরি হয়ে গেছে That আমার সেরা দিনগুলি রিয়ারভিউতে রয়েছে That যে ‘একটি নির্দিষ্ট বয়সের মহিলারা’ গণনা করার মতো শক্তি নয়। আমি আমার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পণ্যগুলির প্রাপ্য নই। প্রতিদিনের কোনও ভাল চুলের দিন হতে পারে না।”

শিল্ডস বিকিনি ছবি ভাগ করে নেওয়ার জন্য কোনও অপরিচিত নয়। তারকা থেকে ছবি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এপ্রিল মাসে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন বাহামাসে তার সময়এতে তিনি একটি কালো এবং সাদা বিকিনিতে সৈকতে পোজ দিয়েছেন।

অল্প বয়সে তার কেরিয়ার শুরু করার পরে, শিল্ডস প্রায়শই স্পটলাইটে বড় হওয়া কতটা কঠিন ছিল তা নিয়ে কথা বলেছিলেন, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এআরপি ম্যাগাজিনটি বলেছিলেন যে তিনি মনে করেছিলেন যে সৌন্দর্য “বোঝা এবং দায়িত্ব,” তবে এখন এটি “স্বাধীনতার অর্থ”।

“দ্য ‘প্রেটি বেবি’ ডকুমেন্টারি অবশ্যই আমাকে ক্ষমতা দিয়েছিল, “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।” আমি আমার জীবনকে পুরোপুরি কখনও দেখিনি। এটি আমাকে আমার স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই ছোট্ট মেয়েটির জন্য খুব গর্বিত বোধ করেছে। আমি বাচ্চা হিসাবে হতবাক হয়ে যাব যে এমন একটি সময় আসবে যে আমার মনে হবে আমি যথেষ্ট। আমি হতবাক হয়ে যাব যদি আমি জানতাম যে আমি একদিন সত্যিই আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের মতো হব। “

হুলুর বিবরণ অনুসারে ২০২৩ সালের ডকুমেন্টারি, “প্রিটি বেবি: ব্রুক শিল্ডস,” অভিনেত্রীকে যৌন যুব অভিনেত্রী এবং মডেল হিসাবে ক্রনিকল করেছেন “

এআরপি দ্য ম্যাগাজিনের সাথে কথা বলার সময়, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তার উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মতামত শুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন, “ব্রুকের শিল্ডগুলি যদি বড় হয় তবে এটি মানুষের পক্ষে এটি একটি বিরোধী।”

“আপনি বড় হতে পারবেন না, আপনার বয়স হতে পারে না। এটি তাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক যে আমার 16 বছর বয়সে আমার একই মুখ ছিল না,” তিনি বলেছিলেন। “তবে এটি আমার পক্ষে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য এতটাই মুক্ত হয়ে গেছে। চর্মসার হওয়ার চাপটি এতটাই ক্লান্তিকর I আমি খাবার পছন্দ করি, এবং আমি টকিলা পছন্দ করি!”

তিনি তার স্মৃতিচারণে হলিউডে বার্ধক্যের বিষয়ে আরও আলোচনা করেছিলেন, “ব্রুক শিল্ডসকে বৃদ্ধ হতে দেওয়া হয় না।”