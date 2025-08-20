ব্রুক হোগান দাবি করেছেন যে তিনি শুনেছেন বডি ক্যাম ফুটেজ হাল্কের মৃত্যুর বিষয়ে আলোকপাত করবে

ব্রুক হোগান
ভিডিও হাল্কের মৃত্যুর বিষয়ে বিশ্বের মতামত পরিবর্তন করবে !!!
প্রকাশিত
ব্রুক হোগান বলেছে যে লোকেরা তার বাবার মৃত্যু থেকে বডি ক্যামের ফুটেজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে … ‘কারণ তিনি শুনেছেন এটি পুরোপুরি তার মৃত্যুর চারপাশে গল্পটি পরিবর্তন করবে।
কন্যা হাল্ক হোগান বুধবার তার ইনস্টাগ্রামে বোমাশেল দাবি করেছেন … বলেছেন যে তিনি তার বাবার মৃত্যুর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বৈধ কল পেয়েছেন যে তাকে বডি ক্যামেরার ফুটেজ এবং 911 টেপ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার।
তিনি বলেছেন যে তাকে বলা হয়েছে যে টেপগুলি “আমরা/আই/প্রত্যেকে শুনছি যে বিবরণী পরিবর্তন করতে সম্ভাব্যভাবে যথেষ্ট আলো ফেলতে পারে।” তিনি বলেছেন যে এই আনন পেশাদাররা এই কথিত সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তাদের কেরিয়ারকে লাইনে রাখছেন।
ব্রুক বলেছেন যে তিনি এখনও হাল্কের বিধবা দ্বারা হিমশীতল হয়ে যাচ্ছেন, আকাশ প্রতিদিন … বলছেন যে তাকে যে কোনও উপকরণ পেতে বলা হচ্ছে তার কোনও অ্যাক্সেস নেই – এবং, তথ্য স্বাধীনতার আইনের অনুরোধগুলিও কাজ করছে না।
হোগান বলেছেন যে তিনি এখনও জানেন না যে তার বাবার দাহ হয়েছে কি না … যদিও তার ভাই বলেছেন যে তারা এখনও ময়নাতদন্ত করার পরিকল্পনা করছেন। যাইহোক, বিএইচ এটি পরিষ্কার করে দেয় যে সে কখনই এই ফলাফলগুলি জনসাধারণের সাথে ভাগ করে নেবে না।
তিনি একটি ময়নাতদন্তের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহও তুলে ধরেন … এবং, তিনি এখানে হাল্কের ডাক্তারের কাছে ছায়া নিক্ষেপ করেন।
শেষ পর্যন্ত, তিনি বলেছেন যে তিনি আর কিছু জানেন না … এবং, তিনি মিডিয়াকে তার কাছে পৌঁছানো বন্ধ করতে বলছেন।
Tmz.com
যেমন আমরা রিপোর্ট করেছি … হাল্কের দেহে একটি ময়নাতদন্ত আকাশ পর্যন্তকর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছে। সুতরাং ব্রুক বা না নিক হোগান মেডিকেল পরীক্ষককে একটি সম্পাদন করতে বলতে পারেন।
ব্রুক ইতিমধ্যে সন্দেহ প্রকাশ সেই হাল্কের লিউকেমিয়া ছিল … দাবি করে যে তিনি মনে করেন যে চিকিত্সকরা এর আগে এমন রোগ নির্ণয় আবিষ্কার করেছিলেন। হুল্কের ডাক্তার কেন তার সাথে সাইন আপ করলেন তাও তিনি নিশ্চিত নন মৃত্যুর কারণ একটি ময়নাতদন্ত ছাড়া।
কর্তৃপক্ষের মতো শব্দগুলি পৃথিবী-ছিন্নভিন্ন রসিদ থাকতে পারে … যদিও এটি আমরা কখনই সেগুলি শুনতে বা দেখতে পেলাম কিনা তা অস্পষ্ট।