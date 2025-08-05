You are Here
ব্রুক হোগান বাবা হাল্ক হোগানের মৃত্যুর বিষয়ে সন্দেহজনক
News

ব্রুক হোগান বাবা হাল্ক হোগানের মৃত্যুর বিষয়ে সন্দেহজনক

ব্রুক হোগান
হাল্কের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহজনক

প্রকাশিত


080525_brooke_hogan_leukemia_cal

বুব্বা রেডিও নেটওয়ার্ক

হাল্ক হোগানএর কন্যা মনে করে যে তাঁর মৃত্যুর আশেপাশের পরিস্থিতিগুলি সন্দেহজনক এবং তিনি প্রথমবারের মতো এটি সম্পর্কে কথা বলছেন।

ব্রুক হোগান মঙ্গলবার তার নীরবতা ভেঙে রেডিও ব্যক্তিত্বের সময় তার উদ্বেগ প্রকাশ করে বুব্বা দ্য লাভ স্পঞ্জএর শো, তার বাবা লিউকেমিয়ার সাথে লড়াই করছেন এমন সংবাদটি তার কাছে সম্পূর্ণ ধাক্কা হিসাবে এসেছিল। আসলে, তিনি বলেছেন যে এটি তার কাছে কোনও ধারণা দেয় না।

ব্রুক বুব্বাকে বলেছিলেন যে তাদের পরিবারে ক্যান্সারের কোনও ইতিহাস নেই, এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একাধিকবার হাল্কের পাশে ছিলেন যখন তার বিভিন্ন শল্য চিকিত্সা ছিল এবং তিনি সর্বদা তাঁর রক্তচাপের দিকে নজর রাখতেন। তিনি ভাবছেন যে ডাক্তাররা কেন আগে লিউকেমিয়া আবিষ্কার করতে পারত না।

তার অংশ হিসাবে, বুব্বা ভাবেন এটি অদ্ভুত হাল্কের ব্যক্তিগত ডাক্তার একটিতে সাইন আপ করেছেন মৃত্যুর কারণ মেডিকেল পরীক্ষক ছাড়া একটি ময়নাতদন্ত সম্পাদন করা।

ব্রুক সম্মত হন এবং বলেছেন যে ময়নাতদন্তের অভাব এবং লিউকেমিয়া রোগ নির্ণয়ের ফলে সম্ভবত কোথাও তাকে বিএস হিসাবে আঘাত করা হয়নি … এবং তিনি বলেছেন যে তিনি অবাক হয়েছেন যে একজন সার্জন ক্যান্সার তদন্ত না করেই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির উপর কাজ করবেন।


হাল্ক ভক্তরা বুব্বার সাথে তাঁর কঠোর ইতিহাস জানেন – তারা দিনের সেরা বন্ধু ছিল, এবং হাল্ক প্রায়শই তার রেডিও শোতে থাকতেন। এটি সমস্ত 2012 সালে শেষ হয়েছিল যখন ক সেক্স টেপ ফাঁস হয়েছে অভিনয়ে হাল্ক এবং বুব্বার স্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে।

গল্প বিকাশ

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts