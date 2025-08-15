You are Here
ব্রুনা মার্কেজিনের 30 তম জন্মদিনের পার্টি একই সংস্থা দ্বারা আয়োজিত হয়েছে যা 6 বছর ধরে মেরিনা রুই বার্বোসা উদযাপন করেছে
ব্রুনা মার্কেজাইন জেকা প্যাগোডিনহোর একটি শো এবং সেল ফোন নিষিদ্ধ একটি শো সহ ট্যাক্স দ্বীপে 30 বছর উদযাপন করেছেন




ছবি: গেটি চিত্র, ইনস্টাগ্রাম / খাঁটি জনগণ

ব্রুনা মার্কেজাইন শেষ দিন 30 বছর শেষ আগস্ট 4 এবং শৈলীতে তারিখটি উদযাপন করতে এটি ইতিমধ্যে পুরোদমে চলছে। পার্টিটি এই শুক্রবার (15) অনুষ্ঠিত হয় আইকনিক historical তিহাসিক বিল্ডিংয়ে ট্যাক্স দ্বীপরিও ডি জেনিরোতে, ইভেন্টগুলির জন্য এর কঠোর নিয়মের জন্য পরিচিত। জায়গার প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে রয়েছে নগ্নতা এবং আতশবাজি নিষিদ্ধ। তবে অভিনেত্রীও একটি বিষয় তৈরি করেছিলেন তাদের নিজস্ব নিয়ম যোগ করুননিশ্চিত করা যে রাতটি ঠিক যেমনটি পরিকল্পনা করেছিল ঠিক তেমনই।

সাধারণ আমন্ত্রণ, দুর্দান্ত শো

সিরিজের একজন কাস্টমেটকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য যতটা সম্ভব নির্দেশ করেছেন “আমার জীবনের ভালবাসা”ব্রুনা তার নির্বাচিত অতিথিদের একটি বিচক্ষণ আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠা দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মিডিয়া সার্কাসরাতের প্রথম শো ছাড়া আর কেউ হবে না জেকা প্যাগোডিনহোযা 21 ঘন্টা সময়মতো মঞ্চ নেয়। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে অভিনেত্রী উদযাপন জুড়ে সেল ফোন, ফটো এবং ভিডিও ব্যবহার নিষিদ্ধ

একটি সফল অংশীদারিত্ব পুনরাবৃত্তি

একটি গল্প মাধ্যমে খাঁটি লোক এটিতে দেখা গেছে যে এই ইভেন্টটি বিখ্যাত বিশ্বের স্মরণীয় দলগুলির জন্য দায়ী একই সংস্থা দ্বারা সংগঠিত করা হচ্ছে। একটি উদাহরণ 23 তম বার্ষিকী মেরিনা রায় বার্বোসা2018 সালে। এ সময়, ব্যাখ্যা দ্য প্লেবিয়া আমালিয়া ইন “God শ্বর রাজা বাঁচান “মেরিনা বন্ধু এবং পরিবারকে জড়ো করেছে মোরো দা ইউআরকারিওতে, উত্পাদন সহ প্রবর্তক স্বাক্ষরিত ক্যারল সাম্পাইও এবং সেই সময় আপনার সঙ্গী মিশেল ডায়াম্যান্ট। পার্টিতে হলুদ, সোনার এবং কালো, আলোকিত নৃত্যের মেঝেতে সজ্জা বৈশিষ্ট্যযুক্ত …

