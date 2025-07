ব্রুনো মার্স তার $ 50 মিলিয়ন জুয়ার debt ণের গুজবকে তাজা রসিকতার সাথে বাঁচিয়ে রাখে

ব্রুনো মার্স দীর্ঘকাল থেকে $ 50 মিলিয়ন ভেগাস জুয়ার debt ণ সম্পর্কে খণ্ডিত দাবির সাথে জড়িত – এবং তিনি এটিকে নামতে দেবেন না।

এমজিএম রিসর্টগুলিকে গত বছর ব্রুনো মার্সের ব্র্যান্ডের আবাসস্থলগুলি $ 50 মিলিয়ন debts ণ পরিশোধ করতে হবে এমন ব্যাপক গুজবকে বিবেচনা করতে হয়েছিল। 2025 সালের গ্রীষ্ম জুড়ে নিশ্চিত তারিখ সহ 2017 সাল থেকে মঙ্গলবার নিয়মিত পারফর্ম করে চলেছে।

২০২৪ সালের মার্চ মাসে করা এক বিবৃতিতে এমজিএম রিসর্টস বলেছিলেন: “পার্ক এমজিএম -এ ডলবি লাইভে তাঁর শো থেকে বেলাজিওতে নতুন পিঙ্কি রিং লাউঞ্জ পর্যন্ত ব্রুনোর ব্র্যান্ডের বিনোদন বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। এমজিএম এবং ব্রুনোর অংশীদারিত্ব দীর্ঘদিনের এবং পারস্পরিক সম্মানের সাথে জড়িত।

“অন্যথায় যে কোনও জল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা; এমজিএমের সাথে তার কোনও debt ণ নেই।”

তবে এই দ্ব্যর্থহীন অস্বীকৃতি গায়ককে রসিকতা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেনি। মঙ্গল 15 জুলাই ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিল after joining fellow musician Rosé on stage at a Blackpink concert for a surprise performance writing: “Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!”

ব্রুনো মার্স জুয়ার debts ণ যেতে দেবে না

লেডি গাগার সাথে তাঁর সহযোগিতা রসিকতা করে এমন ফ্যান পোস্টগুলি পছন্দ করে এই প্রথম (এবং সম্ভবত এটি শেষ হবে না) নয়, এটি তার debt ণ পরিশোধে সহায়তা করছে।

স্পটিফাই যখন এই সংবাদটি ভাগ করে নিয়েছিল যে মঙ্গল গ্রহ প্রথম শিল্পী হয়ে উঠেছে যে অ্যাপটিতে ১৫০ মিলিয়ন মাসিক শ্রোতার কাছে পৌঁছেছে, তখন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন: “স্ট্রিমিং চালিয়ে যান, আমি কোনও সময়েই debt ণের বাইরে থাকব।”

এটি একবারে লক্ষণীয় যে এমজিএম রিসর্টগুলি দৃ ly ়ভাবে বলেছে যে কোনও জুয়ার debts ণ নেই। মঙ্গল গ্রহের জিহ্বা-ইন-গাল মন্তব্যগুলি সবই ভাল মজাদার বলে মনে হয় এবং তার আবাসগুলি সম্ভবত স্বাভাবিক উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে। তবুও, এটি মঙ্গল, তার ভক্ত এবং ইন্টারনেটের মধ্যে চলমান রসিকতাগুলি কোনও কম প্রশংসা করা থেকে বিরত রাখে না।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: উইকিমিডিয়া কমন্সসিসির অধীনে 4.0 দ্বারা লাইসেন্স