ব্রুনো লেজের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ অংশগ্রহণের সাথে ক্রীড়া অগ্রগতি | জাতীয় ফুটবল

স্পোর্টিং পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের (এফপিএফ) ডিসিপ্লাইন কাউন্সিল (সিডি) এর সাথে বেনফিকার কোচ ব্রুনো লেজের বিরুদ্ধে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অংশগ্রহণ উপস্থাপন করেছে, প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত একটি সূত্রের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

“লায়ন্স” এর অংশগ্রহণে “অবতার” এর কোচের অভিযোগে অভিযোগের অভিযোগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে সুপার কাপের চূড়ান্ত অংশে রেফারি ফেবিও ভার্সসিমোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন বেনফিকার গোলরক্ষক নুনো সান্টোসকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

বেনফিকা আলগারভ স্টেডিয়ামে খেলা ম্যাচে পাভলিডিসের একটি গোলে স্পোর্টিংকে ১-০ গোলে হারিয়ে কান্ডিডো ডি অলিভিরা সুপার কাপ জিতেছিল।

