ব্রুস’ন্টিটিস

কোয়িবা হলেন আরেক বাফানা খেলোয়াড় যিনি উদ্বোধনী ৪৫ মিনিটে উরুবালের উজ্জ্বলতার দ্বারা কঠোরভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, যেখানে মোজাম্বিক কখনও বক্স এন্ট্রি করেনি। পাইরেটসের গোলরক্ষক সিফো চেইন, যিনি th 67 তম মিনিটে নতুন আগত রেনাল্ডো লিনারের দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হবেন, প্রথমার্ধ জুড়ে ছুটির দিনে একজনের মতো ছিলেন।

প্রথম পিরিয়ডে কয়েকটি স্টপেজ ছিল, দীর্ঘতম আগমন যখন বাফানার ডান-ব্যাক নাইকো মোবি মোজাম্বিক বাম-ব্যাক এডমিলসন ডোভের সাথে সংঘর্ষে সংঘর্ষ করেছিল, যার কাইজার চিফদের সাথে চুক্তি এই মাসে শেষ হয়। ডিওনো ভ্যান রুইনের পরিবর্তে মাথার চোটে ভুগতে 76 76 তম মিনিট অবধি মব্বিকে সৈনিক করতে হয়েছিল।

এই জাতীয় প্রভাবশালী প্রথমার্ধের প্রদর্শনের পরে, যদিও স্কোর না করেই, এটি বাফানার দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম প্রয়াসে উরুবালকে মারধর করার জন্য একটি সেট-পিস থেকে কওয়াইবার শিরোনামের সৌজন্যে হ্রাস পেয়েছিল। চিপ্পা মিডফিল্ডার স্মার্টলি উঠে এনকোটার কোণে বাড়ি চলে গেল।

Cupido, who replaced Yanela Mbuthuma in the 67th, put the game to bed with a delightful finish just three minutes after entering the fray, collected and finishing a loose ball after Dove’s error.