ব্রেকিং: আইএনইসি উপ-নির্বাচনে এসডিপি প্রার্থীদের বাদ দেওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়

বৈধ.এনজি সাংবাদিক রিদওয়ান অ্যাডোলা ইউসুফের নাইজেরিয়ার রাজনীতি, নির্বাচন এবং প্রশাসনের উপর নির্ভর করে 9 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
এফসিটি, আবুজা – স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি) শুক্রবার সন্ধ্যায়, ১৫ আগস্ট, বলেছে যে এটি এফএইচসি/এবিজে/সিএস/1525/2025 এর স্যুট নম্বরটিতে ফেডারেল হাইকোর্ট, আবুজা বিভাগের রায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বৈধ.এনজি জাতীয় কমিশনার ও চেয়ারম্যান, তথ্য ও ভোটার শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান স্যাম অলুমেকুনের এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কমিশন রায়টিতে বলেছে, আইএনইসিকে 12 টি রাজ্যে বাই-নির্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এসডিপি) এবং এর প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উপ-নির্বাচন: আইএনইসি এসডিপি গ্রহণ করে
আইএনইসি জানিয়েছে, এসডিপি এর আগে বাই-নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক পরিচালনার জন্য একটি বৈধ নোটিশ জমা দেয়নি।
ইনেক বলেছেন:
“এই কারণে কমিশন তাদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।”
নির্বাচনী আম্পায়ার অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে রায় অনুসারে ম্যানুয়ালি জমা দেওয়া প্রার্থীদের নাম গ্রহণ ও প্রকাশিত হয়েছে INEC ওয়েবসাইট।
কানাডিয়ান আদালত কি এপিসি সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেছিল? শাসক সরকার বক্তৃতা দেয়
আইএনইসি ঘোষণা করেছে:
“দলটি বাই-নির্বাচনে অংশ নেবে।”
তদুপরি, আইএনইসি নাইজেরিয়ানদের, বিশেষত 12 টি রাজ্যের ভোটারদের আশ্বাস দিয়েছিল যে একাদশ ঘন্টার রায়টি নির্ধারিত হিসাবে শনিবার, 16 আগস্ট শনিবার এগিয়ে যাবে এমন নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে না।
উপ-নির্বাচন: আইজিপি আদেশ দেয়
এদিকে, শনিবার, ১ August আগস্ট শনিবার বেশ কয়েকটি নাইজেরিয়ার রাজ্যে নির্বাচনের আগে, পুলিশ পরিদর্শক-জেনারেল কায়োড এগবেটোকুন জড়িত রাজ্যগুলিতে জলরোধী সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।
আইজিপি রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার অঞ্চলে যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে অপারেশনাল লজিস্টিক স্থাপনের বিষয়ে তার পূর্বের নির্দেশাবলীর পুনর্বিবেচনা করেছিল।
এটি, তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি নিখরচায় এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ সরবরাহ করবে।
যে যোগাযোগগুলি বাই-ইলেক্ট্রোনিয়নগুলি হথামব্রা, কানো, ওও, তারাবা, নদী, ওগুন এবং নাইজারকে ধারণ করবে।
নাইজেরিয়া পুলিশ ফোর্সের (এনপিএফ) মুখপাত্র ওলুমুয়াওয়া অ্যাডেজোবি বলেছেন, মসৃণ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আইজিপি পুলিশ সহকারী মহাপরিদর্শক এবং পুলিশ কমিশনারদের পুলিশ কমিশনারদের সহায়তা করার জন্য সিনিয়র অফিসারদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।
আদিজোবি বলেছিলেন যে এটি একটি মসৃণ এবং হিচ-মুক্ত জরিপের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির উপর যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা।
সূত্র: বৈধ.এনজি