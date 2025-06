ব্রেকিং সীমানা: (গুলি) সিএসএস সহ একটি ট্যাঙ্গরাম ধাঁধা তৈরি করা

কয়েক বছর ধরে, আমি বিশ্বাস করি যে ড্রাগ-অ্যান্ড-ড্রপ গেমস-বিশেষত যারা ঘূর্ণন, স্থানিক যুক্তি এবং ধাঁধা সমাধানের সাথে জড়িত-তারা জাভাস্ক্রিপ্টের একচেটিয়া ডোমেন ছিল। একদিন অবধি আমি এআইকে জিজ্ঞাসা করেছি:

“কেবলমাত্র সিএসএস ব্যবহার করে কি পুরোপুরি ইন্টারেক্টিভ ট্যাঙ্গরাম ধাঁধা গেম তৈরি করা সম্ভব?”

উত্তর: “না – আসলেই নয়। আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট দরকার।” অন্যথায় প্রমাণ করার জন্য আমার সমস্ত অনুপ্রেরণা ছিল।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

তবে প্রথমে আসুন আমরা সুস্পষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি: কেন কেউ এই করবে?

ভাল …

ইন্টারেক্টিভ ইউআইএস তৈরিতে সিএসএসকে কতদূর চাপ দেওয়া যেতে পারে তা জানতে।

আমার সিএসএস দক্ষতা আরও ভাল পেতে।

এবং এটা মজা!

যথেষ্ট ন্যায্য?

এখন, এখানে আশ্চর্যজনক সত্য: সিএসএস এটির জন্য ঠিক তৈরি হয়নি। এটি কোনও যুক্তিযুক্ত ভাষা নয়, এবং আসুন সত্য কথা বলা যাক, এটি বিশেষভাবে গতিশীল নয়। (অবশ্যই, আমাদের কাছে এখন সিএসএস ভেরিয়েবল এবং কিছু কার্যকর অন্তর্নির্মিত ফাংশন রয়েছে, হুরয়!)

জাভাস্ক্রিপ্টে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই ফাংশন, লুপ, শর্ত, বস্তু, তুলনাগুলির ক্ষেত্রে চিন্তা করি। আমরা যুক্তি, বিমূর্ত জিনিসগুলিকে পদ্ধতিগুলিতে লিখি এবং অবশেষে ব্রাউজারটি বোঝে এমন একটি বান্ডিলটি প্রেরণ করি। এবং একবার এটি প্রেরণ করা হয়? আমরা খুব কমই সেই চূড়ান্ত জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডিলের দিকে নজর রাখি – আমরা কেবল এটিকে হাতছাড়া রাখার দিকে মনোনিবেশ করি।

এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: সিএসএসের জন্য সাস ঠিক তাই না?

আউটপুটটি অনুকূলিত হওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ না আমরা এটি তৈরি করতে মিক্সিন এবং ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে পারি-যখন আমরা এটি তৈরি করতে মিক্সিন এবং ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে পারি তখন কেন আমরা পুনরাবৃত্ত সিএসএসের অন্তহীন রেখাগুলি হস্তান্তর করব?

সুতরাং, আমরা এটি পরীক্ষায় রেখেছি এবং এটি দেখা যাচ্ছে যে সাস জাভাস্ক্রিপ্টটি প্রতিস্থাপন করতে পারে, কমপক্ষে যখন এটি নিম্ন-স্তরের যুক্তি এবং ধাঁধার আচরণের কথা আসে। মানচিত্র, মিক্সিনস, ফাংশন এবং পুরো গণিত ছাড়া কিছুই ছাড়া আমরা আমাদের ট্যাংরাম ধাঁধাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছি, কোনও জাভাস্ক্রিপ্টের প্রয়োজন নেই।

(সিএসএস-কেবল) গেমগুলি শুরু করা যাক! 🎉

গেমটি সাতটি টুকরো নিয়ে গঠিত: ক্লাসিক ট্যাংরাম সেট। স্বাভাবিকভাবেই, এই টুকরোগুলি একটি নিখুঁত বর্গক্ষেত্রে সাজানো যেতে পারে (এবং আরও অনেক আকারও)। তবে আমাদের কেবল স্থির টুকরোগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি প্রয়োজন।

সুতরাং আমি যা তৈরি করছি তা এখানে:

একটি ধাঁধা লক্ষ্য, যা প্লেয়ারকে পুনরায় তৈরি করতে হবে লক্ষ্য আকার।

একটি স্টার্ট বোতাম যা সমস্ত টুকরোকে একটি মঞ্চের জায়গায় বদলে দেয়।

প্রতিটি টুকরা ক্লিকযোগ্য এবং ইন্টারেক্টিভ।

ধাঁধাটি ব্যবহারকারীকে যখন কোনও টুকরো ভুল হয়ে যায় এবং ধাঁধাটি শেষ করার সময় উদযাপনও করা উচিত।

আমি এইচটিএমএল কাঠামো স্থাপন করে শুরু করেছি, যা জড়িত উপাদানগুলির সংখ্যা বিবেচনা করে কোনও ছোট কাজ নয়।

প্রতিটি আকৃতি সাতটি রেডিও বোতাম দেওয়া হয়েছিল। আমি তাদের অন্তর্নির্মিত এক্সক্লুসিভিটির সুবিধা নিতে চেকবক্সগুলির উপরে রেডিওগুলি বেছে নিয়েছি। একই গ্রুপের মধ্যে কেবল একটিই নির্বাচন করা যেতে পারে। এটি বর্তমানে কোন আকার এবং রাজ্য সক্রিয় ছিল তা ট্র্যাক করা আরও সহজ করে তুলেছে।

স্টার্ট বোতাম? এছাড়াও একটি রেডিও ইনপুট। একটি চেকবক্সও কাজ করতে পারত, তবে ধারাবাহিকতার জন্য, আমি বোর্ড জুড়ে রেডিওগুলির সাথে আটকে ছিলাম।

ধাঁধা মানচিত্র নিজেই কেবল একটি সরল পুরানো <div> সহজ এবং কার্যকর।

সহজ এবং কার্যকর। আবর্তনের জন্য, আমরা আটটি রেডিও বোতাম যুক্ত করেছি, যার প্রতিটি 45-ডিগ্রি ইনক্রিমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করে: 45 °, 90 °, 135 °, সমস্ত উপায় 360 ° পর্যন্ত ° এই সিমুলেট ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণগুলি সম্পূর্ণ সিএসএসে।

প্রতিটি সম্ভাব্য ছায়া অবস্থান তার নিজস্ব রেডিও বোতামটিও পেয়েছে। (হ্যাঁ, এটি অনেক, আমি জানি))

এবং এগুলি সমস্ত গুটিয়ে রাখতে, আমি একটি ভিতরে একটি ক্লাসিক রিসেট বোতাম অন্তর্ভুক্ত <form> ব্যবহার <button type="reset"> সুতরাং খেলোয়াড়রা যে কোনও সময়ে সহজেই শুরু করতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির নিখুঁত সংখ্যা দেওয়া, আমি এইচটিএমএল আরও দক্ষতার সাথে উত্পন্ন করতে পিইউজি ব্যবহার করেছি। এটি নিখুঁতভাবে একটি সুবিধার পছন্দ ছিল। এটি ধাঁধাটির যুক্তি বা আচরণকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না।

নীচে সংকলিত এইচটিএমএল এর একটি নমুনা দেওয়া আছে। এটি প্রথম নজরে অপ্রতিরোধ্য দেখতে পারে (এবং এটি এটির একটি অংশ!) তবে এটি জড়িত কাঠামোগত জটিলতার চিত্র তুলে ধরে। এই বিভাগটি আপনার স্ক্রিনকে নতুন করে না দেওয়ার জন্য ধসে পড়েছে, তবে আপনি যদি এটি অন্বেষণ করতে চান তবে এটি প্রসারিত করা যেতে পারে।

এইচটিএমএল কোড খুলুন <div class="wrapper"> <div class="tanagram-box"></div> <div class="tanagram-box"></div> <form class="container"> <input class="hide_input start" type="checkbox" id="start" autofocus /> <button class="start-button" type="reset" id="restart">Restart</button> <label class="start-button" for="start">Start </label> <div class="shadow"> <input class="hide_input" type="radio" id="blueTriangle-tan" name="tan-active" /> <input class="hide_input" type="radio" id="yellowTriangle-tan" name="tan-active" /> <!-- Inputs for others tans --> <input class="hide_input" type="radio" id="rotation-reset" name="tan-active" /> <input class="hide_input" type="radio" id="rotation-45" name="tan-rotation" /> <input class="hide_input" type="radio" id="rotation-90" name="tan-rotation" /> <!--radios for 90, 225, 315, 360 --> <input class="hide_input" type="checkbox" id="yellowTriangle-tan-1-135" name="tan-rotation" /> <input class="hide_input" type="checkbox" id="yellowTriangle-tan-1-225" name="tan-rotation" /> <!-- radio for every possible shape shadows--> <label class="rotation rot" for="rotation-45" id="rot45">⟲</label> <label class="rotation rot" for="rotation-90" id="rot90">⟲</label> <!--radios for 90, 225, 315, 360 --> <label class="rotation" for="rotation-reset" id="rotReset">✘</label> <label class="blueTriangle tans" for="blueTriangle-tan" id="tanblueTrianglelab"></label> <div class="tans tan_blocked" id="tanblueTrianglelabRes"></div> <!-- labels for every tan and disabled div --> <label class="blueTriangle tans" for="blueTriangle-tan-1-90" id="tanblueTrianglelab-1-90"></label> <label class="blueTriangle tans" for="blueTriangle-tan-1-225" id="tanblueTrianglelab-1-225"></label> <!-- labels radio for every possible shape shadows--> <div class="shape"></div> </div> </form> <div class="tanagram-box"></div> <div class="tanagram-box"></div> <div class="tanagram-box"></div> <div class="tanagram-box"></div> <div class="tanagram-box"></div> </div>

এখন এইচটিএমএল কঙ্কাল প্রস্তুত, এটি কিছু বাস্তব শক্তি দিয়ে ইনজেকশন দেওয়ার সময় এসেছে। আমাদের যেখানে আমাদের সাস মানচিত্র আসুন, এবং এখানে ধাঁধা যুক্তি জ্বলতে শুরু করে।

দ্রষ্টব্য: সাসের মানচিত্রগুলি কী এবং মানগুলির জোড়া রাখে এবং এর সাথে সম্পর্কিত কী দ্বারা কোনও মান সন্ধান করা সহজ করে তোলে। জাভাস্ক্রিপ্টের অবজেক্টগুলির মতো, পাইথনে অভিধান এবং ভাল, সি ++ এর মানচিত্র।

আমি প্রতিটি ট্যাংরাম টুকরা (টিএএন) নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল ডেটা ম্যাপিং করছি: এর রঙ, আকার, অবস্থান এবং এমনকি ইন্টারঅ্যাকশন লজিক। এই মানচিত্রে রয়েছে:

দ্য background-color প্রতিটি ট্যানের জন্য,

প্রতিটি ট্যানের জন্য, দ্য clip-path স্থানাঙ্কগুলি যা তাদের আকারগুলি সংজ্ঞায়িত করে,

স্থানাঙ্কগুলি যা তাদের আকারগুলি সংজ্ঞায়িত করে, প্রতিটি ট্যানের জন্য প্রাথমিক অবস্থান,

ব্লকিংয়ের অবস্থান div (যা কোনও ট্যান নির্বাচন করা হলে মিথস্ক্রিয়া অক্ষম করে),

(যা কোনও ট্যান নির্বাচন করা হলে মিথস্ক্রিয়া অক্ষম করে), ছায়া অবস্থানগুলি (টাস্ক বোর্ডে প্রদর্শিত ট্যানের সিলুয়েটের জন্য স্থানাঙ্ক),

গ্রিড তথ্য, এবং

বিজয়ী সংমিশ্রণগুলি – প্রতিটি ট্যানের জন্য সঠিক লক্ষ্য সমন্বয় করে সঠিক সমাধান চিহ্নিত করে।

$colors: ( blue-color: #53a0e0, yellow-color: #f7db4f, /* Colors for each tan */ ); $nth-child-grid: ( 1: (2, 3, 1, 2, ), 2: ( 3, 4, 1, 2, ), 4: ( 1, 2, 2, 3, ), /* More entries to be added */); $bluePosiblePositions: ( 45: none, 90: ( (6.7, 11.2), ), 135: none, 180: none, /* Positions defined up to 360 degrees */); /* Other tans */ /* Data defined for each tan */ $tansShapes: ( blueTriangle: ( color: map.get($colors, blue-color), clip-path: ( 0 0, 50 50, 0 100, ), rot-btn-position: ( -20, -25, ), exit-mode-btn-position: ( -20, -33, ), tan-position: ( -6, -37, ), diable-lab-position: ( -12, -38, ), poss-positions: $bluePosiblePositions, correct-position: ((4.7, 13.5), (18.8, 13.3), ), transform-origin: ( 4.17, 12.5,), ), ); /* Remaining 7 combinations */ $winningCombinations: ( combo1: ( (blueTriangle, 1, 360), (yellowTriangle, 1, 225), (pinkTriangle, 1, 180), (redTriangle, 4, 360), (purpleTriangle, 2, 225), (square, 1, 90), (polygon, 4, 90), ), );

আপনি এটি কোডপেনের ক্রিয়াকলাপে দেখতে পারেন, যেখানে এই মানচিত্রগুলি প্রতিটি ধাঁধা টুকরাটির প্রকৃত চেহারা এবং আচরণকে চালিত করে। এই মুহুর্তে, পূর্বরূপে কোনও দৃশ্যমান পরিবর্তন নেই। আমরা কেবল পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ডেটা প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করেছি।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

মূল ধারণাটি হ’ল পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মিক্সিনগুলি তৈরি করা যা মানচিত্রগুলি থেকে ডেটা পড়বে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সিএসএস বিধিগুলিতে এটি প্রয়োগ করবে।

তবে তার আগে, আমরা একটি মূল সিদ্ধান্ত নিয়ে জিনিসগুলিকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছি: আমরা মানচিত্রের ভিতরে সরাসরি হার্ড-কোডেড ইউনিটগুলি কখনই না। পরিবর্তে, আমরা একটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ইউটিলিটি ফাংশন তৈরি করেছি যা গতিশীলভাবে কাঙ্ক্ষিত ইউনিট যুক্ত করে (যেমন, vmin , px ইত্যাদি) যখন এটি ব্যবহার করা হচ্ছে তখন যে কোনও সংখ্যার মান। এইভাবে, কখন আমাদের মানচিত্রগুলি ব্যবহার করতে পারে তবে আমরা দয়া করে।

@function get-coordinates($data, $key, $separator, $unit) { $coordinates: null; // Check if the first argument is a map @if meta.type-of($data) == "map" { // If the map contains the specified key @if map.has-key($data, $key) { // Get the value associated with the key (expected to be a list of coordinates) $coordinates: map.get($data, $key); } // If the first argument is a list } @else if meta.type-of($data) == "list" { // Ensure the key is a valid index (1-based) within the list @if meta.type-of($key) == "number" and $key > 0 and $key <= list.length($data) { // Retrieve the item at the specified index $coordinates: list.nth($data, $key); } // If neither map nor list, throw an error } @else { @error "Invalid input: First argument must be a map or a list."; } // If no valid coordinates were found, return null @if $coordinates == null { @return null; } // Extract x and y values from the list $x: list.nth($coordinates, 1); $y: list.nth($coordinates, -1); // -1 gets the last item (y) // Return the combined x and y values with units and separator @return #{$x}#{$unit}#{$separator}#{$y}#{$unit}; }

অবশ্যই, এখনও পূর্বরূপে কিছুই প্রদর্শিত হচ্ছে না, তবে আসল যাদুটি এখন শুরু হয়।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখন আমরা মিক্সিন লেখার দিকে এগিয়ে যাই। আমি প্রথম মিশ্রণের জন্য পদ্ধতির বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব এবং বাকিগুলি মন্তব্যের মাধ্যমে বর্ণিত হবে।

প্রথম মিক্সিন গতিশীলভাবে প্রয়োগ হয় grid-column এবং grid-row মানচিত্রে সঞ্চিত মানগুলির উপর ভিত্তি করে শিশু উপাদানগুলিতে প্লেসমেন্ট বিধি। মানচিত্রে প্রতিটি এন্ট্রি একটি উপাদান সূচকের সাথে সম্পর্কিত (1 থেকে 8) এবং চারটি মানের একটি তালিকা রয়েছে: (start-col, end-col, start-row, end-row) ।

@mixin tanagram-grid-positioning($nth-child-grid) { // Loop through numbers 1 to 8, corresponding to the tanam pieces @for $i from 1 through 8 { // Check if the map contains a key for the current piece (1-8) @if map.has-key($nth-child-grid, $i) { // Get the grid values for this piece: (start-column, end-column, start-row, end-row) $values: map.get($nth-child-grid, $i); // Target the nth child (piece) and set its grid positions &:nth-child(#{$i}) { // Set grid-column: start and end values based on the first two items in the list grid-column: #{list.nth($values, 1)} / #{list.nth($values, 2)}; // Set grid-row: start and end values based on the last two items in the list grid-row: #{list.nth($values, 3)} / #{list.nth($values, 4)}; } } } }

আমরা নিম্নলিখিত সিএসএস উত্পন্ন হওয়ার আশা করতে পারি:

.tanagram-box:nth-child(1) { grid-column: 2 / 3; grid-row: 1 / 2; } .tanagram-box:nth-child(2) { grid-column: 3 / 4; grid-row: 1 / 2; }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এই মিশ্রণে, আমার লক্ষ্যটি ছিল আসলে সমস্ত আকার (ট্যান) তৈরি করা। আমি ব্যবহার করছি clip-path । অভিনব এসভিজি চিত্রগুলি ব্যবহার করার জন্য ধারণা ছিল, তবে এই পরীক্ষার প্রকল্পটি সুন্দর নকশায় মনোনিবেশ করার চেয়ে যুক্তিটি পরীক্ষা করার বিষয়ে আরও বেশি। এই কারণে, সহজতম সমাধানটি ছিল বর্গক্ষেত্রে (সমস্ত ট্যানের প্রাথমিক অবস্থান) থাকাকালীন মাত্রা অনুসারে উপাদানগুলি কেটে ফেলা।

সুতরাং, এই ক্ষেত্রে, একটি স্থির গণনার মাধ্যমে, $tansShapes মানচিত্রের সাথে আপডেট করা হয়েছিল clip-path সম্পত্তি:

clip-path: (0 0, 50 50, 0 100);

এটিতে সমস্ত ট্যানের জন্য ক্লিপ পয়েন্ট রয়েছে। সংক্ষেপে, এই মিশ্রণটি সেই অনুযায়ী প্রতিটি ট্যানকে আকার দেয় এবং রঙ করে।

@mixin set-tan-clip-path($tanName, $values) { // Initialize an empty list to hold the final clip-path points $clip-path-points: (); // Extract the 'clip-path' data from the map, which contains coordinate pairs $clip-path-key: map.get($values, clip-path); // Get the number of coordinate pairs to loop through $count: list.length($clip-path-key); // Loop through each coordinate point @for $i from 1 through $count { // Convert each pair of numbers into a formatted coordinate string with units $current-point: get-coordinates($clip-path-key, $i, " ", "%"); // Add the formatted coordinate to the list, separating each point with a comma $clip-path-points: list.append($clip-path-points, #{$current-point}, comma); } // Style for the preview element (lab version), using the configured background color #tan#{$tanName}lab { background: map.get($values, color); clip-path: polygon(#{$clip-path-points}); // Apply the full list of clip-path points } // Apply the same clip-path to the actual tan element .#{$tanName} { clip-path: polygon(#{$clip-path-points}); } }

এবং সিএসএসে আউটপুট হওয়া উচিত:

.blueTriangle { clip-path: polygon(0% 0%, 50% 50%, 0% 100%); } /* other tans */

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ঠিক আছে, এখন আমি স্পষ্ট করতে চাই যে গেমটি লোড হওয়ার পরে প্রথমে কী হওয়া উচিত।

প্রথমত, স্টার্ট বোতামে একটি ক্লিক দিয়ে, সমস্ত ট্যানগুলি “তাদের অবস্থানে যান।” বাস্তবে, আমরা তাদের একটি বরাদ্দ transform: translate() নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক এবং একটি ঘূর্ণন সহ।

.start:checked ~ .shadow #tanblueTrianglelab { transform-origin: 4.17vmin 12.5vmin; transform: translate(-6vmin,-37vmin) rotate(360deg); cursor: pointer; }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সুতরাং, আমরা এখনও এই প্যাটার্নটি বজায় রাখি। আমরা টাস্ক বোর্ডে ট্যান এবং তাদের ছায়া উভয়ের অবস্থান বা কোণগুলি (মানচিত্রে) রূপান্তর এবং কেবল পরিবর্তন করি।

যখন কোনও ট্যান ক্লিক করা হয়, ঘূর্ণন বোতামটি উপস্থিত হয়। এটিতে ক্লিক করে, টানটি তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরানো উচিত এবং এটি পরবর্তী প্রতিটি ক্লিকের সাথে অব্যাহত থাকে। এখানে আটটি রেডিও বোতাম রয়েছে এবং প্রতিটি ক্লিকের সাথে একটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরেরটি উপস্থিত হয়। আমরা যখন শেষটিতে পৌঁছেছি, এটি ক্লিক করা এটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং প্রথমটি আবার উপস্থিত হয়। এইভাবে, আমরা একই বোতামটি ক্লিক করার ছাপ পাই (সেগুলি অবশ্যই একই স্টাইলযুক্ত) এবং অসীমভাবে ক্লিক করতে সক্ষম হওয়া (ট্যানটি ঘোরান)। নিম্নলিখিত মিশ্রণটি ঠিক এটিই সক্ষম করে।

@mixin set-tan-rotation-states($tanName, $values, $angles, $color) { // This mixin dynamically applies rotation UI styles based on a tan's configuration. // It controls the positioning and appearance of rotation buttons and visual feedback when a rotation state is active. @each $angle in $angles{ & ~ #rot#{$angle}{ transform: translate(get-coordinates($values,rot-btn-position,',',vmin )); background: $color;} & ~ #rotation-#{$angle}:checked{ @each $key in map.keys($tansShapes){ & ~ #tan#{$key}labRes{ visibility: visible; background:rgba(0,0,0,0.4); } & ~ #tan#{$key}lab{ opacity:.3; } & ~ #rotReset{ visibility: visible; } } } } }

এবং উত্পন্ন সিএসএস হওয়া উচিত:

#blueTriangle-tan:checked ~ #rotation-45:checked ~ #tanblueTrianglelab { transform: translate(-6vmin,-37vmin) rotate(45deg); } #blueTriangle-tan:checked ~ #rotation-45:checked ~ #tanblueTrianglelabRes { visibility: hidden; }

ঠিক আছে, নিম্নলিখিত মিক্সিনগুলি ব্যবহার করে set-clip-path এবং set-rotation মিক্সিন এগুলিতে ট্যানগুলি এবং তাদের আচরণ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য রয়েছে যার সাথে ট্যানটি ক্লিক করা হয়েছে এবং কোন ঘূর্ণনটি নির্বাচন করা হয়েছে, পাশাপাশি তাদের অবস্থানগুলি (দ্বিতীয় মিক্সিনে সংজ্ঞায়িত হিসাবে) রয়েছে।

@mixin generate-tan-shapes-and-interactions($tansShapes) { // Applies styling logic and UI interactions for each individual tan shape from the $tansShapes map. @each $tanName, $values in $tansShapes{ $color: color.scale(map.get($values, color), $lightness: 10%); $angles: (45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360); @include set-tan-clip-path($tanName, $values); ##{$tanName}-tan:checked{ & ~ #tan#{$tanName}Res{ visibility:hidden; } & ~ #tan#{$tanName}lab{opacity: 1 !important;background: #{$color};cursor:auto;} @each $key in map.keys($tansShapes){ & ~ #tan#{$tanName}Res:checked ~ #tan#{$key}labRes{visibility: visible;} } & ~ #rot45{display: flex;visibility: visible;} & ~ #rotReset{ transform: translate(get-coordinates($values, exit-mode-btn-position,',', vmin)); } @include set-tan-rotation-states($tanName, $values, $angles, $color); } } }

@mixin set-initial-tan-position($tansShapes) { // This mixin sets the initial position and transformation for both the interactive (`lab`) and shadow (`labRes`) versions // of each tan shape, based on coordinates provided in the $tansShapes map. @each $tanName, $values in $tansShapes{ & ~ .shadow #tan#{$tanName}lab{ transform-origin: get-coordinates($values, transform-origin,' ' ,vmin); transform: translate( get-coordinates($values,tan-position,',', vmin)) rotate(360deg) ; cursor: pointer; } & ~ .shadow #tan#{$tanName}labRes{ visibility:hidden; transform: translate(get-coordinates($values,diable-lab-position,',',vmin)); } } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যখন একটি ট্যান ক্লিক করা হয়, তখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এমন একটি জিনিস হ’ল এর ছায়া – একটি সিলুয়েট যা টাস্ক বোর্ডে প্রদর্শিত হয়।

এই ছায়া অবস্থানগুলি (স্থানাঙ্ক) বর্তমানে স্ট্যাটিক্যালি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রতিটি ছায়ার মানচিত্রে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকে এবং একটি মিক্সিন এই ডেটা পড়ে এবং এটি ব্যবহার করে ছায়ায় প্রয়োগ করে transform: translate() ।

যখন ক্লিক করা ট্যানটি ঘোরানো হয়, তখন টাস্ক বোর্ডে দৃশ্যমান ছায়ার সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারে, পাশাপাশি তাদের কোণগুলিও প্রত্যাশিত।

অবশ্যই, নামকরণের সম্মেলনগুলির সাথে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি ছায়া উপাদান নাম থেকে তৈরি একটি অনন্য আইডি পায় (তার পিতামাতার ট্যান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) এবং একটি সংখ্যা যা প্রদত্ত কোণের জন্য তার ক্রম অবস্থানকে উপস্থাপন করে।

খুব সুন্দর, তাই না? এইভাবে, আমরা সম্পূর্ণ জটিল নামকরণের নিদর্শনগুলি এড়িয়ে চলি!

@mixin render-possible-tan-positions( $name, $angle, $possiblePositions, $visibility, $color, $id, $transformOrigin ) { // This mixin generates styles for possible positions of a tan shape based on its name, rotation angle, and configuration map. // It handles both squares and polygons, normalizing their rotation angles accordingly and applying transform styles if positions exist.} @if $name == 'square' { $angle: normalize-angle($angle); // Normalizujemo ugao ako je u pitanju square } @else if $name == 'polygon'{ $angle: normalize-polygon-angle($angle); } @if map.has-key($possiblePositions, $angle) { $values: map.get($possiblePositions, $angle); @if $values != none { $count: list.length($values); @for $i from 1 through $count { $position: get-coordinates($values, $i, ',', vmin); & ~ #tan#{$name}lab-#{$i}-#{$angle} { @if $visibility == visible { visibility: visible; background-color: $color; opacity: .2; z-index: 2; transform-origin: #{$transformOrigin}; transform: translate(#{$position}) rotate(#{$angle}deg); } @else if $visibility == hidden { visibility: hidden; } &:hover{ opacity: 0.5; cursor: pointer; } } } } } }

উত্পন্ন সিএসএস:

#blueTriangle-tan:checked ~ #tanblueTrianglelab-1-360 { visibility: visible; background-color: #53a0e0; opacity: 0.2; z-index: 2; transform-origin: 4.17vmin 12.5vmin; transform: translate(4.7vmin,13.5vmin) rotate(360deg); }

এই পরবর্তী মিশ্রণটি আগেরটির সাথে আবদ্ধ এবং তাদের পিতামাতার ট্যানটি বোতামটি ব্যবহার করে ঘোরানো হচ্ছে তখন কখন এবং কীভাবে ট্যান ছায়াগুলি প্রদর্শিত হয় তা পরিচালনা করে। এটি বর্তমান ঘূর্ণন কোণটি শোনায় এবং সেই নির্দিষ্ট কোণের জন্য কোনও ছায়া অবস্থান সংজ্ঞায়িত আছে কিনা তা যাচাই করে। যদি সেখানে থাকে তবে এটি তাদের প্রদর্শন করে; যদি না – ছায়া নেই!

@mixin render-possible-positions-by-rotation { // This mixin applies rotation to each tan shape. It loops through each tan, calculates its possible positions for each angle, and handles visibility and transformation. // It ensures that rotation is applied correctly, including handling the transitions between various tan positions and visibility states. @each $tanName, $values in $tansShapes{ $possiblePositions: map.get($values, poss-positions); $possibleTansColor: map.get($values, color); $validPosition: get-coordinates($values, correct-position,',' ,vmin); $transformOrigin: get-coordinates($values,transform-origin,' ' ,vmin); $rotResPosition: get-coordinates($values,exit-mode-btn-position ,',' ,vmin ); $angle: 0; @for $i from 1 through 8{ $angle: $i * 45; $nextAngle: if($angle + 45 > 360, 45, $angle + 45); @include render-position-feedback-on-task($tanName,$angle, $possiblePositions,$possibleTansColor, #{$tanName}-tan, $validPosition,$transformOrigin, $rotResPosition); ##{$tanName}-tan{ @include render-possible-tan-positions($tanName,$angle, $possiblePositions,hidden, $possibleTansColor, #{$tanName}-tan,$transformOrigin) } ##{$tanName}-tan:checked{ @include render-possible-tan-positions($tanName,360, $possiblePositions,visible, $possibleTansColor, #{$tanName}-tan,$transformOrigin); & ~ #rotation-#{$angle}:checked { @include render-possible-tan-positions($tanName,360, $possiblePositions,hidden, $possibleTansColor, #{$tanName}-tan,$transformOrigin); & ~ #tan#{$tanName}lab{transform:translate( get-coordinates($values,tan-position,',', vmin)) rotate(#{$angle}deg) ;} & ~ #tan#{$tanName}labRes{ visibility: hidden; } & ~ #rot#{$angle}{ visibility: hidden; } & ~ #rot#{$nextAngle}{ visibility: visible } @include render-possible-tan-positions($tanName,$angle, $possiblePositions,visible, $possibleTansColor, #{$tanName}-tan,$transformOrigin); } } } } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

যখন কোনও ট্যানের ছায়া ক্লিক করা হয়, সংশ্লিষ্ট ট্যানটি সেই ছায়ার অবস্থানে চলে যাওয়া উচিত। পরবর্তী মিক্সিনটি তারপরে ধাঁধাটি সমাধানের জন্য এই নতুন অবস্থানটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করে। যদি এটি সঠিক হয় তবে ট্যানটি একটি সংক্ষিপ্ত জ্বলজ্বলে প্রভাব পায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, এটি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। যদি এটি সঠিক না হয় তবে ট্যানটি কেবল ছায়ার স্থানে থাকে। এর কোনও প্রভাব নেই এবং এটি ড্রাগেবল/ক্লিকযোগ্য থাকে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

অবশ্যই, প্রতিটি ট্যানের জন্য সমস্ত সঠিক অবস্থানের একটি তালিকা রয়েছে। যেহেতু কিছু ট্যান একই আকার ভাগ করে – এবং কিছু এমনকি বৃহত্তর, বিদ্যমান আকার গঠনে একত্রিত করতে পারে – আমাদের একাধিক বৈধ সংমিশ্রণ রয়েছে। এই উট কাজের জন্য, তাদের সবাইকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এই সংমিশ্রণগুলির সাথে একটি ডেডিকেটেড মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল, পাশাপাশি একটি মিশ্রণ সহ যা সেগুলি পড়ে এবং প্রয়োগ করে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

গেমের শেষে, যখন সমস্ত ট্যানগুলি তাদের সঠিক অবস্থানে স্থাপন করা হয়, আমরা একটি “মার্জিং” প্রভাবটি ট্রিগার করি – এবং উটের সিলুয়েটটি হলুদ হয়ে যায়। এই মুহুর্তে, কেবলমাত্র অবশিষ্ট ক্রিয়াটি হ’ল পুনঃসূচনা বোতামটি ক্লিক করা।

ঠিক আছে, এটি দীর্ঘ ছিল, তবে আপনি যখন মজা (কঠোর এবং দীর্ঘ) পথটি বেছে নেন তখন আপনি এটি পান। সমস্ত সিএসএস-কেবলমাত্র যাদুতে ওড হিসাবে!