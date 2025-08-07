You are Here
News

ব্রেসব্রিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া বাবা -মা হত্যার জন্য দায়বদ্ধ পুত্র

ওপিপি বলছে যে এই ব্যক্তিটি চলমান মৃত্যু এবং ব্রেসব্রিজের অগ্নিসংযোগ তদন্তের সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়ে চেয়েছিল তা মৃতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

পুলিশ শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে বলেছে যে তারা বিট্রিস টাউন লাইন রোডের একটি বাসভবনে বন্দুকযুদ্ধের একটি প্রতিবেদনে সাড়া দেয় এবং একটি ব্যক্তির দেহ এবং শিখায় বাড়ি খুঁজে পেয়েছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

পুলিশ বলছে যে মৃত ব্যক্তিকে ব্রেসব্রিজের 60০ বছর বয়সী পল গ্রে হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বন্দুকের গুলিতে আহত তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সন্দেহভাজন অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছিল এবং পুলিশ শনিবার সকাল ১১ টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে একটি আশ্রয়-স্থান আদেশ জারি করে।

আরও তদন্তের পরে, দুটি অতিরিক্ত সংস্থা আবাসে অবস্থিত ছিল: একজনকে ব্রেসব্রিজের মিচেল গ্রে (২৯) নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি হত্যার জন্য চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণটি ধোঁয়া নিঃশ্বাসের জন্য নির্ধারিত ছিল।

অন্য ব্যক্তির পরিচয় ব্রেসব্রিজের 59 বছর বয়সী অনিতা গ্রে হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং তার মৃত্যুর কারণটি বন্দুকের গুলির ক্ষত হিসাবে দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে মিচেল ছিলেন পল এবং অনিতা গ্রেয়ের পুত্র।

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts