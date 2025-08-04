ব্রেসব্রিজে তিনটি লাশ পাওয়া পরে পুলিশ অভিযুক্ত খুনির সন্ধান করে

নিবন্ধ সামগ্রী
পুলিশ বলছে যে একটি পোড়া-ডাউন বাড়িতে তিনটি লাশ পাওয়া যাওয়ার পরে তারা অন্টারিওর এক ব্যক্তি হত্যার জন্য চেয়েছিল।
ওপিপি বলছেন, টরন্টো থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার উত্তরে ব্রেসব্রিজে শুক্রবার গভীর রাতে বন্দুকধারীর প্রতিবেদনে কর্মকর্তারা সাড়া দিয়েছেন।
পুলিশ বলছে যে অফিসাররা একজনকে মৃত এবং একটি বাড়ি পুরোপুরি শিখায় জড়িয়ে পড়েছিল।
তদন্তকারীরা পরে আরও দু’জন লোককে ভিতরে খুঁজে পেয়েছিল, তবে বলে যে কোনও ময়নাতদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায় না।
তারা বলেছে যে পুলিশ ২৯ বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে অনুসন্ধান করতে শুরু করে, কয়েক ঘন্টা পরে প্রত্যাহার করা একটি আশ্রয়-স্থানের আদেশ জারি করে।
অফিসাররা বলছেন যে সন্দেহভাজনকে অন্যের জন্য বা জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য হুমকি বলে মনে করা হয় না।
