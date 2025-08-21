You are Here
ব্রোনকোস এইচসি শান পেটন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ের সাথে প্রাক্তন দলকে পালিয়ে গিয়েছিলেন

নিউ অরলিন্স সাধুদের প্রাক্তন প্রধান কোচ শান পেটনের সাথে ব্যবসা করার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

বুধবার, ডেনভার ব্রোনকোস ঘোষণা করেছে যে তারা 2026 চতুর্থ রাউন্ডার এবং 2027 সপ্তম রাউন্ডার জন্য সাধুদের কাছে দ্বিতীয় বর্ষের প্রশস্ত রিসিভার ডিভন ভেলকে প্রেরণ করতে সম্মত হয়েছে। পেটন (এখন ব্রোনকোসের এইচসি) সম্ভবত মনে করেন তিনি এই চুক্তিটি জিতেছেন।

ভেলি-একটি 2024 সপ্তম রাউন্ডার-সাধুদের জন্য একটি শক্ত লক্ষ্য হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। তার ছদ্মবেশী মৌসুমে, প্রাক্তন উটাহ উটেস তারকাটির 41 টি গজ 41 টি অভ্যর্থনা ছিল এবং 13 টি খেলায় তিনটি টাচডাউন ক্যাচ ছিল।

তবুও, সাধুরা সম্ভবত 6 ফুট -5, 210 পাউন্ড প্রশস্ত রিসিভারের জন্য খুব বেশি ছেড়ে দিয়েছেন। 2024 সালের মার্চ মাসে, ব্রোনকোস 2024 পঞ্চম- এবং ষষ্ঠ রাউন্ডের বাছাইয়ের জন্য ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের কাছে ডাব্লু জেরি জিউডিকে ডিল করেছিলেন। 2020 প্রথম রাউন্ডের পিকটিতে ব্রোনকোসের সাথে চারটি মরসুমে 3,053 গজ এবং 11 টিডি ক্যাচগুলির জন্য 211 অভ্যর্থনা ছিল।

ভেল – যিনি 12 ডিসেম্বর 28 বছর বয়সী – এটি একটি দীর্ঘ শেল্ফ জীবন নাও হতে পারে। ডাব্লুআরএস সাধারণত তাদের 30 এর কাছে যাওয়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়।

ব্রোনকোস, ইতিমধ্যে, এই পিকগুলি দ্বিতীয় বর্ষের কোয়ার্টারব্যাক বো নিক্সের কাছাকাছি বিল্ডিং চালিয়ে যেতে ব্যবহার করতে পারে। বাণিজ্যের আগে, ডেনভারের 2026 খসড়াটিতে আটটি বাছাই (দুটি ক্ষতিপূরণ বাছাই সহ) ছিল, টঙ্কাথন হয়ে।

ব্রোনকোস ভেলি সরানোর মাধ্যমে কিছুটা ডাব্লুআর গভীরতা হারাতে পারে তবে সম্ভবত সে যেভাবেই কম লক্ষ্য অর্জন করতে চলেছে।

কোর্টল্যান্ড সাটন এবং মারভিন মিমস জুনিয়র ব্রোনকোসের নং 1 এবং নং 2 ডাব্লুআরএস হিসাবে জড়িত। ওয়াইডআউটস ট্রয় ফ্র্যাঙ্কলিন এবং প্যাট ব্রায়ান্ট পূর্বসূরিতে ব্রেকআউট প্রার্থীদের মতো দেখেছেন।

2024 চতুর্থ রাউন্ডার ফ্র্যাঙ্কলিনের 85 গজের জন্য সাতটি অভ্যর্থনা এবং দুটি টিডি ক্যাচ দুটি প্রিসন গেমের মাধ্যমে রয়েছে। ব্রায়ান্ট, 2025 তৃতীয় রাউন্ডার, দুটি প্রিসন গেমসে 91 গজের জন্য ছয়টি অভ্যর্থনা রয়েছে।

এই বাণিজ্যটি সেন্টস জেনারেল ম্যানেজার মিকি লুমিসের আরেকটি প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপ, যিনি 2021 মৌসুমের পরে পেটন চলে যাওয়ার পর থেকে বিজয়ী গড়ে তুলতে লড়াই করেছেন। 2020 মৌসুম থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি প্লে অফগুলি তৈরি করতে পারেনি।

লুমিসকে তার প্রাক্তন কোচকে বিশ্বাস না করার কথা জানা উচিত ছিল। সুপার বাউলের চ্যাম্পিয়ন জয়ের উপায় সন্ধান চালিয়ে যেতে চায়, এমনকি যদি এর অর্থ তার পুরানো দলটি সম্ভাব্যভাবে পালিয়ে যায়।



