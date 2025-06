ব্রোন্টের মৃত্যু ও গ্যাবির নিখোঁজ হওয়া কি সংযুক্ত?

সতর্কতা: এই নিবন্ধে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রধান বিলোপকারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে!

নেটফ্লিক্স বেঁচে যাওয়া weaves together a slow-burn murder mystery, leading to an ending that finally solves the mysteries of Bronte’s murder and Gabby’s disappearance. গল্পটি শুরু হয়েছিল কিরান এবং মিয়া তাদের মেয়ের সাথে এভলিন বেয়ের দ্বীপ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসেছিল। তারা দুজনেই ঝড়ের পরে ফিন এবং টবি দুই যুবককে হত্যা করার পরে চলে গিয়েছিল এবং গ্যাবি নামে এক কিশোরী কিশোরকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিরান ছিলেন ফিনের ভাই, এবং মিয়া ছিলেন গ্যাবির সেরা বন্ধু। তারা পৌঁছানোর অল্প সময়ের মধ্যেই, ব্রন্ট নামে এক মহিলা সৈকতে খুন হয়ে যায় এবং এটি একটি দুর্দান্ত খুনের রহস্য তৈরি করে।

ব্রোন্টের মৃত্যুর আগে তিনি গ্যাবির নিখোঁজ হওয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন, হত্যাকাণ্ড সংযুক্ত থাকতে পারে কিনা তা ভাবতে এমআইএকে নেতৃত্ব দেয়। তিনি, কিরান এবং পুলিশ হত্যার দিকে নজর দেওয়ার সাথে সাথে তারা বুঝতে শুরু করে যে এভলিন বেতে গোপনীয়তা রয়েছে। বেঁচে যাওয়া‘কাস্টের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহভাজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা নিখোঁজ হওয়া, হত্যাকাণ্ড বা উভয়ই জড়িত থাকতে পারে। ভাগ্যক্রমে, দ্য এন্ডিংটি একটি সত্যিকারের মর্মস্পর্শী উত্তর সরবরাহ করে যা গ্যাবির নিখোঁজ হওয়া এবং ব্রোন্টের মৃত্যুকে সংযুক্ত করে।

গ্যাবির নিখোঁজ হওয়া এবং ব্রোন্টের মৃত্যু কীভাবে বেঁচে থাকা লোকদের সাথে সংযুক্ত হয়



গ্যাবির সত্যতা cover াকতে ব্রন্টকে হত্যা করা হয়েছিল



জুড়ে বেঁচে যাওয়ামিয়া তার শৈশবের সেরা বন্ধু গ্যাবির পনেরো বছরের পুরানো নিখোঁজ হওয়ার সাথে ব্রোন্টের মৃত্যুর সাথে যুক্ত কিনা তা নির্ধারণের চেষ্টা করে। সর্বোপরি, ব্রোন্ট সরাসরি গ্যাবির নিখোঁজ হওয়া এবং তার মৃত্যুর আগে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাত্কার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। যদিও সবাই মিয়াকে এমনভাবে আচরণ করে যেমন সে ভেবে তার মনের বাইরে রয়েছে, তবে তিনি দুটি ঘটনা সম্পর্কে সঠিক; তারা সরাসরি সংযুক্ত। গ্যাবি এবং ব্রোন্ট দুজনেই একই ব্যক্তি – শান গিলরোয়কে হত্যা করেছিলেন।

যদিও গ্যাবির মৃত্যু বেশিরভাগ কিশোর ছেলের দ্বারা তৈরি করা একটি অত্যন্ত অযত্ন দুর্ঘটনা ছিল, শান ব্রন্টকে হত্যা করেছিলেন কারণ তিনি গ্যাবি সম্পর্কে সত্যের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। ব্রোন্ট এবং শান বায়োলুমিনেসেন্সের ছবি তুলতে সৈকতে নেমে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন, তিনি তাকে উত্তর গুহায় গ্যাবির নামের ছবিটি দেখিয়েছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি সম্ভবত ঝড়ের মধ্যে ভেসে উঠতে পারেন নি। ব্রোন্ট যখন ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি তাকে টর্চলাইট দিয়ে দু’বার আঘাত করেছিলেন।

তিনি হত্যার পূর্বনির্ধারিত বা সবেমাত্র ছিটকে পড়েছেন তা বিতর্কযোগ্য। সম্ভবত মনে হয় যে তিনি প্রথমবারের মতো ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে তাকে আঘাত করেছিলেন কেবল ভয়ে চালিত একটি স্ন্যাপ প্রবণতা, তবে মনে হয় তিনি দ্বিতীয় হিট দিয়ে তাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছেন বলে মনে হয়েছিল। যেভাবেই হোক, শান অবশ্যই জরুরি পরিষেবাগুলির জন্য কল করার পরিবর্তে, প্রমাণগুলি আড়াল এবং ব্রায়ানকে ফ্রেম করার পরিবর্তে জলে তার দেহটি পানিতে নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তার নিখোঁজ হওয়ার দিনটি গ্যাবির সত্যিই কী ঘটেছিল



শান তার প্রত্যাখ্যানের জন্য গ্যাবিকে শাস্তি দিয়েছে



বেঁচে যাওয়া ফাইনালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গ্যাবির আসলে কী ঘটেছিল তার কয়েকটি বৃহত্তম ধাঁধা টুকরো সরবরাহ করে। যাইহোক, শান যখন সত্য প্রকাশ করে তখন এটি এখনও একটি ধাক্কা। তার নিখোঁজ হওয়ার দিন, তিনি একটি পার্টির জন্য অ্যালকোহল কিনতে চেয়েছিলেন, যার ফলে গ্যাবি এবং মিয়ার মধ্যে লড়াই হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, দু’জন সেরা বন্ধু একে অপরকে দেখতে শেষবারের মতো, যা নিঃসন্দেহে এমআইএতে ওজন করে।

গ্যাবি কিরানকে খুঁজছেন, এই আশায় যে তিনি তার অ্যালকোহল কিনবেন। প্রথম দিকে প্রকাশিত হিসাবে, তিনি ব্রায়ান জুড়ে এসেছেন, যিনি তাকে আগত ঝড় সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। সে তাকে ব্রাশ করে ডকের কাছে নেমে যায়, ফিন এবং টবি তাকে গুহাগুলিতে নিয়ে যেতে বলছে। দুটি বড় ছেলে তার ব্যাকপ্যাকটি শুকনো বাক্সে রেখেছিল কারণ গুহাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যাকপ্যাকটি বহন করা খুব সরু। শেষ পর্যন্ত, ফিন এবং টবি তাকে শানের সাথে গুহায় .ুকিয়েছে।

ভিতরে, শান গ্যাবিকে চুম্বন করে, কিন্তু সে তাকে নামিয়ে দেয়। তিনি তাকে গুহাগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করতে বলেন এবং তিনি তাকে তাঁর অনুসরণ করতে বলে। যাইহোক, সে তার প্রতি পাগল হওয়ায় সে পালিয়ে যায়। দুঃখের সাথে শানের সাহায্য না পেয়ে গ্যাবি ডুবে যায়। এটি স্পষ্ট যে, ঠান্ডা রক্তে অভিনয় করার পরিবর্তে শান ছিলেন একজন সাহসী এবং গাফিল কিশোর যিনি সম্ভবত তাঁর পছন্দগুলির পুরো সুযোগটি বুঝতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি তার বাবার পরামর্শ অনুসরণ করেন এবং 15 বছর ধরে সত্যটি লুকিয়ে রাখেন, গ্যাবির পরিবারকে তাদের প্রয়োজনীয় বন্ধ করতে বাধা দেয়।

কেন শান ব্রান্টের হত্যার জন্য ব্রায়ানকে ফ্রেম করেছিলাম



শান ব্রায়ানের জীবনকে মূল্য দেয়নি



ব্রন্ট হত্যার জন্য শান ব্রায়ানকে ফ্রেম করার সবচেয়ে সুস্পষ্ট কারণ হ’ল ব্রোন্টের মৃত্যুর রাতে তিনি সৈকতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রায়ান কেবল ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা হিসাবে এটি লিখে রাখা সহজ। যাইহোক, শান সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত আরও কুখ্যাত চিন্তার প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করে যখন কিরান ব্রায়ান ফ্রেমিং সম্পর্কে তার মুখোমুখি হন। ঘাতকটি বলেছে, খুব কম ভোঁতা শর্তে, ব্রায়ানের জীবন ইতিমধ্যে তার স্মৃতি রিগ্রেশনের কারণে শেষ হয়েছেবোঝায় যে ব্রায়ান যেভাবেই ঘটছে তা বলতে সক্ষম হবে না।

ব্রায়ান স্মৃতির সাথে লড়াই করে কেবল তার জীবনকে কম তাত্পর্যপূর্ণ করে তোলে না, একইভাবে গ্যাবির নিখোঁজ হওয়ার কথা ভুলে যাওয়া প্রত্যেকে তাকে কম গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে না।

দুঃখের বিষয়, এটি ব্রায়ান ইন এর প্রতি অনেক চরিত্রের মনোভাব প্রতিফলিত করে বেঁচে যাওয়াযেহেতু খুব কম চরিত্রই ব্রায়ানকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতো চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি সহ আচরণ করে। শান ব্রায়ানকে অকেজো হিসাবে দেখেন কারণ তার নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ রয়েছে। অফিসাররা তাঁর সম্পর্কে এতটাই বরখাস্ত হন যে তারা প্রায়ই তাকে ইশারার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে মিস করেন যে তিনি ব্রোন্টকে জল থেকে বের করে আনতে সহায়তা করেছিলেন। এমনকি সত্যতা, যে ব্যক্তি তাকে সবচেয়ে যত্ন এবং মমত্ববোধ দেয়, তার প্রতি ক্রমাগত কথা বলে।

শেষ পর্যন্ত, স্মৃতির সাথে ব্রায়ানের সম্পর্ক সম্ভবত বার্তার সাথে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বেঁচে যাওয়া। ব্রায়ান স্মৃতির সাথে লড়াই করে কেবল তার জীবনকে কম তাত্পর্যপূর্ণ করে তোলে না, একইভাবে গ্যাবির নিখোঁজ হওয়ার কথা ভুলে যাওয়া প্রত্যেকে তাকে কম গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে না। উভয় অ্যাকাউন্টে শান ভুল ছিল।

দুর্ঘটনার পরে কেন কিরান এভলিন বে ছেড়ে চলে গেলেন



ব্রায়ান পরামর্শ দিলেন কিরান তার নিজের ভালোর জন্য চলে যান



কাইরান টবি এবং ফিনের মৃত্যুর কারণ হিসাবে “শহরটির বেশিরভাগই শত্রুতা রাখে এবং কিরান পরে চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা আরও আক্রমণাত্মক। তারা তাকে অপরাধবোধ স্বীকার করে হিসাবে গ্রহণ করে। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার পিতার নির্দেশে এভলিন বে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ব্রায়ান লক্ষ্য করেছেন যে কিরানের প্রতি কতটা নিষ্ঠুর সত্যতা রয়েছে, তাকে দোষারোপ করে এবং পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি ফিনের পরিবর্তে কিরানকে মারা যেতেন। তার শত্রুতার ভিত্তিতে, পিতা ভেবেছিলেন যে তিনি এভলিন বেতে থাকলে কিরানের জীবনকে নষ্ট করে দিতেন।

শেষ পর্যন্ত, ব্রায়ান কিরানকে দূরে পাঠানো সহানুভূতি এবং যত্নের কাজ ছিল, তবে এটি পুরো পরিবারের নিরাময়কে থামিয়ে দিয়েছে। কিরান তার পুরো পরিবার এবং সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাকে এমন মনে হয়েছিল যে তিনি ফিরে আসতে পারেন না। এদিকে, কিরানের প্রতি তার ক্রোধের উপর নির্ভরতা ছিল। ট্র্যাজেডিটি একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি ছিল যেখানে প্রত্যেকে হারিয়েছিল।

বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের শেষের আসল অর্থ



উত্তরগুলি বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের বন্ধ এবং নিরাময়ের প্রস্তাব দেয়



নেটফ্লিক্সের অস্ট্রেলিয়ান শো গভীরভাবে আকর্ষণীয় এবং শোক, পরিবার, ট্র্যাজেডি এবং সত্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে। জুড়ে, এটি এমনভাবে কথা বলে যে পরিবারগুলি যখন তাদের উত্তর না থাকে তখন তাদের দুঃখে আটকে যেতে পারে। ফিন এবং টবির পরিবারগুলি তাদের করুণ মৃত্যুর সাথে সম্মতি জানাতে সক্ষম হয়েছিল কারণ কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে তাদের একরকম উত্তর ছিল। যাইহোক, ত্রিশ, লিভ এবং মিয়া 15 বছর ধরে আটকে ছিল কারণ তারা আসলে কী ঘটেছিল তা না জেনে গ্যাবিকে হারিয়েছিল। যদিও তারা সকলেই এটিকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছিল, তারা গ্যাবির ভূতের সাথে বাস করছিল।

বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা শীত মামলার উত্তরগুলির জন্য লড়াই করা কেন গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি তারা অধরা বলে মনে হলেও একটি দৃ concrete ় উদাহরণ সরবরাহ করে। যদিও এটি 15 বছর সময় নিয়েছিল, মিয়া, ত্রিশ এবং গ্যাবিকে ভালবাসে এমন অন্যান্য সমস্ত লোকেরা তার মৃত্যুর সাথে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, তারা সকলেই গ্যাবি এবং ব্রোন্টকে সম্মান জানাতে একত্রিত হয়ে আসে বেঁচে যাওয়া দেখায় যে নিরাময় প্রায়শই বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সম্প্রদায়ের মধ্যে আসে। তাদের সকলকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বেড়ে ওঠা এবং স্ট্রেইড সম্পর্কগুলি নিরাময় করা সুন্দর।