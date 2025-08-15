ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টকের ডেথ শংসাপত্র প্রকাশ করেছে কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন ক্যান্সার যুদ্ধের মাঝে মারাত্মক লক্ষণ ভোগ করেছেন

ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টকের মৃত্যু সহজ ছিল না।
তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্র অনুসারে, টক শো হোস্ট কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী তাঁর মৃত্যুর আগে একাধিক খিঁচুনিতে ভুগছিলেন।
রেবা ম্যাকইনটারের প্রাক্তন সৎসন্তান তিন বছরের জন্য ত্বকের ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছিলেন – ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা।
তিনি গত সপ্তাহে 48 বছর বয়সে মন্টানার বাটে তার বাড়িতে মারা যান।
মানুষ বৃহস্পতিবার বাট-সিলভার বো কাউন্টি ক্লার্ক এবং রেকর্ডার অফিসের কাছ থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র পেয়েছে। তাঁর মৃত্যু হিসাবে চিহ্নিত ‘প্রাকৃতিক কারণ।’
রোডিও প্রযোজকের ‘মৃত্যুর ক্ষেত্রে অবদান রাখার উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি ছিল তবে অন্তর্নিহিত কারণের ফলস্বরূপ নয়’ বলে জানা গেছে।
ব্ল্যাকস্টক -এ কোনও ময়নাতদন্ত করা হয়নি এবং মৃত্যুর শংসাপত্র অনুসারে তাকে দাবানল করা হয়েছিল।
ব্র্যান্ডন 2013 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত ক্লার্কসনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন; তাদের বিয়ের সময় তারা দুটি বাচ্চাকে একসাথে স্বাগত জানিয়েছিল, কন্যা রিভার রোজ, ১১, এবং নয় বছর বয়সী ছেলে রেমি।
প্রয়াত সংগীত ব্যবস্থাপকও কন্যা সাভানাহ (২৩) এবং ১৮ পুত্র শেঠের পিতা ছিলেন, দু’জনেই তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী মেলিসা আশফোর্থের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন।
ব্ল্যাকস্টকও ২০২২ সালের জানুয়ারিতে দাদা হয়ে ওঠেন যখন তাঁর কন্যা সাভানাহ তার প্রথম সন্তান, লেক লি নামে এক পুত্রকে তার স্বামী কোয়ান্টিন লি সহ স্বাগত জানিয়েছিলেন।
ব্র্যান্ডনের মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে, তাঁর মেয়ে সাভানা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার স্বামীর সাথে দ্বিতীয় সন্তানের, একটি শিশু মেয়ে আশা করছেন।
এদিকে, ক্লার্কসনের প্রাক্তন সহকারী ব্রিটনি মেরি জোনসের বাবা, যিনি মৃত্যুর আগে তার প্রাক্তন স্বামী ব্ল্যাকস্টককে ডেটিং করেছিলেন, দাবি করেছেন যে তারা ‘আত্মার সহকর্মী’।
জোনসের বাবা এই বিষয়ে একটি ফেসবুক পোস্টে এই বিষয়ে তার নীরবতা ভেঙেছিলেন যা তখন থেকে ব্যক্তিগত করা হয়েছে।
‘গতকাল আমরা একজন ভাল মানুষকে হারিয়েছি, ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক, আমার মেয়ের আত্মার সহকর্মী, এবং আমি তাকে আমার ছেলে হিসাবে বিবেচনা করেছি,’ তিনি এখন একটি ব্যক্তিগত পোস্টে লিখেছেন, এটি দেখেছেন পৃষ্ঠা ছয়।
‘ব্রিটনি জোন্স এবং পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আমরা নিশ্চিত আপনার মজার হাস্যরস মিস করতে যাচ্ছি। আরআইপি হোস! ‘
মঙ্গলবার প্রকাশিত ব্ল্যাকস্টকের অনলাইন শ্রোতা প্রকাশ করেছে যে তিনি জোনসের সাথে সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন এবং মন্টানায় তার সাথে চুপচাপ একটি নতুন জীবন গড়ে তুলছিলেন, এর আগে অনেক ভক্তদের কাছে অজানা।
‘সংগীত ব্যবসায় 20 বছরেরও বেশি সময় পরে, ব্র্যান্ডন পাহাড় এবং কাউবয় জীবনযাত্রায় ফিরে আসার পথ খুঁজে পেয়েছিল যা তিনি সর্বদা বাঁচতে চেয়েছিলেন, “শ্রুতিমধুর পড়েছিল। ‘তিনি মন্টানার বাটে একটি বাড়িঘর এবং একটি ভালবাসা পেয়েছিলেন।’
এটি আরও বলেছিল: ‘ব্র্যান্ডন তার জীবন ও ব্যবসায়ের সুন্দর এবং প্রেমময় অংশীদার সহ ব্রিটনি মেরি জোন্স সহ একটি জীবন নির্মাণ শুরু করেছিলেন, সংস্থাগুলি নির্মাণ শুরু করেছিলেন এবং হেডওয়াটারস প্রাণিসম্পদ নিলাম তৈরি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং মন্টানার বোজম্যানে ভ্যালি ভিউ রোডিয়ো হিসাবে তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে কী জীবনযাপন করবেন।’
বোম্বশেল প্রকাশে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের ব্ল্যাকস্টক এবং জোন্স’র রোডিও ব্যবসায় জোন্সকে ক্লার্কসনের ‘প্রাক্তন সহকারী’ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।
প্রতিবেদনে হাইলাইট করা জোন্সের জন্য একটি পূর্বের লিঙ্কডইন প্রোফাইল প্রকাশ করেছে যে তিনি ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টকের নির্বাহী সহকারী হিসাবে পাশাপাশি কেলি ক্লার্কসনের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং ব্ল্যাকস্টক গায়ককে পরিচালনা করেছিলেন।
‘আমি সফলভাবে সহকারী শিল্পী, কেলি ক্লার্কসন আন্ডার ম্যানেজার, লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টককে সংগীত এবং টেলিভিশনের জন্য পরিচালনা করেছি,’ প্রোফাইলটি পড়েছে, সূর্য।
‘মিসেস ক্লার্কসনের পরিচালনার পরিবর্তনের পরে, আমি মন্টানার মিঃ ব্ল্যাকস্টকের ক্যাটাল অপারেশনের জন্য নির্বাহী সহকারীকে স্থানান্তরিত করেছি, যেখানে আমি বর্তমানে অফিসটি পরিচালনা করি এবং প্রশাসনের কাজ পরিচালনা করি।
‘আমি বর্তমানে মিঃ ব্ল্যাকস্টকের জন্য ব্যক্তিগত সহকারী দায়িত্বও পূরণ করি।’
জোনসের লিংকডইন তাকে ভি বার ভি ক্যাটাল কো। এলএলসি-পূর্বে ভিনটেজ ভ্যালি রাঞ্চ-ব্ল্যাকস্টকের অন্যতম সংস্থা, তাকে আরও মন্টানায় তার বিবাহ-পরবর্তী জীবনে বেঁধে রেখেছিল।
ব্ল্যাকস্টকের প্রথম স্ত্রী মেলিসা আশওয়ার্থ জোন্সের সাথে তাঁর সম্পর্কের সম্প্রচারিত হওয়ার অল্প সময়ের আগে তাকে অনলাইনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন
পরিবারের একজন প্রতিনিধি বৃহস্পতিবার, August আগস্ট এক বিবৃতিতে ব্ল্যাকস্টকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, এতে লেখা আছে: ‘এটি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন এমন সংবাদটি ভাগ করে নিই।
‘ব্র্যান্ডন সাহসিকতার সাথে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মারা গেলেন এবং পরিবার দ্বারা ঘিরে ছিলেন।
‘আমরা আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই খুব কঠিন সময়ে প্রত্যেককে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বলি।’
বুধবার, August আগস্ট অনলাইনে শেয়ার করা এক বিবৃতিতে ক্লার্কসন ব্ল্যাকস্টকের সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি বিষয় প্রকাশ করেছেন যে তাকে তার লাস ভেগাসের আবাস স্থগিত করতে বাধ্য করেছে।
তিনি লিখেছেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার লাস ভেগাসে আগস্ট স্টুডিও সেশনের বাকি অংশগুলি স্থগিত করা দরকার।’
‘যদিও আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখি, এই গত বছর, আমার বাচ্চাদের বাবা অসুস্থ ছিলেন এবং এই মুহুর্তে, তাদের জন্য আমার পুরোপুরি উপস্থিত থাকা দরকার।
তিনি উপসংহারে বলেছিলেন, ‘যারা শোগুলিতে টিকিট কিনেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমি আপনার অনুগ্রহ, দয়া এবং বোঝার প্রশংসা করি,’ তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
এক্সেস – যারা ২০২০ সালে বিভক্ত হয়েছিলেন এবং ২০২২ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করেছিলেন – ১১ বছর বয়সী কন্যা নদী এবং পুত্র রেমি, নয় জন।
কেলি এবং তাদের বাচ্চাদের ছাড়াও প্রতিভা ব্যবস্থাপক তার গর্ভবতী কন্যা সাভানা (23) এবং পুত্র শেঠ প্রাক্তন স্ত্রী মেলিসা আশওয়ার্থের সাথেও বেঁচে আছেন।