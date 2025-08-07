You are Here
ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক, কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী এবং প্রাক্তন ম্যানেজার, মারা গেছেন 48
ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক, কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী এবং প্রাক্তন ম্যানেজার, মারা গেছেন 48

ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক, কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী এবং রেবা ম্যাকইনটারের প্রাক্তন সৎসন মারা গেছেন। তিনি 48 বছর বয়সী।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল এক বিবৃতিতে পরিবারের একজন প্রতিনিধি বলেছেন, “এটি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন এমন সংবাদটি ভাগ করে নিই।” “ব্র্যান্ডন সাহসিকতার সাথে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মারা গিয়েছিলেন এবং পরিবার দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। আমরা আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই খুব কঠিন সময়ে প্রত্যেককে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বলি।”

কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন। তিনি 48 বছর বয়সী। (ছবি জেফ ক্রাভিটস/ফিল্মম্যাগিক)

এই গল্পটি বিকাশ করছে।

