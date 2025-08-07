ব্র্যান্ড নিউ ডে সেট ফটোগুলি একটি বড় জেন্ডায়া স্পোলার প্রকাশ করে

জে জোনাহ জেমসন বিখ্যাতভাবে স্পাইডার ম্যানের ইনক্রিমেটিং ছবি দাবি করেছিলেন এবং ছেলে হাউডি ইন্টারনেট সরবরাহ করা হয়। “স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে,” গ্লাসগোতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রযোজনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সনি এবং মার্ভেল স্টুডিওগুলি স্যুট তারকা টম হল্যান্ডের মুখোশযুক্ত মেনেস হিসাবে পরিধান করবে এমন একটি নতুন প্রথম চেহারা প্রকাশ করে অনিবার্য সেট ফটো এবং ভিডিওগুলির সামনে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। সেই দিনগুলিতে, শহরের মাঝখানে বিভিন্ন অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলির চিত্রগ্রহণের সময় সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন চিত্র এবং ভিডিওগুলি নিয়ে প্লাবিত হয়েছে। তবে এখন, ag গল চোখের ভক্ত এবং অপেশাদার পাপারাজ্জি একইভাবে আসন্ন ব্লকবাস্টারের একটি প্রধান অংশের মতো দেখতে কিছু নিখুঁত সরস ভিজ্যুয়াল উন্মোচিত করেছেন।
এমনকি সবচেয়ে নাবালিকা সম্পর্কে যারা কৌতুকপূর্ণ সম্ভাব্য স্পোলাররাআপনি এখনও করতে পারেন এমন সময় ক্লিক করার জন্য এটি আপনার কিউ। “স্পাইডার ম্যান: নো ওয়ে হোম” এর গেম-চেঞ্জিং ইভেন্টগুলি অনুসরণ করে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে স্পাইডির গল্প অব্যাহত রেখে “ব্র্যান্ড নিউ ডে” প্রথম ঘোষণার পর থেকেই গোপনীয়তার আড়ালে রয়ে গেছে। এই থ্রি ক্যাজেলটি উল্লেখযোগ্য মোড়ের শেষে শেষ হয়েছিল যা দেখেছিল যে বিশ্বজুড়ে পিটার পার্কারের যে কোনও জ্ঞানকে প্রত্যেকের স্মৃতি থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে – তার বন্ধু এবং প্রিয়জন, অন্তর্ভুক্ত। এটি মনে হবে যে একদম আলাদা নায়ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একজন সম্পূর্ণরূপে নিজের থেকেই বামে (অ্যাভেঞ্জার্স দলের সবচেয়ে বড় ভারী-হিট্টরদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার বিপরীতে) এবং তাই তার কমিক বইয়ের সমকক্ষের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।
“ব্র্যান্ড নিউ ডে” এর সেট থেকে তোলা সর্বশেষ ভিডিও এবং ফটোগুলি এই অনুমানগুলিতে একটি কুঁচকে ফেলে দেয় বলে মনে হয় তবে আপনাকে নিজের জন্য দেখতে আপনাকে পড়তে হবে।
স্পাইডার ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে দেখায় পিটার পার্কার এবং এমজে একটি অপ্রত্যাশিত স্থানে পুনরায় মিলিত হচ্ছে
“স্পাইডার ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে” এর শিরোনামটি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে আরও আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হতে পারে। এই রিবুট করা “স্পাইডার ম্যান” ফ্র্যাঞ্চাইজির আসন্ন চতুর্থ চলচ্চিত্রটি মনে হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ ফাঁকা স্লেটের সাথে কাজ করছে, এপিমোনাস সুপারহিরোকে পুরোপুরি নতুন অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার জন্য সমস্ত ধরণের ঘর দিয়েছে যা আমরা এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে দেখিনি। এই খবরটি ভেঙে গেছে যে জোন বার্নথালের ফ্র্যাঙ্ক ক্যাসেল/পুণিশার এবং মার্ক রাফালোর ব্রুস ব্যানার/হাল্ক ছাড়া আর কেউ উপস্থিত হবে না, যদিও আমরা জানতাম যে কমপক্ষে পিটার পার্কারের কিছু সমর্থনকারী কাস্টও এই যাত্রায় আসবে। এর মধ্যে নেড লিডসের চরিত্রে জ্যাকব বাটালন এবং এমজে হিসাবে জেন্ডায়ার মতো অভিনেতারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এখন আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিতটি দেখেছি যে কীভাবে পরবর্তীকালে এই প্লটটি ফ্যাক্টর করতে পারে।
যদিও আমরা এখানে আইনীভাবে চিত্রগুলি এম্বেড করতে পারি না, আমরা লিঙ্ক করতে পারি সেট থেকে তোলা ছবি এবং টিকটকে পোস্ট করা এটি জেন্ডায়ার এমজে এবং টম হল্যান্ডকে পিটার পার্কার পোশাক পরা একটি খুব মারাত্মক জায়গায় পুনরায় মিলিত হতে দেখায়। “নো ওয়ে হোম” স্মরণীয়ভাবে শেষ হয়েছিল পিটার তার সেরা বন্ধু নেড এবং তার প্রেমিক এমজে -র কাছে নিজেকে পুনরায় প্রবর্তন না করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, তাদের সুরক্ষিত রাখতে এবং প্রক্রিয়াটিতে তাদের জীবনে নিজের স্থান ত্যাগ করতে পছন্দ করেন। সেই মুহূর্ত এবং হৃদয়বিদারক পছন্দটি একটি সুখী সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে বলে মনে হচ্ছে, যেমন আমরা খালা মে পার্কার (মারিসা টোমেই অভিনয় করেছেন “কোনওভাবেই হোম” না করে চরিত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন) এর কবরস্থানে পরিদর্শন করার সময় একে অপরের নিকটবর্তী দুটি চরিত্রকে আমরা একে অপরের নিকটবর্তী স্থানে দেখি। “ব্র্যান্ড নিউ ডে” এর শিরোনামটি একটি বড় উপায়ে জীবনযাপন করছে, সম্ভবত পূর্ববর্তী সিনেমায় প্রতিষ্ঠিত স্থিতাবস্থা থেকে তীব্র প্রস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে এবং পিটারকে তার ফ্যান-প্রিয় প্রেমের আগ্রহের সাথে দ্বিতীয় সুযোগ দেয়।
অবশ্যই, এটি “ব্র্যান্ড নিউ ডে” কী অফার করতে হবে তার স্বাদ মাত্র। প্রযোজনা অনিবার্যভাবে পাবলিক স্পেসগুলিকে চোখ থেকে অনেক দূরে সাউন্ড স্টেজে শুটিংয়ের পক্ষে রেখে দেবে, তাই তারা শেষ অবধি সিনেমায় এই ঝলকগুলি উপভোগ করুন। আপডেটের জন্য তারা আসার সাথে সাথে /ফিল্মে থাকুন।
“স্পাইডার ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে” 31 জুলাই, 2026 প্রেক্ষাগৃহে দোলায়।