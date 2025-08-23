ব্র্যাম্পটনের অ্যাম্বার অ্যালার্টের সাপেক্ষে সন্তানের চাচা 6 টি অভিযোগের মুখোমুখি

নিবন্ধ সামগ্রী
পিল আঞ্চলিক পুলিশ বৃহস্পতিবার ব্র্যাম্পটনে একটি অ্যাম্বার সতর্কতার দিকে পরিচালিত একটি শিশু অপহরণের অভিযোগে একজন আত্মীয়কে অভিযুক্ত করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
পুলিশরা বলছেন যে মেইন সেন্ট এস এবং চারোলাইস ব্লাভডির কাছে একটি প্লাজায় একটি মা ও পুত্র পার্ক করা হয়েছিল। মা তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতেও থাকা সন্তানের চাচা চালকের আসনে চলে এসেছিলেন এবং সম্মতি বা ব্যাখ্যা ছাড়াই শিশুটিকে এখনও ভিতরে নিয়ে চলে যান বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ তত্ক্ষণাত গাড়ি এবং শিশুটি সনাক্ত করার জন্য তদন্ত শুরু করেছিল এবং পরে একটি অ্যাম্বার অ্যালার্ট পরে সন্ধ্যা: 0: 04 এ জারি করা হয়
সন্ধ্যা: 23: ২৩ এ, অফিসাররা ডাঃ এবং রাদারফোর্ড আরডির কাছে রেজোলিউশনের নিকটে একটি পার্কিংয়ে পরিত্যক্ত শিশুটিকে সনাক্ত করে। ভাগ্যক্রমে, শিশুটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, পুলিশ জানিয়েছে।
এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, পুলিশ সন্দেহভাজনকে আশেপাশে গাড়ি চালানো পর্যবেক্ষণ করেছিল, কিন্তু যখন অফিসাররা ট্র্যাফিক থামার চেষ্টা করেছিলেন, তখন সন্দেহভাজন একজন পুলিশ ক্রুজারকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
তার গাড়ি চালানোর বিপজ্জনক পদ্ধতির কারণে অফিসাররা সাধনা বন্ধ করে দিয়েছিল।
শুক্রবার দুপুর ২:১৯ মিনিটে পুলিশ একটি 30 বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে অবস্থিত এবং গ্রেপ্তার করে।
“এই সন্তানের নিরাপদ পুনরুদ্ধার সমালোচনামূলক মুহুর্তগুলিতে একসাথে কাজ করা আমাদের তদন্তকারী এবং টহল কর্মকর্তাদের শক্তি প্রদর্শন করে,” পিল আঞ্চলিক পুলিশ প্রধান নিশান দুরাইপ্পাহ বলেছেন।
“20 মিনিটের মধ্যে, একটি অপহরণকারী শিশুকে নিরাপদে পাওয়া গিয়েছিল, এবং সন্দেহভাজনকে পরে দায়বদ্ধ করা হয়েছিল। যে কেউ খোসা থেকে ক্ষতি করতে চাইছেন তাদের কাছে এটি জানুন: আমরা আপনাকে খুঁজে পাব, এবং আমরা আপনাকে পুরোপুরি জবাবদিহি করব।”
পুলিশ শাজাইব মেমনকে ১৪ বছরের কম বয়সী একজনকে অপহরণ, সম্মতি ছাড়াই মোটরযান গ্রহণ, একটি শিশুকে ত্যাগ করা, মোটরযানের বিপজ্জনক অপারেশন, শান্তির আধিকারিকের কাছ থেকে বিমান এবং অপরাধের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি দখল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।
এই বিষয় সম্পর্কে তথ্য সহ যে কেউ 22 বিভাগের অপরাধ তদন্ত ব্যুরো (905) 453-2121, এক্সটেনশন 2233 বা বেনামে পিল ক্রাইম স্টপার্সকে 1-800-222-টিপস (8477) এ কল করে যোগাযোগ করতে পারেন।
আরও পড়ুন
-
বেবি পাওয়া গেছে, পিল পুলিশ দ্বারা জারি করা অ্যাম্বার সতর্কতার পরে হেফাজতে রয়েছে
-
বিপথগামী বুলেট দ্বারা নিহত টরন্টো ছেলের মা জাগ্রত ভিড়কে তাকে ভুলে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন
-
ওয়ার্মিংটন: টরন্টো শোক করার সাথে সাথে শিশুদের খুন হওয়ার সাথে সাথে এটি অনেক হত্যাকাণ্ডে স্পষ্ট বিচারক অধরা
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন