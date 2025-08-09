ব্লকের একটি বিশ্ব: যেখানে পাকিস্তান দাঁড়িয়ে আছে

শীতল যুদ্ধের সময়, বিশ্ব পুঁজিবাদী এবং কমিউনিস্ট ব্লকের মধ্যে বিভক্ত ছিল। আজ, বিশ্ব আবার বিভক্ত, নতুন বিভাগকে নতুন শীতল যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভূ -রাজনৈতিক বিভাগকে কেন্দ্র করে যে দুটি দুর্দান্ত শক্তি রয়েছে তা হ’ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। নতুন শীতল যুদ্ধ বিভাগের মজার দিকটি হ’ল যে দেশগুলি একটি ব্লক বা অন্যকে পাশে থাকতে পছন্দ করে কেবল একটি দিকই নয়, এটি করেও, এটি করে, বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলার জন্য তাদের পছন্দকে প্রদর্শন করে।
চীন এবং রাশিয়া উভয়ই একটি বহুগুণ আদেশের আশেপাশে কাঠামোগত একটি বিশ্বকে সমর্থন করে, এসসিও, ব্রিকস এবং এআইআইবি (এশিয়ান অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এই আদেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। চীন দ্বারা বিআরআইয়ের বৈশ্বিক প্রচারও বহুগুণের দিকে আদেশের পরিবর্তনের প্রতিফলন করে।
পাকিস্তান কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত? এটিই সবচেয়ে ঘন ঘন প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসা করা হয় যখনই মহান শক্তির সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক আলোচনার মধ্যে আসে। এটি ধরে নেওয়া ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যে এই প্রশ্নটি যদি রাস্তায় জনগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানকে চীনা ব্লকের অংশ হওয়ার পক্ষে ভোট দেবে। তবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেখেছেন এবং প্রভাবশালী মিথস্ক্রিয়াগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যা একটি দেশ কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করে, আমরা একটি আলাদা উত্তর পেতে পারি।
দেরিতে, পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি কৌশলগত ভারসাম্য এবং অ-সারিবদ্ধকরণের ধারণাটি অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, পাকিস্তান চীনের সাথে গভীর-মূল-মূল-রাষ্ট্র-রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্বের একটি সন্দেহাতীত সম্পর্ক উপভোগ করেছে। চীন কখনও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের সাথে ‘আপনি আমাদের সাথে বা আমাদের বিরুদ্ধে’ স্ট্রিংকে সংযুক্ত করেননি। যদিও পাকিস্তানের সাথে মার্কিন সম্পর্ক ‘ইস্যু-ভিত্তিক’ হয়েছে, তবে পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্কের মৌলিক নির্ধারক ভূগোল।
কোনও দেশ যে কোন দেশকে অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করে এমন কিছু প্রভাবশালী মিথস্ক্রিয়া রাজনীতি/কূটনীতি, অর্থনীতি, সামরিক/সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় সংকেতের ক্ষেত্রে রয়েছে।
রাষ্ট্রীয় সিগন্যালিং প্রসঙ্গে তাত্ক্ষণিক, আরও তরল এবং তবুও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক উপাদান। পাকিস্তানের সেনা প্রধানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সফরের মামলাটি নিন। জেনারেল এই বছরের জুনে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি বা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত না করেই সেনাবাহিনীর প্রধানের সাথে সাক্ষাত করায় এটি নজিরবিহীন ছিল। এটি নজিরবিহীন ছিল এবং এমন খবর রয়েছে যে সেনাবাহিনী প্রধান খুব শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি সফর গ্রহণ করছেন।
যদি রাষ্ট্রীয় সংকেত একটি নির্ধারক উপাদান হয়, তবে তাত্ক্ষণিক প্রসঙ্গে দুটি রাজ্য একটি পরিষ্কার সংকেত দিচ্ছে। আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে, এর এই অঞ্চলে সুরক্ষা অংশীদারিত্বের প্রয়োজন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় আমদানিতে ৫০% শুল্ক আরোপ করে, এবং ভারতকে ভণ্ডামির অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত করে, আঙ্কেল স্যামের পক্ষে পাকিস্তানের সাথে বল খেলার সঠিক সময় হতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে, পাকিস্তান ভারতীয় বাজারের মতো বড় নয় এমন একটি বাজারে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে, তবে এখনও এই অঞ্চলের কোনও প্রভাবশালী খেলোয়াড়ের বাজারে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। অর্থনীতির চেয়েও বেশি, সামরিক/সুরক্ষা বর্তমান পাক-মার্কিন সম্পর্ককে চালিত করে।
ইরান-ইস্রায়েল এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধগুলি আমাদের জানায় যে যুদ্ধের রূপটি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। জার্মানি এবং জাপান উভয়ই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল, যা সেই সময় ছিল বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন এবং বিমান বাহক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরাসরি বিজয় অর্জনের জন্য। হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র সহ সমস্ত ধরণের মিসাইল এবং পঞ্চম প্রজন্মের বিমানগুলি হ’ল নতুন আক্রমণাত্মক অস্ত্র। যদি মহান শক্তিগুলি কৌশলগত স্থানে এই জাতীয় মারাত্মক সামরিক ক্ষমতা স্থাপন করতে পারে, তবে কোনও অঞ্চলে সামরিক প্রভাব উত্পন্ন করার জন্য এই মারাত্মক সামরিক ক্ষমতা প্রবর্তনের আগে তাদের কি পৃথিবীতে বুটের প্রয়োজন হবে?
যখন বলা হয় যে একটি দেশ যা একটি ব্লকের সাথে যোগ দেয় এমন একটি দেশ প্রদত্ত ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জন্য তার পছন্দকে নির্দেশ করে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সহযোগীরা বাড়িতে একটি উদার আদেশ তৈরি করেছে, তবে বিদেশের আদেশটি হ’ল উদার। মজার বিষয় হল, গ্লোবাল সাউথের জনগণ এবং বিশেষত রাস্তায় লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা বিদেশে এই উদারপন্থার প্রচারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।
চীন ও রাশিয়া কি বিদেশে উদারপন্থার প্রচার করছে? চীন বিশ্বকে প্রমাণ করেছে যে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, উদারবাদ ইতিহাসের প্রাকৃতিক শেষ নয়। এই দুটি দুর্দান্ত শক্তি অনুসরণ করে এমন কোনও রুসো কেন্দ্রিক বা চীন-কেন্দ্রিক গ্লোবাল অর্ডার নেই। এই মহান শক্তিগুলি যা করছে তা হ’ল একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা যা নিষেধাজ্ঞাগুলিকে চড় দেয়, স্বেচ্ছাসেবী শুল্ক আরোপ করে, আন্তর্জাতিক আইনকে উপেক্ষা করে সামরিক হস্তক্ষেপগুলি সম্পাদন করে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং গণহত্যার দিকে অন্ধ দৃষ্টি দেয়।
রাষ্ট্রপতি পুতিন যখন দাবি করেছেন যে ন্যাটো শীতল যুদ্ধের সীমান্ত বা রাষ্ট্রপতি একাদশে ফিরে এসেছেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সহযোগীরা দক্ষিণ চীন সাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকবেন বলে আশা করেন, তারা সিস্টেমের মধ্যে তাদের দুর্দান্ত শক্তির অবস্থানটি পুনরায় নির্ধারণ করবেন। একটি বৈশ্বিক শৃঙ্খলা যা বাড়িতে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা অনুশীলন করে এবং বিদেশে গণতান্ত্রিক আপত্তি উপেক্ষা করে উদার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। এ কারণেই এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিরোধিতা এবং প্রতিযোগিতার মুখোমুখি, এবং সে কারণেই বিশ্বে দুটি স্বতন্ত্র ব্লক রয়েছে। এই যে এই আন্তর্জাতিক সিস্টেমকে প্রচার করে এবং এটি প্রতিযোগিতা করে। যতক্ষণ না সিস্টেমটি অনৈতিক ও ভণ্ডামি থেকে যায় ততক্ষণ চীন এবং রাশিয়া উভয়ই এই ব্যবস্থাটিকে দুর্বল করার জন্য লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে থাকবে।
যতদূর পাকিস্তান উদ্বিগ্ন, আমাদের বৈদেশিক নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই মূলত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত, তবে আমাদের নীতিটি কখনও ভূগোলের মহাকর্ষীয় টান থেকে দূরে সরে যেতে হবে না। আজ, একটি ত্রি-মাত্রিক ভিত্তি আমাদের সুরক্ষা দ্বিধা সংজ্ঞায়িত করে। আমেরিকান ভিত্তি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশি পাকিস্তানের সাথে জড়িত, তত বেশি পাকিস্তান চীন ও রাশিয়া থেকে দূরে সরে যাবে। পাকিস্তানের ভিত্তি: আফগানিস্তানের সাথে ভারত যত বেশি আচরণ করবে, তত বেশি পাকিস্তান থেকে দূরে সরে যাবে। এবং চীনা ভিত্তি: পাকিস্তান যত বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত, তত বেশি এটি চীন থেকে দূরে সরে যাবে।
প্রাঙ্গণ বোঝা খারাপ নয়; এটি কেবল তখনই খারাপ হয়ে যায় যখন রাজ্যগুলি ভুল প্রশ্নগুলি তৈরি করা শুরু করে এবং ভুল অনুমান করা শেষ করে যা শেষ পর্যন্ত তাদের নীতিমালা চালায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক দূরে থেকে যায় এবং পাকিস্তানের প্রতি এর আবেশ এমন ইস্যু দ্বারা পরিচালিত হয় যেখানে পাকিস্তান মূলত মার্কিন স্বার্থের জন্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা আমাদের সম্পর্ককে ধাক্কা দিতে পারি, তবে আমাদের কখনই চীনের দিকে ভূ -রাজনৈতিক ও কৌশলগত টানাকে উপেক্ষা বা এড়াতে হবে না।