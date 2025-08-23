You are Here
ব্লগুইরিনহা বলেছেন যে মুছে ফেলা ভিডিওগুলির পরে তিনি পাওলা ক্যারোসেলার সাথে ‘ভুল বোঝাবুঝি’ আফসোস করেছেন; শেফ মন্তব্য
ব্লগুইরিনহা বলেছেন যে মুছে ফেলা ভিডিওগুলির পরে তিনি পাওলা ক্যারোসেলার সাথে ‘ভুল বোঝাবুঝি’ আফসোস করেছেন; শেফ মন্তব্য

প্রভাবশালী তার এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এ একটি উত্সাহ প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে প্রাক্তন মাস্টারচেফের জুরিভ সাক্ষাত্কারের পরে মতবিরোধ সম্পর্কে পোস্টগুলি মন্তব্য করেছিলেন

ব্লগার তিনি শেফ আর্জেন্টিনার সাথে তার মতবিরোধ সম্পর্কে 22, শুক্রবার বিকেলে নিজেকে অবস্থান করেছিলেন পাওলা ক্যারোসেলা। এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এ প্রকাশিত আউটবার্স্ট প্রাক্তন জুরির অংশগ্রহণের সমস্ত ভিডিও এবং কাটার পরে ঘটেছিল মাস্টারচেফ কোনও প্রোগ্রাম নেই ব্লগার সঙ্গে সামনে এগুলি পাওলার প্রোফাইল এবং ডিজিটাল প্রভাবক উভয় থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল।

“আমি শেফ পাওলা ক্যারোসেলার এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত কিছুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পুনরায় নিশ্চিত করতে চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার নেটওয়ার্কগুলিতে আমি যে গল্পগুলি করেছি তা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পুরোপুরি ভুল উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, জল্পনা তৈরি করা হয়েছিল এবং আমার সম্মানের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল যা আমি কখনই নীরবতায় স্বীকার করব না,” প্রভাবশালী লিখেছেন।

চরিত্রটির নিজস্ব প্রোফাইলে ব্লগুয়াইরা বলেছিলেন, “এটি আপত্তিজনক, দুর্ভাগ্যজনক এবং নোংরা যে এটি এই জায়গায় চলে গেছে যা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কখনই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমার কাজটি বিনোদন দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, কখনও আঘাত করা উচিত নয়। আমি দুঃখিত যে এই ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে,” উপস্থাপক ব্লগার সঙ্গে সামনে এটি একটি অ্যাসিডিক এবং বিদ্রূপাত্মক কৌতুক চরিত্র, অভিনেতা এবং হাস্যরস্ট অভিনয় করেছেন ব্রুনো মাতোসযা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যক্তিগত প্রোফাইলগুলি বজায় রাখে।

পাওলা তার কিশোরী কন্যা সম্পর্কে মন্তব্য উপভোগ করতে পারতেন না

পাওলা ক্যারোসেলা অনুমিত মতবিরোধ সম্পর্কে কিছু প্রকাশনা সম্পর্কে মন্তব্য করার পরে ব্লগুইরিনহের অবস্থান এসেছিল, বোঝায় যে তিনি তার মেয়ের সংগীত স্বাদ সম্পর্কে সাক্ষাত্কারে যা বলেছিলেন তার প্রতিচ্ছবি পছন্দ করেন না, 13 বছর বয়সী -সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কোনও বিবরণ নেই এবং কেবল তার মায়ের প্রোফাইলের বিষয়বস্তুতে অ্যাক্সেস করেন না।

ব্লগুয়েইরিনহের সাথে সাক্ষাত্কারে, তিনি তার মেয়েকে ইন্টারনেটে চাপিয়ে দিয়েছিলেন এমন সীমা সম্পর্কে বলার পরে, পাওলা বলেছিলেন যে তিনি মেয়েটিকে একজন ওয়াকম্যানের সাথে উপস্থাপন করেছেন এবং বিলি এলিশ, চ্যাপেল রোয়ান, ডকচি এবং রিনি র্যাপের মতো বর্তমান পপ শিল্পীদের যুবতী মহিলার পছন্দ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে, এক্স ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি আলোচনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে পাওলার অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা তার সংগীতের স্বাদের জন্য এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্লগার দ্বারা একটি গল্পে সমর্থন করেছিলেন যা এখন আর বাতাসে নেই।

লাইভ সাক্ষাত্কারের সময়, এখনও সোমবার, 18 -এ, পাওলা ইতিমধ্যে ব্লগারকে পরিষ্কার করে দিয়েছিল যারা তার বয়সের কারণে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে উত্তরাধিকারীর অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করেছিল, এমন একটি বিষয় যা ভিডিওর পর থেকে বেশি ছিল প্রাপ্তবয়স্ককরণযা প্রভাবশালী ফেলকা তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের অপব্যবহারের বেশ কয়েকটি মামলার নিন্দা করেছিলেন।

এক্সে বিতর্কের পরে, আপনার অনুগামীদের সাথে আলাপচারিতায় শেফের মন্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে “আপনার কি সন্তান আছে?” এবং “আমি মনে করি আমাদের অনেক ভক্ত রয়েছে হিটালো সান্টোস এখানে “গত সপ্তাহে ব্যক্তি এবং শিশু যৌন শোষণে পাচারের অভিযোগে প্রভাবশালীদের গ্রেপ্তার করা উদ্ধৃত করে।

ইউটিউবে ব্লগ চ্যানেলে ডিআইএ টিভি দ্বারা গত সোমবার, 18, 18, সরাসরি প্রচারিত পুরো সাক্ষাত্কারটি এখনও উপলব্ধ এবং ইতিমধ্যে 597,000 ভিউ রয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=4nnbmyi4lw0



