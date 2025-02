ব্লাডলাইনস ট্রেলার হরর ভক্তদের মধ্যে একটি নতুন ভয় আনলক করেছে

আমার বর্তমানে আমার বাম নাকের দুটি সহ 12 টি বিভিন্ন বডি ছিদ্র রয়েছে, তবে আমি হবে have 13 piercings if one of my upper lobe piercings hadn’t been ripped out by one of my cousins ​​when he was a toddler. ব্যথা নিজেই আপনি যতটা খারাপ ভাবেন তেমন খারাপ ছিল না, তবে আপনার মস্তিষ্ক যেভাবে প্রক্রিয়া করে “ওহে আমার God শ্বর, একটি ধাতব আংটিটি কেবল আমার মাংসের মধ্য দিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল” যেখানে সত্য হরর সেট হয়ে যায় Unfortunately দুর্ভাগ্যক্রমে, টানা ছিদ্র করা হয়নি ‘ টি সঠিকভাবে নিরাময় করুন, এবং আমার কাছে এখন আমার কান থেকে একটি অংশ অনুপস্থিত দেখতে দেখতে আমার কাছে রয়েছে। আমি এটিকে একটি ভাল-স্থাপনযুক্ত হুপ দিয়ে ভালভাবে কভার করি, তবে যে উপলক্ষে আমি কাউকে দেখিয়েছি বছর-নিরাময়ের টিয়ারটি দেখতে কেমন, সেখানে রয়েছে সর্বদা অন্য ব্যক্তি ছিঁড়ে যাওয়া ছিদ্রের প্রমাণ দেখেন এমন মুহুর্তে একজন অনৈচ্ছিক শারীরিক ঝাঁকুনি।

ভাগ্যক্রমে, এটি কেবল আমার কান ছিল, তবে আমি অবশ্যই আমার এক ইঞ্চি প্রসারিত লব এবং দ্বৈত নাকের ছিদ্রগুলির সাথে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ কল পেয়েছি। সুতরাং যখন আমি নিজের জন্য “চূড়ান্ত গন্তব্য: ব্লাডলাইনস” ট্রেলারটি দেখেছি, তখন আমি তত্ক্ষণাত্ আমার শরীরকে একইভাবে অনুভব করেছি যে আমি যখন “জ্যাকাস: দ্য মুভি” থেকে কাগজ-কাটা দৃশ্যটি দেখি তখনই এটি ঘটে। একটি ছিদ্র ছিঁড়ে ফেলা অবশ্যই বেদনাদায়ক কাছাকাছি কোথাও কোথাও কোথাও মাঝারি-জিমনাস্টিকস ট্রিক পড়ার পরে অর্ধেক ভাঁজ করা বা তাদের পুরো গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট একটি পুল ড্রেনের মাধ্যমে তাদের লুঠের মাধ্যমে ছিঁড়ে ফেলার পরে, তবে এই মৃত্যুর ক্রমগুলি আমার জন্য বিশুদ্ধরূপে বিদ্যমান। আমি এমন কোনও কিছুর জন্য ফ্যান্টম ব্যথা করতে পারি না যা আমি কখনও অভিজ্ঞতার কাছাকাছি ছিলাম না তবে একটি উলকি শিল্পী তাদের সেপ্টাম ছিদ্রকে ধাতব হুকের উপর আটকে থাকা দেখতে দেখতে যা তাদের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত একটি চেইন প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়? এটা ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটু কাছাকাছি।

এবং আমি একা নই। একজন মন্তব্যকারী হিসাবে ওয়ার্নার ব্রোস। ইউটিউব পৃষ্ঠা সঠিকভাবে বলা হয়েছে, “একটি লগ ট্রাক দিয়ে পুরো প্রজন্মকে আঘাত করা খারাপ তবে সেপ্টাম ছিদ্রযুক্ত একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মকে আঘাত করা ডায়াবোলিকাল।”