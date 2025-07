ব্লুমহাউস হেড জেসন ব্লাম অনুসারে কেন এম 3গান 2.0 বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছে

“মার্কেটপ্লেসটি খুব আলাদা, এবং আপনার অস্ত্রগুলি চারপাশে পাওয়া অবিশ্বাস্যরকম কঠিন,” ব্লাম মুশকিল হয়ে ব্যাখ্যা করে যে বক্স অফিসের অবস্থা মহামারীটির পরে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি “পাপী” এবং “চূড়ান্ত গন্তব্য ব্লাডলাইনস” এর মতো সিনেমাগুলির সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, উল্লেখ করে যে সিনেমাটিক ইভেন্টগুলি আজকাল কাজটি সম্পন্ন করে বলে মনে হয়। এটি স্বল্প-বাজেটের জন্য, অ-ইভেন্টের ছবিগুলির জন্য আরও শক্ত।

ব্লাম যোগ করেছেন, “আমি এর জন্য দোষটি কাঁধে রেখেছি, সর্বজনীন নয়”। ব্লুমহাউস প্রোডাকশনের ইউনিভার্সাল পিকচারগুলির সাথে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক রয়েছে, স্টুডিওর সাথে কোম্পানির অনেক চলচ্চিত্রের জন্য বিপণন এবং বিতরণ পরিচালনা করা। তবুও, ব্লাম সিক্যুয়ালের পতনের জন্য এটিকে দোষ দেয় না।

ব্লাম স্বীকার করতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন যে ব্লুমহাউস “নাইট সাঁতার,” “কল্পিত,” “ভয়,” “ওল্ফ ম্যান,” “দ্য ওম্যান ইন দ্য ইয়ার্ড,” এবং “ড্রপ” এর মতো সিনেমাগুলির মতো বিভিন্ন ধরণের হতাশার মতো সিনেমাগুলির মতো সিনেমাগুলির সাথে ছিল। ভাগ্যক্রমে, এটি “দ্য ব্ল্যাক ফোন 2” এবং “ফ্রেডির ২ এ পাঁচ রাত” অন্তর্ভুক্ত ক্যালেন্ডারে আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিতভাবে বেটস পেয়েছে (মনে রাখবেন যে ফ্রেডির প্রথম “পাঁচ রাত” ফিল্মটি বিশ্বব্যাপী প্রায় 300 মিলিয়ন ডলার করেছে)

“আমরা আমাদের ভুলগুলি থেকে সত্যই চেষ্টা করি এবং শিখি But তবে এটি সত্যিই সময় নেয় You আপনার এটি সম্পর্কে অ-সংবেদনশীলতা পেতে হবে এবং আপনার আবেগকে পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্য আপনাকে মুক্তি থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব পেতে হবে That’s আমরা যখন সত্যই দেখি তখনই আমাদের আরও ছোট সভা হবে যেখানে আমরা আলোচনা করব, এবং আলোচনা করব এবং আলোচনা করব really সত্যই এটি খনন করব” “