ব্লুম ফিল্টার – এলি বেন্ডারস্কির ওয়েবসাইট

// New creates a new BloomFilter with capacity m, using k hash functions.

// You can calculate m and k from the number of elements you expect the

// filter to hold and the desired error rate using CalculateParams.

func

New

(

m

uint64

,

k

uint64

)

*

BloomFilter

{

return

&

BloomFilter

{

m

:

m

,

k

:

k

,

bitset

:

newBitset

(

m

),

seed1

:

maphash

.

MakeSeed

(),

seed2

:

maphash

.

MakeSeed

(),

}

}

type

BloomFilter

struct

{

m

uint64

k

uint64

bitset

()

uint64

// seeds for the double hashing scheme.

seed1

,

seed2

maphash

.

Seed

}

// Insert a data item into the bloom filter.

func

(

bf

*

BloomFilter

)

Insert

(

data

()

byte

)

{

h1

:=

maphash

.

Bytes

(

bf

.

seed1

,

data

)

h2

:=

maphash

.

Bytes

(

bf

.

seed2

,

data

)

for

i

:=

range

bf

.

k

{

loc

:=

(

h1

+

i

*

h2

)

%

bf

.

m

bitsetSet

(

bf

.

bitset

,

loc

)

}

}

// Test if the given data item is in the bloom filter. If Test returns false,

// it's guaranteed that data was never added to the filter. If it returns true,

// there's an eps probability of this being a false positive. eps depends on

// the parameters the filter was created with (see CalculateParams).

func

(

bf

*

BloomFilter

)

Test

(

data

()

byte

)

bool

{

h1

:=

maphash

.

Bytes

(

bf

.

seed1

,

data

)

h2

:=

maphash

.

Bytes

(

bf

.

seed2

,

data

)

for

i

:=

range

bf

.

k

{

loc

:=

(

h1

+

i

*

h2

)

%

bf

.

m

if

!

bitsetTest

(

bf

.

bitset

,

loc

)

{

return

false

}

}

return

true

}