ব্ল্যাকআউট টেনে আনার সাথে সাথে করাচির অংশগুলি 48 ঘন্টা অন্ধকারে চলে গেছে

করাচি: পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর, সিন্ধুর কিছু অংশ সহ, বৃহস্পতিবার দীর্ঘায়িত বিদ্যুৎ কাট এবং জলাবদ্ধতার দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্থ থেকে যায়, ভারী বর্ষা বৃষ্টির দু’দিন পরে, কর্মকর্তারা সতর্ক করেছিলেন যে বর্ষার পরবর্তী পর্বটি আরও ধ্বংসাত্মক হতে পারে।
সিন্ধু গভর্নর কামরান খান টেসোরি ক্রমবর্ধমান বিভ্রাটের বিষয়ে নজরে নিলেন, তিনি বলেছেনচিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ধারিত একমাত্র ইউটিলিটি কে-বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সাক্ষাত করবেন।
করাচি এবং হায়দরাবাদ জুড়ে বিস্তৃত ব্ল্যাকআউট
উত্তর নাজিমাবাদ, গুলিস্তান-ই-জাউহার, প্রতিরক্ষা ভিউ, ওরাঙ্গি টাউন, লিয়ারি, বালদিয়া টাউন, লিয়াকাতাবাদ, সুরজানি এবং কোরঙ্গি শিল্প অঞ্চল সহ অঞ্চলের বাসিন্দারা 24 থেকে 48 ঘন্টা ধরে বিদ্যুৎ ছাড়াই থাকার কথা জানিয়েছেন।
শহরের কিছু অংশে, ব্ল্যাকআউটগুলি দেড় দিন ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছিল, পরিবারগুলিতে জল সরবরাহ কেটে ফেলেছিল।
গুলিস্তান-ই-জাওহারের ব্লক ৮-এ, বাসিন্দারা বিদ্যুৎ ছাড়াই 32 ঘন্টা যাওয়ার পরে একটি প্রতিবাদ করেছিলেন, যখন ব্লক 2-এ মঙ্গলবার থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে এসেছিল। উত্তর নাজিমাবাদের বাসিন্দারা 45 ঘন্টা অবধি ব্ল্যাকআউটগুলি জানিয়েছেন।
হায়দরাবাদ থেকে একই রকম পরিস্থিতি দেখা গেছে, যেখানে নাগরিকরা বলেছিলেন যে 90% লতিফাবাদ এবং কাসিমাবাদ অন্ধকারে রয়ে গেছে, সাত ঘন্টারও বেশি সময় ধরে পুনরুদ্ধার বিলম্বিত হয়েছিল।
কে-বৈদ্যুতিক তার প্রতিক্রিয়া রক্ষা করে
কে-বৈদ্যুতিন চিফ এক্সিকিউটিভ মুনিস আলভি জানিয়েছেন, বর্ষণের সময় ৫০০ টিরও বেশি ফিডার ট্রিপ করেছিল, তবে জোর দিয়েছিলেন যে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে ৯৯% সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
সংস্থাটি বলেছে যে করাচির ২,১০০ ফিডারের ১,৯৫০ টির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে, বাকি ১৫০ টিতে কাজ অব্যাহত রয়েছে।
এতে বলা হয়েছে যে শহরের অনেক অংশে জমে থাকা জল মেরামত দলগুলির প্রচেষ্টা কমিয়ে যানবাহনের চলাচলে বাধাগ্রস্ত করেছিল।
গভর্নর বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তির প্রতিশ্রুতি দেন
গভর্নর টেসোরি, এমকিউএম নেতা ডাঃ ফারুক সাত্তার সহ বুধবার গভীর রাতে বন্যা-হিট অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন এবং পরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে বিদ্যুতের ঘাটতি করাচির সবচেয়ে চাপ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।
তিনি বলেছিলেন যে সুরজানির পরিবারগুলি ছাদে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিল কারণ বৃষ্টির জল তাদের বাড়িঘর ডুবে গেছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে খাদ্য সহায়তা শুরু হয়েছিল।
তিনি জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলির জরুরি নিকাশীর জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন।
টেসোরি বলেছিলেন যে গভর্নর হাউসের অভিযোগ সেল একদিনে ১১,০০০ এরও বেশি কল পেয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই বিভ্রাটের সাথে যুক্ত ছিল, যোগ করে আরও শীঘ্রই হায়দরাবাদ ও মিরপুরখাসে অনুরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
“জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সমস্ত কিছু পিন করার এই মুহূর্ত নয়,” তিনি বলেছিলেন। “একবার এই সংকট কেটে গেলে, আমাদের অবশ্যই এই ব্যর্থতার মূল কারণগুলি সমাধান করতে হবে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে কে-বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আজ একটি ব্রিফিংয়ের জন্য তলব করা হয়েছে।
দুই ভাই বৈদ্যুতিন
এদিকে, মঙ্গলবার ঝড়ের সময় নাথা খান গোথে বিদ্যুতায়িত হওয়ার পরে দুই ভাই মারা গিয়েছিলেন।
পুলিশ ক্ষতিগ্রস্থদের 21 বছর বয়সী মুরাদ এবং তার 16 বছর বয়সী ভাই সিরাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের বাবা শাহ ফয়সাল কলোনি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে অফিসাররা কে-বৈদ্যুতিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
মন্ত্রী কঠোর বৃষ্টিপাতের বিষয়ে সতর্ক করেছেন
ফেডারেল জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী
কথা বলছি জিও নিউজ‘প্রোগ্রাম ক্যাপিটাল টক, তিনি বলেছিলেন যে পরবর্তী বর্ষার সময় আগত ভেজা স্পেলের জন্য এখনই প্রস্তুতি শুরু করা উচিত।
খাইবার পাখতুনখোয়ায় সাম্প্রতিক বন্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে ক্লাউডবার্স্টস এবং ফ্ল্যাশ বন্যা বিশাল পাথরগুলি “খড়ের মতো”, নীচের সম্প্রদায়ের উপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বন্যার চ্যানেলগুলিতে নির্মিত হোটেল এবং রিসর্টগুলি প্রায়শই ধ্বংসস্তূপে পড়ে যায় এবং ধ্বংসকে বাড়িয়ে তোলে।
একই গভীর রাতে টিভি প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে সিন্ধু মন্ত্রী নাসির হুসেন শাহ স্বীকার করেছেন যে করাচির নিকাশী ব্যবস্থার ক্ষমতা মাত্র 40 মিমি ছিল, এটি 200 মিমি বৃষ্টিপাত সহ্য করা অসম্ভব করে তুলেছে।
শোতে অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়ে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়নব না eam িম আরও সতর্ক করেছিলেন যে পাহাড়ের অঞ্চলগুলিতে চেক করা পাথর-ক্রাশিং ফ্ল্যাশ বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে, সামান্য নিয়ন্ত্রণের জায়গায়।