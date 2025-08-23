ব্ল্যাক হোলগুলি মহাবিশ্বের অন্ধকার শক্তির অধরা উত্স, অধ্যয়নের যুক্তি

অন্ধকার শক্তি – দ্য অনুমানমূলক শক্তি আমাদের মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে – কখনও কখনও এর উত্তরগুলির চেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করে। তবে একটি নতুন গবেষণা আশ্চর্যজনক প্রমাণ উপস্থাপন করে যে ব্ল্যাক হোলগুলি অন্ধকার শক্তির জন্য একটি ইনকিউবেটর হতে পারে – এটি আমাদের বিশ্বাসের চেয়ে কম স্থির হতে পারে বলে মন্তব্য করে।
21 আগস্ট প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে শারীরিক পর্যালোচনা চিঠিগবেষকরা একটি অনুমান পরীক্ষা করার জন্য ডার্ক এনার্জি স্পেকট্রোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্ট (ডিইএসআই) থেকে ডেটা ব্যবহার করেছিলেন যা যুক্তি দেয় যে ব্ল্যাক হোলগুলি ডেড স্টার বিষয়টিকে অন্ধকার শক্তিতে রূপান্তর করে। এই তত্ত্ব, বলা হয় মহাজাগতিকভাবে মিলিত ব্ল্যাকহোল (সিসিবিএইচ) হাইপোথিসিস, বোঝায় যে অন্ধকার শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত হয়নি। বরং, ডার্ক এনার্জি হ’ল মহাজাগতিক বৃত্তের একটি জৈব উপজাত, যা সময়ের সাথে সাথে তারকারা গঠিত এবং বিগ ব্যাংয়ের পরে মারা গিয়েছিল।
একটি তত্ত্ব যা ডেটা পরিবেশন করে
এই তাত্ত্বিক কাঠামোটিও ডার্ক এনার্জি প্রোডাকশন এবং ম্যাটার ব্যবহারের হারকে তারকা গঠনের হারের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে সংযুক্ত করে, যা হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এবং জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ একাধিকবার নিশ্চিত করেছে। এটি দেশি ডেটা এবং পৃথিবী-বেঁধে নিউট্রিনো পরীক্ষাগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী বিভেদও সমাধান করে, কারণ প্রাক্তনটি মহাবিশ্বের বাজেটের ভরগুলিতে নিউট্রিনোগুলির উপস্থিতি অর্জনের অনুমতি দেয় বলে মনে হয় না।
“এই কাগজটি প্রথমবারের মতো একটি নির্দিষ্ট শারীরিক মডেলের কাছে ডেটা ফিট করে, এবং এটি ভালভাবে কাজ করে,” পেপার সহ-লেখক এবং দেশি বিজ্ঞানী গ্রেগরি টারলি বলেছেন, একটিতে বিবৃতি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। “এটি খুব কমপক্ষে আকর্ষণীয়। আমি বলব ‘বাধ্য’ আরও সঠিক শব্দ হবে, তবে আমরা সত্যই আমাদের ক্ষেত্রে এটি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি।”
মহাজাগতিক উত্তেজনা সমাধান করা
দেশি – অ্যারিজোনার এক কোণে লজড our আমাদের মহাবিশ্বের হাজার হাজার গ্যালাক্সিকে 5000 টি রোবোটিক চোখ ব্যবহার করে যা প্রতি 15 মিনিটে আলাদা গ্যালাক্সিকে ক্যাপচার করতে পারে। 2018 সালে চালু হওয়ার পর থেকে, দেশি আমাদের মহাবিশ্বের একটি অভূতপূর্ব বিশদ মানচিত্র তৈরি করতে বন্যভাবে সফল হয়েছে।
এই 3 ডি মানচিত্রটি পদার্থবিদদের আসতে সক্ষম করেছে অন্ধকার শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রাউন্ডব্রেকিং উপসংহার। একই সময়ে, দেশি ডেটা পরামর্শ দিয়েছিল যে অতীতের তুলনায় আজ কম বিষয় বিদ্যমান, তৈরি করা প্রাথমিক মহাবিশ্বের “সঠিক” ব্যাখ্যার উপরে মহাজাগতিক এবং কণা পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা।
সিসিবিএইচ মডেল একটি সহজ ফিক্স সরবরাহ করে। “আপনি দেখতে পেয়েছেন যে নিউট্রিনো ভর সম্ভাব্যতা বিতরণ কেবল একটি ইতিবাচক সংখ্যার দিকে নির্দেশ করে যা পুরোপুরি স্থলভিত্তিক পরীক্ষাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,” রোজিয়ার উইন্ডহর্স্ট, স্টাডি সহ-লেখক এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি এটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ মনে করি।”
মডেলটি “পরিমাণগতভাবে সেই ঘটনাকে সংযুক্ত করে যা আপনি প্রাথমিকভাবে সম্পর্কিত হওয়ার আশা করবেন না,” যোগ করেছেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সহ-লেখক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডানকান ফারাহ। তবে, এই ধারণাটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময়, সম্প্রদায় এবং ভবিষ্যত দেশি উভয়ের অনুসন্ধান থেকে আরও তদন্তের প্রয়োজন হবে, তিনি বলেছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে, অনেকগুলি নতুন যন্ত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি সহ আমরা মহাজাগতিকতার জন্য একটি স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছি। অবশ্যই, এটিও ন্যায্য পরিমাণ বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসা উচিত – তবে বিগ ব্যাং যদি মহাবিশ্ব তৈরির জন্য একসাথে অভিনয় করতে পারে তবে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে আমরা নিজেদেরকেও একসাথে টানতে পারি।