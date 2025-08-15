(ভক্তিমূলক) তাঁর উপস্থিতিতে: ভিন্ন তবে অনুরূপ

পড়ুন: 2 করিন্থীয় 1: 3-7
ধ্যানের শ্লোক:
“God শ্বর আমাদের সমস্ত ঝামেলায় আমাদের সান্ত্বনা দেন যাতে আমরা God শ্বরের কাছ থেকে আমরা যে সান্ত্বনা পেয়েছি তা দিয়ে আমরা অন্যকে সান্ত্বনা দিতে পারি” – ২ করিন্থীয় ১: ৪।
বেশ কয়েক বছর আগে, আমি বোস্টনের হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে একটি অল-উইমেনের কেরিয়ার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি। বিভিন্ন জাতি এবং মহাদেশের প্রায় চল্লিশ মহিলার একটি হলে, আমাদের নিজেদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং আমাদের জীবন যাত্রা ভাগ করে নিতে বলা হয়েছিল।
আমি যখন শুনেছি, আমি অবাক হয়েছি যে আমরা কতটা আলাদা দেখলাম – আমাদের গল্পগুলি কতটা অনুরূপ ছিল। আমাদের পরিচিতিগুলি থেকে উদ্ভূত থিমগুলি আকর্ষণীয়ভাবে একইভাবে ছিল: খালি নেস্ট সিন্ড্রোম, একটি জীবন সঙ্গীর জন্য আকাঙ্ক্ষা, একটি পরিপূর্ণ ক্যারিয়ার অনুসন্ধান করা, আটকে থাকা, বন্ধ্যাত্ব, আর্থিক চাপ, বৈবাহিক সংগ্রাম অনুভূতি। তালিকাটি চলল।
আমরা সকলেই বুঝতে পেরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যে আমরা যা কিছু মুখোমুখি হচ্ছিলাম, অন্য কেউ হয় এর মধ্য দিয়ে গিয়েছিল বা এখনও এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠল: আমাদের বাহ্যিক পার্থক্যগুলি আমাদের একত্রিত করা অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই উপলব্ধি গভীরভাবে ক্ষমতায়ন করছিল। ধর্মগ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে God’s শ্বরের আরাম কেবল আমাদের রাখার জন্য নয় – এটি আমাদের ভাগ করে নেওয়া: “God শ্বর আমাদের সমস্ত ঝামেলায় সান্ত্বনা দেন যাতে আমরা অন্যকে একই স্বাচ্ছন্দ্যে সান্ত্বনা দিতে পারি যেখানে আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি।” (2 করিন্থীয় 1: 4)।
আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা – উভয় বিজয় এবং সংগ্রাম – কেবল আপনার পক্ষে খুব কমই। এগুলি অন্য কারও জন্য হালকা হতে বোঝানো হয়। আপনার ব্যথা কারও আশা হয়ে উঠতে পারে। আপনার জগাখিচুড়ি আপনার বার্তা হতে পারে। পৌল ১ করিন্থীয় ১০:১৩ এ লিখেছেন যে কোনও বিচার বা প্রলোভন আমাদের কাছে অনন্য নয় – অন্যরাও এর মুখোমুখি হয়েছে। এবং God শ্বর পালানোর একটি উপায় সরবরাহ করতে বিশ্বস্ত। সুতরাং, আত্ম-করুণায় ডুবে যাবেন না। পরিবর্তে, God শ্বরকে আপনার কাহিনীকে এমন একটি সাক্ষ্য হিসাবে রূপান্তর করতে দিন যা নিরাময় করে, উত্সাহ দেয় এবং অনুপ্রাণিত করে।
কেউ আপনার গল্প শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।
তাঁর উপস্থিতিতে পিএসটি (মিসেস) ওকে চিনিয়ে লিখেছেন
প্রতিষ্ঠাতা: রক টিচিং মন্ত্রক (টিআরটিএম)
প্রার্থনা, পরামর্শ বা এই ভক্তিমূলক, ইমেল দিয়ে আরও জীবনকে আশীর্বাদ করার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য:
