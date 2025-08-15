ভবিষ্যতের আগ্রহ ফোকাসে মার্কিন ডেটা সহ স্থিতিশীলতার কাছাকাছি বন্ধ করে দেয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি খালি দেশীয় এজেন্ডা এবং মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ অনুসারে শুক্রবার ডিআইএস হারগুলি স্থিতিশীলতার কাছাকাছি বন্ধ হয়ে গেছে, বিনিয়োগকারীদের ব্রাজিলের ঝুঁকি পুরষ্কার পরিবর্তন করার কয়েকটি কারণ সরবরাহ করেছে।
শেষ বিকেলে, 2027 সালের জানুয়ারির জন্য ইন্টারফিনিয়েশন ডিপোজিটের হার (ডিআই) ছিল 13.92%, আগের অধিবেশনটির 13.943% এর তুলনায়। 2028 জানুয়ারির হার 13.208%এর তুলনায় 13.2%চিহ্নিত করেছে।
দীর্ঘ চুক্তির মধ্যে, 2031 সালের জানুয়ারির হার 13.38%ছিল, আগের সামঞ্জস্যের 13.403%এর তুলনায় এবং 2033 সালের জানুয়ারির চুক্তিতে 13.554%এর তুলনায় 13.52%হার ছিল।
বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ এই অধিবেশনে বাহ্যিক দৃশ্যের দিকে প্রায় পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে তারা ফেডারেল রিজার্ভ আর্থিক নীতিমালার ট্র্যাজেক্টোরি সম্পর্কে লক্ষণগুলির সন্ধানে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির একাধিক অর্থনৈতিক সূচক প্রকাশের মূল্যায়ন করেছিল।
হাইলাইটগুলির মধ্যে, একটি প্রতিবেদন ছিল যা দেখিয়েছে যে মার্কিন খুচরা বিক্রয়গুলি আগের মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কমে গেছে, যা রয়টার্সের পরামর্শ অনুসারে অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রত্যাশিত অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাসে, জুনে 0.9% লাভের তুলনায় বিক্রয় 0.5% বেড়েছে।
আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির দামগুলি জুলাই মাসে 0.4% এ অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পেয়েছিল, আগের মাসে 0.1% হ্রাস এবং রয়টার্স জরিপে স্থিতিশীলতার প্রত্যাশিত। সংখ্যাগুলি অর্থনীতিতে মার্কিন শুল্কের প্রভাবগুলিতে ভয়কে উত্সাহিত করেছিল।
ডেটাতে পূর্ণ এজেন্ডা -যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাসের সংখ্যা এবং উত্পাদন উত্পাদনও অন্তর্ভুক্ত ছিল -বাজারটি সেপ্টেম্বরে তার পরবর্তী সভা থেকে সুদের হারের হ্রাস পুনরায় শুরু করা উচিত এমন বাজি খুব কম পরিবর্তন করেছে।
অপারেটররা সেপ্টেম্বরে 0.25 শতাংশ পয়েন্ট হ্রাসের 84% সম্ভাবনা নির্ধারণ করছে, এলএসইজি তথ্য অনুসারে, আগের দিন 93% এর নিচে, তবে এখনও আর্থিক নীতি শিথিল করার ক্ষেত্রে একটি উচ্চ স্তরের আস্থা রয়েছে।
“আজকের মিশ্র তথ্যগুলি পরবর্তী সভায় সুদ কাটাতে জীবিত আগ্রহ রেখেছিল। এই প্রত্যাশা পরিবর্তন করার জন্য এটি যথেষ্ট পরিমাণে ভোঁতা তথ্য ছিল না। এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বন্ধ হয়ে গেছে,” ওয়ান ইনভেস্টমেন্টোসের এক্সচেঞ্জ রেট বিশেষজ্ঞ জোও ডুয়ার্টে বলেছিলেন।
দুই বছরের ট্রেজারি ফলন-যা স্বল্পমেয়াদী সুদের হার 2 বেস পয়েন্টের উচ্চ-সর্বোচ্চ, 3.759%এর দিকের উপর বেটগুলি প্রতিফলিত করে।
ঘরোয়া দৃশ্যে, আর্থিক এজেন্টদের কেন্দ্রবিন্দু ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক অচলাবস্থার আশেপাশে রয়েছে, কারণ ব্রাজিলিয়ান সরকার দেশের পণ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত 50% হারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। এই শুক্রবার এই বিষয়ে কোনও খবর ছিল না।
বুধবার, রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা একটি অস্থায়ী পদক্ষেপে স্বাক্ষর করেছেন যা কর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ সংস্থাগুলির জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করে, যার মধ্যে $ 30 বিলিয়ন ডলার ক্রেডিট লাইন রয়েছে।