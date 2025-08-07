ভবিষ্যতের হুমকি যা আমাদের উপর ঝুলছে | মতামত

কলটি আগমন নির্বোধ মরসুম এটি খুব কম আছে নির্বোধ। জুলাইয়ের শেষ দিনগুলি আমাকে স্মরণ করল যখনই আগস্ট দ্রুত এগিয়ে আসবে এবং তৃতীয় স্থানে, অন্য এক বছর প্রথমবারের মতো আমাকে নিবন্ধ লেখার জন্য গুরুতর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। অডেড, হিংসাত্মক এবং আপত্তিকর মন্তব্যগুলি ইতিমধ্যে তাদের ছিল এবং অনেকগুলি, যে বাক্সগুলিতে কিছু সংবাদপত্রে করা সম্ভব, সংস্করণগুলিতে করা সম্ভব অনলাইন; তবে সেদিন কোনও সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রেরিত ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে শব্দগুলি আরও ছিল।
আমি বার্তা রেখেছি। আমি ব্যক্তির প্রোফাইল, তার “পোস্ট” অনুসন্ধান করেছি। এটি ছিল আরেক সাধারণ জাতীয়তাবাদী, এই আন্দোলনের উপাসক যে এই দূরবর্তী 2018 এ আরও দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া শুরু করেছিল। তিনি ফ্যাসিবাদী পেন্টেনস ছিল এমন সমস্ত কিছু অনুসরণ করেছিলেন। আমার নিবন্ধ যা তাকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল, এবং যে ছেড়ে গেছে দৃষ্টিকিছু দিন আগে, এটি মহান যুদ্ধের প্রসঙ্গে ইহুদী ধর্মের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, শান্তি ও সমাহারকে রক্ষা করে: “ইহুদী, পরিচয় এবং পূর্ব ধারণা: মিখাইল পেট্রোভিচ আর্টজিবেশেভের মাধ্যমে একটি পাঠ।”
আমি কখনই উত্তর দিইনি, তবে আমি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আপনার প্রোফাইল অনুসরণ করছিলাম। কয়েক বছর পরে, আমার হুমকি মারা গেল। তার মুরালটিতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তবে দীর্ঘ মাস ধরে তারা জেনোফোবিক, বর্ণবাদী এবং ফ্যাসিস্ট উপকরণগুলির প্রতিলিপি অব্যাহত রেখেছে – স্বয়ংক্রিয়তা এবং অ্যালগরিদমগুলি যারা এটি জীবিত তৈরি করেছে তাদের বাইরে একটি প্রোফাইল রাখতে পারে।
এই দূরবর্তী 2018 এ, ইউগনিও, কারণ এটি তাঁর যথাযথ নাম ছিল, আমি কে পড়েছিলাম আমি কে ছিলাম: “আপনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত, আপনার একটি ভাল কাজ আছে এবং বিচারক আপনি স্মার্ট”; তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি বলছেন যে আমরা যখন সকলেই মেস্তিজো, কৃষ্ণাঙ্গ বাবা, ইহুদি বা মুসলিম এবং অবিচ্ছিন্ন মায়ের সন্তান, তখন এই পৃথিবীটি শেষ পর্যন্ত নিখুঁত মরূদ্যান হবে।” এটি তার জন্মভূমির গর্ব, আমাদের ইতিহাসের মূল্য এবং কীভাবে তিনি এই মূল্যবোধগুলি নাতনিদের কাছে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন তা নিশ্চিত করে শেষ হয়েছিল।
আজ, সাত বছর পরে, এই বার্তাগুলিতে ফিরে আসুন যা ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে যে দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি কাছে আসতে দেখছি। সরাসরি, এই মুহুর্তে, তিনি আমাকে হুমকি দেননি; ভবিষ্যতে এটিই জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিজয়ী হবে যাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার নামটি রাখব বলে এই কথা বলার পরে, ভবিষ্যতের জন্য সাবপোনা চালু করা হয়েছিল: “যখন এই বিষ্ঠা ফেটে যায়, কোনও ইহুদি, কারণ এটি খুব পাগল, কারণ কথা বলার জন্য কেবল আপনার নাম চিৎকার করে।”
তবে আজ, প্রতিচ্ছবি হিসাবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই হুমকির বিষয়বস্তু নয়। আমরা কখনই “কথা বলিনি”, যেমন তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে “এই বিষ্ঠা ফেটে” যখন এটি ঘটবে, তবে যখনই আমি কিছু নির্দিষ্ট আন্দোলন এবং দলগুলির সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা দেখি তখন আমি বুঝতে পারি যে কীভাবে এই হুমকির আকারটি প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ছিল।
নির্দিষ্ট কিছু ভঙ্গিমা, মৌখিক সহিংসতায় স্বাভাবিক করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক, আমি যে বিরোধিতা এবং ভবিষ্যতের হুমকির মধ্যে অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে বলে মনে করেছিলাম তার কী বাকী রয়েছে? আমরা বর্বরতার কাছাকাছি আসছি, আমরা একে অপরের সাথে অভিনয়ের সভ্য উপায়গুলি থেকে আরও দূরে এবং আরও।
ক্রমবর্ধমান জরুরী চুপ বা শান্ত না।
