ভয়াবহ মুহুর্তের ক্ষুব্ধ পুরুষ তার বেডরুমে মহিলা পুলিশকে আটকে রাখে কারণ তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়

একটি গাড়ি চোর একটি উচ্চ গতির তাড়া করার পরে গাড়ি চালানোর আগে একটি বক্স ছুরি দিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে স্ল্যাশ করে এমন মুহুর্তে হারোয়িং ফুটেজটি ক্যাপচার করেছে।
২৫ বছর বয়সী ডিজেল জ্যাকসন ২২ শে মার্চ, ২০২৪ সালের ২২ শে মার্চ সন্ধ্যায় মেলবোর্নের দক্ষিণ-পূর্বের ফ্র্যাঙ্কস্টনের একটি বাড়িতে দু’জন পুলিশ অফিসারকে আক্রমণ করেছিলেন।
অফিসাররা, একজন পুরুষ ও মহিলা, চুরি হওয়া সাদা জিপ গ্র্যান্ড চেরোকি দিয়ে সম্পত্তিতে এক ব্যক্তির প্রতিবেদনে সাড়া দিচ্ছিলেন।
যখন তারা পৌঁছেছিল, জ্যাকসন একটি বক্সের ছুরিটি দুলিয়েছিলেন এবং চুরি হওয়া গাড়িতে পালানোর আগে একজন অফিসারকে স্ল্যাশ করেছিলেন।
একজন বিচারক দ্বারা প্রকাশিত বডিক্যাম ফুটেজ সাত সংবাদ শুক্রবার পুরুষ অফিসারকে এই লড়াই থেকে বিরত রেখে ছুরি চালানো লোকটির দিকে একটি বন্দুক ইশারা করে দেখানো হয়েছে।
‘এটি নামিয়ে দিন … চ *** আইং ছুরিটি নীচে রাখুন!’ তিনি ড।
এই বিক্ষোভের সময়, মহিলা অফিসার পুরুষ অফিসারকে জ্যাকসনকে যেতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, নিজেকে সশস্ত্র লোকটির সাথে ঘরে একা ‘আটকা’ দেখেন।
‘না, না, তাকে যেতে দাও, তাকে বেরিয়ে আসতে দাও …. আমি আটকা পড়েছি!’ তিনি বললেন।
ডিজেল জ্যাকসন (চিত্রযুক্ত) ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ফ্র্যাঙ্কস্টনে একটি বক্স ছুরি দিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে স্ল্যাশ করেছিলেন
একজন বিচারকের দ্বারা প্রকাশিত ফুটেজে, একজন পুরুষ পুলিশ অফিসারকে সহিংস বিবাদ চলাকালীন জ্যাকসনের সাথে কুস্তি করতে দেখা যেতে পারে
বিক্ষোভের সময়, কোনও অফিসারই টিজার দিয়ে সজ্জিত ছিলেন না তবে তাদের মধ্যে একজন ক্ষুব্ধ জ্যাকসনের বিরুদ্ধে ক্যাপসিকাম স্প্রে ব্যবহার করেছিলেন, যদিও এর প্রভাব খুব কম ছিল।
‘তাকে যেতে দাও, তার পক্ষে উপযুক্ত নয়,’ মহিলা অফিসার বলেছিলেন যে তার পুলিশ অংশীদার জ্যাকসনকে চুরি করা জিপে নামার আগে, জ্যাকসনকে নীচে যেতে অনুমতি দেওয়ার পথ থেকে সরে এসেছিল।
বাইরে, এই জুটিটি দেখেছিল যে জ্যাকসন ফুটপাতে তাদের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে ফিরে আসার আগে এবং গতি বাড়ানোর আগে জিপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।
‘দেখুন, তিনি আমাদের র্যাম করতে যাচ্ছেন!’ মহিলা অফিসার চিৎকার করে বললেন, তার সঙ্গীকে ‘পথ থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দেওয়ার আগে!’
বায়বীয় ফুটেজ দক্ষিণ-পূর্ব মেলবোর্নের মাধ্যমে উচ্চ-গতির তাড়াটি ধরেছিল, যার সময় জ্যাকসন 170 কিলোমিটার/ঘন্টা কাছাকাছি গতিতে পৌঁছেছিলেন বলে জানা গেছে।
ঘন, ট্র্যাফিকের আগমনের মধ্য দিয়ে কসরত করে, জিপটিকে পুলিশ-মোতায়েন স্টপ লাঠিগুলি চালিয়ে যাওয়ার আগে কার্বস এবং মিডিয়ান স্ট্রিপগুলি মাউন্ট করতে দেখা যেতে পারে।
জ্যাকসন যখন ক্র্যানবর্ন রোডে ঘুরছিলেন, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তখন তাড়া শেষ হয়েছিল।
তারপরে তিনি পায়ে পালানোর আগে চুরি হওয়া গাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন তবে কাছাকাছি এসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
জ্যাকসন চুরি হওয়া যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরে একটি স্টপে এসেছিলেন এটি ঠিকঠাক সেট করার আগে
এই ঘটনাটি, যা উভয় অফিসারকে হাসপাতালে ফেলেছিল, ভিক্টোরিয়ান সরকারকে সমস্ত ফ্রন্ট-লাইন অফিসারদের টিজার দিয়ে সজ্জিত করার পরিকল্পনাটি দ্রুত ট্র্যাক করার আহ্বান জানিয়েছে।
প্রাক্তন অ্যান্ড্রুজ শ্রম সরকার দ্বারা প্রথম প্রস্তাবিত, রাজ্যটি 2026 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপগ্রেড অ্যাক্সন টিজারগুলির রোলআউটকে অর্থায়নের জন্য 214 মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেছে।
পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ ভিক্টোরিয়া ওয়েন গ্যাট বলেছেন, টিজাররা ‘অবশ্যই পরিস্থিতিতে সহায়তা করবে’।
২৫ বছর বয়সী জ্যাকসনের বিরুদ্ধে ডিউটিতে থাকা অবস্থায় জরুরি কর্মীকে লাঞ্ছিত করা, ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের কারণ, বেপরোয়াভাবে আঘাত এবং মোটরযান চুরির কারণ সহ ২৮ টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
তাকে আটটি অপরাধ এবং তিনটি সংক্ষিপ্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং চার বছরের অ-প্যারোলে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য ভিক্টোরিয়ান পুলিশ মন্ত্রী অ্যান্টনি কার্বাইনদের সাথে যোগাযোগ করেছেন।