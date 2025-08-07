You are Here
ভয়াবহ মুহূর্তটি দ্রুত বাইকারকে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে লাঙল দেওয়ার সময় তিনি ফুটপাথের দিকে বাসে নামার সময়
ভয়াবহ ফুটেজে দেখানো হয়েছে যে তিনি ফুটপাথের উপরে বাসে নামার সময় একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে একটি দ্রুতগতির বাইকারকে লাঙ্গল করছেন।

21 বছর বয়সী ম্যাকেনা শ ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের হ্যালিফ্যাক্সে গ্রেস মেরিয়টকে ভেঙে ফেলার সময় বালাক্লাভা-স্টাইলের স্কি মাস্ক পরেছিলেন।

তার 30 এর দশকে শিকারটিকে একটি পাঙ্কচার্ড ফুসফুস, তিনটি ভাঙা পাঁজর এবং একটি ভাঙা পা রেখে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে দুটি অপারেশন পাশাপাশি স্থায়ী দাগও রয়েছে।

ব্র্যাডফোর্ডের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালককে 22 মাসের জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছে এবং বিপজ্জনক গাড়ি চালানোর মাধ্যমে গুরুতর আহত হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখন পেট-টার্নিং সিসিটিভি ভিডিওটি 4 সেপ্টেম্বর, 2023-এ বাস স্টপে দুর্ঘটনায় উঠে এসেছে।

এটি এমএস মেরিয়টকে দেখায়, শর্টস, টি-শার্ট এবং একটি বেসবল ক্যাপ পরিহিত এবং একটি ক্যানড পানীয় বহন করে, বাসের অভ্যন্তর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এখন খোলা দরজাগুলি থেকে বেরিয়ে আসার আগে থামার দিকে ধীর হয়ে যায়।

তিনি ফুটপাথের দিকে পা রাখার সাথে সাথে তিনি তার বাম দিকে একটি সংক্ষিপ্ত ঝলক নিয়েছেন তবে একটি বিভক্ত দ্বিতীয়টির মধ্যে শ দ্বারা তার দ্রুতগতির বাইকে ছিন্ন করা হয়েছে।

মিসেস মেরিয়টের পানীয় এবং ব্যাগ উড়তে চলেছে এবং শিকারটি নিজেই মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে প্রায় 10 গজ রাস্তার পাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

অপরাধীও তার পায়ে ফিরে আসার আগে এবং তার বাইকটি ব্যাক আপ করার চেষ্টা করার আগে মুহুর্তে মেঝেতে রয়েছে, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে সাহায্য করার বিষয়ে কোনও আগ্রহ না দেখায়।

তবে যেমন তিনি নিজের পালানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, শাকে বাস চালক নিজেই এবং গাড়িতে আগত জনসাধারণের অন্য একজন সদস্য সহ বেশ কয়েকজন পথচারীদের দ্বারা ধরে রেখেছিলেন।

বাইকারটি যখন মাটিতে পিন করা হয়েছে, তখন আরও বাইরের লোকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে সাহায্য করার জন্য ছুটে যায়।

ব্র্যাডফোর্ড ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে ফুটে একটি বেনেলি মোটরবাইক চড়েছিল বলে শ হেলমেট পরা ছিল না। তার মোটরবাইকটিতে ডিসপ্লেতে কোনও নম্বর প্লেট নেই।

প্রসিকিউটর অ্যান্টনি ডুন আদালতকে বলেছিলেন যে সাক্ষীদের একজন অফ-ডিউটি পুলিশ অফিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে শের মোটরবাইক বাসের পিছনে একটি ট্র্যাফিক রেখেছিল এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ফুটপাথ লাগিয়েছে।

বাসের দরজা খোলার সাথে সাথে বাসের একজন যাত্রী শুনানির ‘একটি গর্জনকারী ইঞ্জিন’ বর্ণনা করেছেন।

পুলিশ শাকে তার পকেটে একটি নাকলেডাস্টার দিয়েও পেয়েছিল।

এমএস মেরিয়টকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে লিডস জেনারেল ইনফার্মারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিনটি ভাঙা পাঁজর, একটি পাঙ্কচার্ড ফুসফুস, তার বাম পায়ের নীচে একটি ফ্র্যাকচার এবং একাধিক ঘর্ষণ এবং তার বাহুতে, পেট, পোঁদ এবং নিতম্বগুলিতে পোড়া।

তিনি তার পায়ে ক্ষতের জন্য দুটি অপারেশন এবং ত্বকের গ্রাফ্ট করেছেন এবং 14 মাস ধরে তার পায়ে একটি ধাতব খাঁচা পরতে হয়েছিল।

আদালত শুনেছে যে তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে চলাচল করতে পারছেন না, এবং তারপরে হুইলচেয়ারে ছিলেন। তার পর থেকে তিনি তার শিক্ষক প্রশিক্ষণ শেষ করতে অক্ষম।

এক বিবৃতিতে মিসেস মেরিয়ট বলেছিলেন যে তিনি যে পোড়া পোড়াও করেছিলেন তার ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে সে তার ভাঙা পায়ের ব্যথা লক্ষ্য করেনি।

তিনি বলেছিলেন: ‘আমার মনে হয় আমার প্রতিটি অংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এটি আমার জীবন নষ্ট করেছে। ‘

ম্যাথু মুর-টেলর, রক্ষার জন্য, শের ‘ভয়াবহ আচরণের টুকরো’ ‘একটি’ অপরিণত এবং বোকা ‘সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং তিনি দুঃখিত।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি সত্যিকারের অনুশোচনা একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা প্রকাশ করেছেন এবং যে অনুশোচনাটি সত্য ছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘তিনি গভীরভাবে আফসোস করেছেন।’

মিঃ মুর-টেলর শের আচরণকে দিনে ‘বেপরোয়া এবং আবেগপ্রবণ’ বলে বর্ণনা করেছিলেন যে বালাক্লাভা পরার জন্য ‘কোনও বুদ্ধিমান ব্যাখ্যা’ ছিল না।

জেলিং শকে, রেকর্ডার ডেভিড গর্ডন বলেছিলেন: ‘আপনি বাসে পৌঁছানোর আগে আপনি দ্রুত গতিতে চলেছিলেন।

‘আপনার প্রশংসা করা উচিত ছিল যে কেউ বাস থেকে নামার গুরুতর ঝুঁকি ছিল এবং আপনার ড্রাইভিংয়ের ফলে সংঘর্ষ হতে পারে এবং তা হয়েছিল।

‘আপনি এক অনুষ্ঠানে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, এবং আপনাকে একাধিক পথিক দ্বারা সংযত করতে হয়েছিল।’

শকে ১১ মাসের এক্সটেনশন সহ দু’বছর ধরে গাড়ি চালানো থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, মোট ৩৫ মাসের নিষেধাজ্ঞা।

তার লাইসেন্স ফিরে পেতে তাকে অবশ্যই একটি বর্ধিত পুনরায় পরীক্ষাও নিতে হবে এবং তার বাইকটি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

