ভয়েসস ন্যায়বিচারের আহ্বান জানায়, টাইটান ইমপ্লোশন রিপোর্ট প্রকাশের পরে পরিবর্তন

পরিবার, বন্ধুবান্ধব, তদন্তকারী এবং অন্বেষণকারীরা বলছেন যে তারা ভীষণ এবং হৃদয়গ্রাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড মঙ্গলবার টাইটান নিমজ্জনযোগ্যতার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পরে জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছে।
কোস্টগার্ডের মেরিন বোর্ড অফ ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে টাইটানিক ধ্বংসস্তূপের জায়গায় ডুব দেওয়ার সময় ওশেনগেটের টাইটান ইমপ্লোড করার দু’বছর পরে অবতরণ করেছে এবং পাঁচজনকেই বোর্ডে হত্যা করেছে।
৩৩৫ পৃষ্ঠার নথিতে কোম্পানির অপারেশন, জাহাজের অখণ্ডতা এবং ২০২৩ সালে মারাত্মক ঘটনার দিকে পরিচালিত করার সাথে অনেক সমস্যার রূপরেখা রয়েছে।
হামিশ হার্ডিং, পিতা এবং পুত্র শাহজাদা এবং সুলেমান দাউদ, পল-হেনরি নার্গোলেট এবং ওশেনগেটের সিইও স্টকটন রাশ ছিলেন ক্রু সদস্য।
সংস্থাটি 2023 সালের জুলাইয়ে অপারেশন স্থগিত করেছে।
ওশানগেটের মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান হ্যামন্ড অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন যে সংস্থাটি নিচে চলেছে, এবং তদন্তে সহযোগিতা করছে।
‘হতবাক নয়’
হার্ডিং ছিলেন অ্যাকশন এভিয়েশনের চেয়ারম্যান। প্রতিবেদনটি কী প্রকাশ করেছে তা নিয়ে সংস্থাটি তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
অ্যাকশন এভিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক বাটলার সিবিসি নিউজকে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমরা তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু দ্বারা স্পষ্টতই হতবাক হয়ে পড়েছি, তবে হতবাক হয়নি।”
“তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি খুব স্পষ্ট ছিল, এখন প্রকাশিত প্রতিবেদনের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে মিঃ রাশ একটি শোয়েস্ট্রিং, কোণ কাটা এবং মৌলিক সুরক্ষা এবং সেরা অনুশীলনের দিকে সামান্য মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাঁর সংস্থা চালানোর চেষ্টা করছেন।”
বাটলার তার মৃত্যুর পরে হার্ডিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
তিনি রাশ এবং তাঁর সংস্থার ক্রিয়াকলাপকে “স্বার্থপর এবং নির্বোধ” বলেছিলেন।
বাটলার বলেছিলেন যে হার্ডিংয়ের পরিবারের এই মুহুর্তে কোনও মন্তব্য করার পরিকল্পনা নেই।
শাহজাদা এবং সুলেমান দাউদের পরিবারও এই প্রতিবেদনের অনুসন্ধানে ওজন করেছে।
সিবিসি নিউজকে দেওয়া এক বিবৃতিতে পরিবার বলেছে যে প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করেছে যে “নিয়ন্ত্রিত আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব এবং মৌলিকভাবে ত্রুটিযুক্ত নকশা” ট্র্যাজেডির কারণ হয়েছিল।
তবে, তারা যা হারিয়েছে তা ফিরিয়ে আনবে না।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “কোনও প্রতিবেদন হৃদয়বিদারক ফলাফলকে পরিবর্তন করতে পারে না, বা আমাদের পরিবারের দু’জন লালিত সদস্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা পূরণ করতে পারে না,” বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
দাউদ পরিবার নিমজ্জনযোগ্য শিল্পের মধ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্কারের জন্যও আহ্বান জানিয়েছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা বিশ্বাস করি যে জবাবদিহিতা এবং নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনকে অবশ্যই এ জাতীয় বিপর্যয়কর ব্যর্থতা অনুসরণ করতে হবে। আমরা আশা করি এই ট্র্যাজেডিটি একটি টার্নিং পয়েন্ট এবং একটি যা অর্থবহ সংস্কার, কঠোর সুরক্ষা মান এবং নিমজ্জনযোগ্য শিল্পের মধ্যে কার্যকর তদারকি চালায়,” হিসাবে কাজ করে, “বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
“যদি শাহজাদা এবং সুলেম্যানের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক হতে পারে যা এই জাতীয় ক্ষতিটিকে আবার কখনও ঘটতে বাধা দিতে সহায়তা করে, তবে এটি আমাদের কিছুটা শান্তি এনে দেবে।”
শহীদ সুলেমান দাউদ মসজিদটি এখন সেন্ট জনসে দাঁড়িয়ে আছে, হুসেন দাউদ, পিতা এবং মৃত ব্যক্তির দাদা থেকে অনুদানের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।
সুলেমান দাউদ ছিলেন টাইটানের কনিষ্ঠ যাত্রী। তাঁর বয়স ছিল 19 বছর।
‘সত্যিই কোনও চেক এবং ব্যালেন্স ছিল না’
খ্যাতিমান ফরাসি এক্সপ্লোরার পল-হেনরি নার্গোলেটের পরিবারও এই প্রতিবেদনের অনুসন্ধানের বাইরে ন্যায়বিচারের জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।
সিবিসি নিউজকে এক বিবৃতিতে পল-হেনরি নার্জিওলেটের এস্টেটের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাটর্নি টনি বুজবি বলেছেন, “আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আইনত দায়বদ্ধ আরও অনেক সত্তা রয়েছে যা ওসেনগেটের আচরণ কতটা মারাত্মক ছিল তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়নি।”
“আমরা এখন পরিবারের পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আদালতে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছি।”
টাইটান ইমপ্লোসিওনের জন্য মেরিন বোর্ড অফ ইনভেস্টিগেশন -এর চেয়ারম্যান জেসন নিউবাউয়ার বলেছেন, ওশেনগেটের কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি এবং সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থতা ট্র্যাজেডির মূল কারণ ছিল।
সিবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে নিউউবাউর বলেছিলেন, “ওশানগেটের সংস্কৃতিটি সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে খারাপ ছিল এবং এটি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।” “তবে প্রাথমিকটি হ’ল আপনি কোম্পানির প্রধান ছিলেন, সিইও ছিলেন, বিভিন্ন চরিত্রে কাজ করেছিলেন।”
এমবিআইয়ের প্রতিবেদনে, ভেসেলের সাথে রাশের সম্পর্ককে চিফ পাইলট, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ওশেনগেটের পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।
“তিনি একজন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার একীকরণ ছিলেন এবং সত্যই কোনও চেক এবং ভারসাম্য ছিল না,” নিউউবাউর বলেছিলেন।
যদি সিইও এখনও বেঁচে থাকতেন, তবে নিউউবাউর বলেছিলেন যে এমবিআই হত্যাকাণ্ডের জন্য পৃথক ফৌজদারি তদন্ত খোলার পরামর্শ দেবে।
তিনি বলেন, “সেখানে কোনও অবহেলা জড়িত ছিল, কেবল নিয়ন্ত্রক মান এবং শংসাপত্র এবং পরীক্ষার কোনওটিই না মেনে চলাই নয়, কোনও যত্নের মান সহ জাহাজটি বজায় রাখতে ব্যর্থতার জন্যও ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।
“অবহেলা রয়েছে যা পৃথক তদন্তের জন্য বিচার বিভাগের কাছে একেবারে রেফারেল গঠন করবে।”
নিউবাউর বলেছিলেন যে ২০২২ সালের অপারেটিং মরসুম থেকে “সতর্কতা সেখানে ছিল” সত্ত্বেও সংস্থাটি সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা, সুরক্ষার ডেটা উপেক্ষা করে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
তিনি ওশানগেটের কার্যক্রমগুলিতে যে ব্যয় কাটার স্তরে ঘটেছিল তার স্তরে তাঁর অবাক হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন।
“তারা সমর্থন জাহাজের আকারকে ডাউনগ্রেড করেছে যাতে টাইটানকে হাজার হাজার মাইল ছুঁড়ে ফেলা হয়,” নিউউবাউর বলেছিলেন।
ডুবন্তগুলিও সেন্ট জন এর শীতকালে বাইরেও সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
নিউবাউর বলেছেন, “এটি এমন কোনও কার্বন ফাইবার নৈপুণ্যের জন্য কখনও ঘটেনি যা পোরোসিটি এবং আর্দ্রতার জন্য সংবেদনশীল।
নিমজ্জনযোগ্য অনুসন্ধানের ভবিষ্যত
টাইটানিক এক্সপিডিশন বিশেষজ্ঞ ল্যারি ডেলি ২০০৩ সালে নিজেকে নিমজ্জিত করে টাইটানিক ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেছিলেন এবং নার্গোলেটকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।
তাঁর কাছে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল যে ট্র্যাজেডিটি এমন একটি যা এড়ানো যেত।
ডেলি সিবিসি নিউজকে বলেছেন, “আমি আমার হৃদয় ও আত্মায় জানতাম এটি খারাপভাবে শেষ হতে চলেছে।”
ডেলি বলেছিলেন যে টাইটানিকের অভিযান চালিয়ে যাওয়া উচিত, তবে সুরক্ষা একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
“অন্বেষণ ভাল। এটি বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে But তবে আপনি ভাগ্য থেকে খ্যাতি আলাদা করতে পেরেছেন,” ডেলি বলেছিলেন। “এটি সবই নিরাপদে এটি করতে এবং সঠিক সরঞ্জাম থাকার জন্য নেমে আসে” “
নিউবাউর বলেছিলেন যে টাইটান তার দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের জন্য একটি ভাল মামলা। একাধিক দেশকে জড়িত করে এবং উচ্চ সমুদ্রগুলিতে ঘটে যাওয়া, তিনি বলেছেন যে এটি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থাটি দেখতে পারে।
তিনি বলেন, “এখনই নিমজ্জনযোগ্য মানদণ্ডের বিষয়ে, তারা সুপারিশমূলক। আমরা সুপারিশ করব যে আপনার যদি এই জাতীয় পরিস্থিতি থাকে তবে কেবল তাদের বাধ্যতামূলক হতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
আমাদের ডাউনলোড করুন বিনামূল্যে সিবিসি নিউজ অ্যাপ্লিকেশন সিবিসি নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের জন্য পুশ সতর্কতাগুলির জন্য সাইন আপ করতে। আমাদের জন্য সাইন আপ দৈনিক শিরোনাম এখানে নিউজলেটার। ক্লিক করুন এখানে আমাদের অবতরণ পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য।