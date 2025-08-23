ভাইকিংস প্যান্থার্স ডাব্লুআর -এর ব্যবসায়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করেছে

মিনেসোটা ভাইকিংসের তাদের প্রশস্ত রিসিভার রুমে এক টন প্রতিভা রয়েছে, যদিও জাস্টিন জেফারসনের সাথে হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেনের সাথে প্রশিক্ষণ শিবিরে সময় অনুপস্থিত থাকার সাথে কিছু প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে, যখন জর্ডান অ্যাডিসন তিন-গেমের স্থগিতাদেশ নিয়ে মৌসুমের শুরুতে বাইরে এসেছেন।
প্রজেক্টড নং 3 রিসিভার জ্যালেন নাইলারও সপ্তাহে সপ্তাহে একটি হাতের আঘাতের সাথে রয়েছে, এ কারণেই ভাইকিংস ক্যারোলিনা প্যান্থারদের কাছ থেকে খুব পরিচিত মুখের বিষয়ে তদন্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সম্ভাব্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ডাব্লুআর রুমে সহায়তা করার বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে।
ইএসপিএন -এর অ্যাডাম শেফটার এক্সকে ভাগ করেছেন যে ভাইকিংস ইতিমধ্যে প্যান্থারদের সাথে অ্যাডাম থিলেনের ব্যবসায়ের বিষয়ে কথা বলেছেন, যিনি ক্যারোলিনায় শেষ দুটি কাটিয়ে ভাইকিংসের সাথে নয় বছর খেলেছিলেন।
ভাইকিংস লিগের সূত্র অনুসারে প্যান্থার্স ডাব্লুআর অ্যাডাম থিলেনের জন্য ব্যবসায়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন।
ডাব্লুআর জর্ডান অ্যাডিসন তিন-গেমের সাসপেনশন এবং জ্যালেন নাইলোরকে হাতের আঘাতের সাথে ডিল করার সাথে সাথে থিলেন ভাইকিংসের জন্য উদ্বোধনী রাত শুরু করতে পারে যদি তারা বাণিজ্য শেষ করতে পারে। pic.twitter.com/ep7lrsbyo2
– অ্যাডাম স্কা পরে (@অ্যাডামস্কা পরে) আগস্ট 22, 2025
35 বছর বয়সী থিলেন ক্যারোলিনায় ব্রাইস ইয়ংয়ের বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তবে তার চারপাশে তরুণ প্রতিভা পরিমাণ এবং শিকারী রেনফ্রোর সম্ভাব্য পুনরায় উত্থানের পরিমাণের কারণে প্যান্থারদের কয়েক বছর আগে যেমন থিলেনের খারাপ প্রয়োজন হতে পারে না।
থিলেন ক্যারোলিনায় তাঁর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখিয়েছেন যে এখনও ট্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর পরিমাণে বাকি রয়েছে, ২০২৩ সালে ১,০১৪ গজের জন্য ১০৩ টি পাস এবং গত মৌসুমে দশটি খেলায় 615 গজ এবং পাঁচটি টাচডাউন পোস্ট করেছেন।
মিনেসোটার শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার এই মৌসুমে জেজে ম্যাকার্থি একটি প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে তার প্রথম বছরে সফল হওয়ার সেরা অবস্থানে রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।
থিলেনকে তার জন্য মিনেসোটাতে ফিরিয়ে আনা কেবল অ্যাডিসন বা জেফারসন উপলভ্য না হলে তাকে একটি অবিশ্বাস্য সুরক্ষা ভালভ দেবে, এবং যদিও এগুলি এই মুহুর্তে কেবল গুজব রয়েছে, তবে আগামী দিনগুলিতে কোনও চুক্তি সম্পন্ন হওয়া দেখে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
