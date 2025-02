ভাইরাল চীনা পর্যটন স্পট মঞ্চস্থ গ্রামীণ দৃশ্যের সাথে নস্টালজিয়াকে স্টোকস করে

একজন উইজেনড কৃষক পূর্ব চীনের গণ্ডগোলযুক্ত গাছের একটি কুয়াশাচ্ছন্ন কোপসের মাধ্যমে একটি মহিষের দিকে পরিচালিত করে, তার পরে এক মহিলা একটি খড়ের টুপি উত্তোলন জলের পেলগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে।

১১ ই ডিসেম্বর, ২০২৪ -এ তোলা ছবিতে দেখানো হয়েছে চেন ওয়েইজুও (এল) পূর্ব চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের জিয়াপুতে তাঁর মহিষের সাথে পর্যটকদের জন্য পোজ দিচ্ছেন। ছবি: জেড গাও/এএফপি।

এটি গ্রামীণ চীনা জীবনের একটি প্রশান্ত চিত্র-একটি ড্রোনটির ওভারহেড হুইর, স্মোক মেশিনের হিস্ট এবং স্মার্টফোন চালানোর দিন-ট্রিপারগুলির উত্তেজিত বকবক বাদে।

ফুজিয়ান প্রদেশের জিয়াপু -র বাসিন্দারা মনোরম দেশের দৃশ্যাবলী মঞ্চস্থ করে এবং তাদের ছবি তোলার জন্য 300 ইউয়ান (মার্কিন ডলার 40) পর্যন্ত পর্যটকদের চার্জ করে ভাইরাল অনলাইন খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এটি করার মাধ্যমে, তারা যাজকীয় আইডিলের জন্য দর্শকদের নস্টালজিয়াকে জড়িয়ে দেয় যা সম্ভবত কখনও সত্যই অস্তিত্বহীন ছিল এবং প্রচুর নগরায়ন এবং শিল্প বিকাশের দ্বারা দূরে সরে গেছে।

“আগের দিন, যখন আমাদের গ্রামাঞ্চলে নামানো হয়েছিল, আমরা লাঙ্গল করার জন্য মহিষ ব্যবহার করেছি,” দক্ষিণ -পশ্চিম গুয়াংজি অঞ্চল থেকে ছুটিতে 72২ বছর বয়সী লিয়াং লিউলিং বলেছেন।

1960 এবং 70 এর দশকে, তার প্রজন্ম মাও জেডংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় গ্রামীণ ব্যাকওয়াটারগুলিতে বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম করেছিল – যদিও অনেকে তাদের কষ্টকে স্নেহময়ভাবে স্মরণ করে।

“Now, they’ve become props for us elderly to enjoy,” Liang said, smiling after posing for shots with the animals.

“তাদের এখানে দেখা ঠিক দুর্দান্ত।”

কৃষিকাজ ক্লিক

প্রায় ২০ শতাংশ চীনা মানুষ ১৯৮০ সালে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের তুলনায় শহরগুলিতে বাস করত-এটি দেশের দ্রুত উন্নয়নের ফলস্বরূপ।

জীবিত শৈলীতে জারিং শিফট অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি প্রবণতা ফিড করে তবে যুক্তিযুক্তভাবে সহজ সময়।

জিয়াপু কাউন্টির জন্য অনুসন্ধান – জনসংখ্যা ৪৮০,০০০, চীনা মান অনুসারে ছোট – টিকটোকের সংস্করণে এবং জিয়াওহংশুতে কয়েক হাজার হাজার পোস্ট প্রদান করে, যা ইংরেজিতে রেড নোট হিসাবে পরিচিত।

অনেক ব্যবহারকারী অনুমিত কালজয়ী দৃশ্যের অত্যাশ্চর্য ফটোগ্রাফগুলি ঝাপটান এবং কীভাবে সেরা শটগুলি তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে গাইড সরবরাহ করে।

যে ভিস্তা তৈরি করা হয়েছে তা মনে হয় না যে দৈনিক দর্শকদের কোচলোডের উত্সাহকে স্যাঁতসেঁতে দিয়েছে।

“আমরা এই প্রাকৃতিক স্থানটি অনলাইনে দেখেছি এবং আগত শেষ মুহুর্তে আমাদের পরিকল্পনাগুলি পরিবর্তন করেছি”, ট্যুর গাইড হুয়াং জুমেই বলেছিলেন কারণ তিনি মূলত 60০ এরও বেশি লোককে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তারা “চলে যেতে অনিচ্ছুক”।

তিনি এএফপিকে বলেন, “এটি আমাদের অনেকের জন্য শৈশব স্মৃতি ফিরিয়ে দেয় যারা কৃষক পরিবার থেকে আসে … তবে জীবনের উন্নতি হওয়ায় বেশিরভাগ পরিবার গবাদি পশু রাখা বন্ধ করে দেয়,” তিনি এএফপিকে বলেছিলেন।

নস্টালজিয়া ট্রিপ

ক্যামেরাগুলির সামনে পা রাখার আগে দর্শনার্থীদের অবশ্যই মহিষের মালিক চেন ওয়েইজুওর সাথে একটি দাম ছুঁড়ে ফেলতে হবে।

62 বছর বয়সী এই দিনটিতে বেশ কয়েকবার পোজ দেয় এবং অতিরিক্ত আয়ের জন্য পোশাক ভাড়া দেয়।

মূলত একজন কৃষক, এক দশক আগে তিনি সহকর্মী গ্রামবাসীর মহিষ ধার নিয়েছিলেন এবং বেশিরভাগ স্থানীয় পর্যটকদের ফটোগুলির জন্য একটি ট্রিকল চার্জ করতে শুরু করেছিলেন।

বৃহত্তর দলগুলি কয়েক বছর আগে পৌঁছতে শুরু করেছিল এবং তিনি ভিয়েতনাম থেকে নিজের বোভাইন আমদানি করেছিলেন “চীনে কেউ আর মহিষ বিক্রি করে না”।

তাঁর গ্রাহকরা নস্টালজিয়ায় উপভোগ করার সময়, চেন তার পূর্বের জীবনকে মাঠে কাজ করে কাঁপতে পেরে আনন্দিত।

“এখন, আমি আমার দিনগুলি বন্যান গাছের নীচে কাটিয়েছি। গ্রীষ্মে এটি দুর্দান্ত, এবং অতিথিরা এলে আমি চ্যাট করি এবং তাদের সাথে রসিকতা করি, “তিনি বলেছিলেন।

তিনি এএফপিকে বলেন, “এটি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত,” আমি নিজেই ছবি তুলছি না। “

