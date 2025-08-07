ভাইরাল ‘নিকি মিনাজ চ্যালেঞ্জ’ টরন্টো সার্জনের কাছ থেকে সতর্কতার অনুরোধ জানায়

আপনি এটি অনলাইনে দেখেছেন, বা এমনকি এটি নিজেই চেষ্টা করেছেন।
একটি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জের প্রচুর লোক এক জোড়া হাই হিল ছুঁড়ে ফেলেছে এবং বেশ কয়েকটি অনিশ্চিতভাবে স্ট্যাকড অবজেক্টগুলিতে তাদের ভারসাম্য পরীক্ষা করে।
মলি কোহন অনলাইনে বিস্ফোরিত হওয়া ‘নিকি মিনাজ চ্যালেঞ্জ’ সম্পর্কে বলেছিলেন, “ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটোকের জন্য আমার ‘ফর ইউ’ বা ‘এক্সপ্লোরার’ পৃষ্ঠার প্রতিটি অন্যান্য ভিডিও ছিল।
টরন্টোর 23 বছর বয়সী ব্যবসায়ের মালিক তার নন-স্লিপ চুলের ইলাস্টিক্স ব্যবসায়ের জন্য আরও ট্র্যাকশন পাওয়ার আশা করেছিলেন এবং এটি একবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
সুতরাং সেখানে তিনি ছিলেন – উঁচু হিলগুলি, চুলের জারে ভারসাম্য বজায় রেখে, তার মা ভিডিওটি চিত্রগ্রহণ করেছিলেন এবং তার বোন তার পা পার করতে সহায়তা করার সময় তার হাত ধরে।
“আমি ফলাফলটি নিয়ে খুশি…। আমি জিমন্যাস্ট হিসাবে ব্যবহার করতাম তাই আমার ভারসাম্যটি বেশ ভাল। সুতরাং এটি অবশ্যই এই নির্দিষ্ট প্রবণতার জন্য সহায়ক ছিল,” কোহান বকবক করে বললেন।
চ্যালেঞ্জটি তার 2013 এর মিউজিক ভিডিওতে র্যাপ সুপারস্টার নিকি মিনাজের একটি ক্লিপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে উচ্চ বিদ্যালয়কোথায় তিনি স্টিলেটটোসে স্কোয়াটিং দেখেছেন একটি পা অন্য একটি উপর দিয়ে অতিক্রম।
গত কয়েক সপ্তাহে, মুহুর্তটি অনলাইনে কয়েকশো দ্বারা পুনরায় তৈরি করা হয়েছে – সহ দ্য পিঙ্কপ্রিন্ট নিজেই র্যাপার।
লন্ডনে, অন্ট।, অন্য একজন চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছিলেন, তবে একটি মোচড় দিয়ে।
“আমি সবাইকে এটি হাই হিলগুলিতে করতে দেখেছি এবং আমি ভেবেছিলাম যে পাইলেটস সংস্কারককে করা সম্ভবত সবচেয়ে ভাল কাজ নয়, তাই আমি কেন আমার গ্রিপ মোজাগুলিতে এটি করি না?” মেলোডি মুলিগান বলেছেন, এফএস 8 হাইড পার্কের একজন সার্টিফাইড পাইলেটস প্রশিক্ষক এবং স্টুডিও ম্যানেজার।
“আমি নিরাপদ ছিলাম তা নিশ্চিত করার জন্য আমাকে বেশ কয়েকটি গ্রহণ করতে হয়েছিল।”
মুলিগানও একজন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যালারিনা, তাই তিনি বলেন যে ভারসাম্য এমন কিছু নয় যা তিনি লড়াই করেন।
এবং তবুও, তিনি অন্যরা অনলাইনে করতে দেখেছেন এমন কয়েকটি ভিডিও বিপজ্জনক মনে হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
“আমি মনে করি কখনও কখনও লোকেরা অনলাইনে একটি প্রবণতা দেখতে পারে এবং তারা সত্যিই উত্তেজিত হয়, কারণ এটি সত্যিই মজাদার দেখাচ্ছে তবে এটি কখনও কখনও মানুষকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে So তাই আমি মনে করি মজা এবং সুরক্ষার মধ্যে সেই ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
এই অনুভূতিটি ডঃ জিহাদ আবৌলির প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যিনি চ্যালেঞ্জটি খারাপ হয়ে গেলে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অন্যকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।
মাইকেল গ্যারন হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন বলেছেন, “সেই নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিটি তাদের হাঁটুর সাথে সত্যই হাইপার-ফ্লেক্সড অবস্থানে রয়েছে, যাতে মেনিস্কাস বা কার্টিলেজের মতো জয়েন্টগুলিতে কিছু কাঠামোর উপর প্রচুর চাপ পড়ে,” মাইকেল গ্যারন হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন বলেছেন।
“যদি আপনি এই চ্যালেঞ্জের সময় পড়ে থাকেন তবে এর ফলে এটি একটি মেনিসিক টিয়ার বা এসিএল আঘাতের কারণ হতে পারে Sometimes
রাশিয়ান প্রভাবশালী মারিয়ানা বারুতকিনার সাথে এটি ঘটেছিল বলে মনে হয়।
32 বছর বয়সী এই চ্যালেঞ্জটি সম্পাদন করার সময় রান্নাঘরের কাউন্টারটপ থেকে পড়ে তার মেরুদণ্ডটি ভেঙে ফেলেছে বলে জানা গেছে।
আবৌলি বলেছেন যে তিনি সপ্তাহে একজন রোগীকে দেখেন যিনি একটি সামাজিক মিডিয়া প্রবণতা অনুলিপি করে আহত হয়েছেন।
এবং যদিও তিনি নিকি মিনাজ চ্যালেঞ্জের সাথে জড়িত আঘাতগুলি এখনও দেখেন নি, তিনি বলেছেন যে এটি অন্যান্য প্রবণতার নকল করে যেখানে তিনি দেখেছেন যে লোকেরা আহত হয়েছে।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে সময়ে সময়ে আমার সময়সূচীটি জুড়ে আসে, যেখানে রোগীরা – তারা এটি বলতে কিছুটা বিব্রত বোধ করে – আমাকে বলুন যে তারা অনলাইনে দেখেছেন এমন কোনও চ্যালেঞ্জ করার বা কোনও ধরণের ভিডিও অনুলিপি করার চেষ্টা করছেন,” তিনি বলেছিলেন।
আপনি যদি আঘাত পেয়ে শেষ করেন তবে আইনী দাবি করা কঠিন হবে, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ রিতেশ কোটাক বলেছেন।
কোটাক বলেছিলেন, “এই সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রে সদর দফতর রয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগাযোগের শালীন আইনের অধীনে একটি আইন রয়েছে যা মূলত বলে যে প্ল্যাটফর্মগুলি দায়বদ্ধ হতে পারে না। আপনি তাদের পিছনে যেতে পারবেন না, এবং আপনি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না,” কোটাক বলেছিলেন।
সামগ্রিকভাবে, আবৌলি বলেছেন যে চ্যালেঞ্জের চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় কম ঝুঁকিতে পড়তে পারে – যদি তারা অ্যাথলেটিক হয় তবে উষ্ণ হয়ে উঠে মাটির কাছে বসে।
অন্যদের অবশ্য প্রলোভন সত্ত্বেও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।
“নিরাপদে থাকুন, এবং দয়া করে আমার ক্লিনিকটি দেখাবেন না কারণ আপনি চ্যালেঞ্জটি চেষ্টা করেছিলেন,” তিনি হেসেছিলেন।
