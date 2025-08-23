You are Here
ভাইস প্রেসিডেন্ট জিবরান নাইট ব্লুসুকানে পন্টিয়ানাকের গলিতে, একটি স্টলে বসার জন্য ব্যাগটি ভাগ করুন
ভাইস প্রেসিডেন্ট জিবরান নাইট ব্লুসুকানে পন্টিয়ানাকের গলিতে, একটি স্টলে বসার জন্য ব্যাগটি ভাগ করুন

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, পন্টিয়ানাক – ভাইস প্রেসিডেন্ট জিবরান রাকাবুমিং ব্লুসুকান নাইট, পন্টিয়ানাক, পশ্চিম কালিমন্তান, শুক্রবার (8/22/2025)।

তিনি দক্ষিণ পন্টিয়ানাক জেলার বেনুয়া মেলায়ু লাউট ভিলেজ, তানজং পুরা, গ্যাং অ্যাডেন ছিলেন এমন বাসিন্দাদের বাড়িগুলি অনুসরণ করেছিলেন।

জিবরান বারান্দায় বসে থাকা বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গলির উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন।

মাঝেমধ্যে সোলোর প্রাক্তন মেয়রও একটি থার্মোমিটার দেখিয়েছিলেন এবং কীভাবে এটি বাসিন্দাদের কাছে ব্যবহার করবেন।

ট্রাইব্যুনিউজ পর্যবেক্ষণগুলি লোকেশনে, ইন্দোনেশিয়ার দুই নম্বর ব্যক্তির আগমন বাসিন্দাদের অবাক করে দিয়েছিল। যারা টেরেসের সামনে বসে ছিলেন তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের আগমনকে ধরতে দাঁড়িয়েছিলেন।

“মাস জিবরান, এখানে থামে,” একজন বাসিন্দা বলেছিলেন।

গ্যাং আদেনের বাসিন্দা রুডি বলেছিলেন যে তিনি অবাক হয়েছিলেন যে সেখানে অনেক লোক ছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর পরিবেশে আসার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি দাবি করেছিলেন যে কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই।

“হঠাৎ হতবাক হয়ে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আশা করি প্রায়শই কর্মকর্তারা গ্রামে আসেন,” তিনি বলেছিলেন।

বাসিন্দাদের গ্রামগুলিতে হাঁটার পরে, জিবরান তখন 999 আইং ডিমের চালের স্টলের দিকে রওনা হন।

জিবরান বেশ কয়েকটি ডিভাইস, স্থানীয় ইনফ্লুয়েবার এবং মিডিয়া ক্রুদের সাথে বসেছিলেন।

পন্টিয়ানাকের অর্ধ -রান্না করা ভাজা ডিমের পরিবেশন করে এমন জায়গাটিতে, জিবরান বেশ কয়েকটি কার্যক্রম চালানো হয়েছে এবং সরকারের কর্মসূচির বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে চ্যাট করেছেন।

পশ্চিম কালিমান্টনের ক্ষেত্রে, জিবরান শনিবার (8/23/2025) পাঙ্গালঙ্গোক জিলাহ ইভেন্টে অংশ নিতে মেমপাওয়াহে যাবেন।

জিবরান যে ব্যাগ বিতরণ করেছে তার বিষয়বস্তু

গতরাতে ব্লুসুকান যখন, বাসিন্দাদের কাছে যাদের সন্তান বা টডলার রয়েছে, তখন জিবরান একটি ব্যাগের উপহারও সরবরাহ করে যেখানে সেখানে শিশুর সরঞ্জাম রয়েছে।

শেভড বেবি গিয়ার ব্যাগগুলির সামগ্রীতে কম্বল, ব্রাশ এবং টুথপেস্ট, টেলন তেল, বেবি সাবান, অ্যান্টিসেপটিক ক্ষত ক্লিনজারগুলি শরীরের তাপমাত্রার থার্মোমিটারগুলিতে থাকে।

“এটি উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য একটি কম্বল, যাতে এটি স্টান্টিং প্রতিরোধে ধরা পড়ে। সেখানে সাবানও রয়েছে, টুথব্রাশও রয়েছে,” জিবরান একজন বাসিন্দাকে বলেছেন।

বেবি গিয়ার ব্যাগ বিতরণ করার পাশাপাশি, জিবরান লোকেশনে শিশুদের মধ্যে নোটবুক সরঞ্জামও বিতরণ করেছিলেন। নোটবুকগুলিতে পেন্সিল ভেন্যু, বেশ কয়েকটি বই এবং পেন্সিল রয়েছে।



