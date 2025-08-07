ভাইস মিডিয়া হিসাবে 500 মিলিয়ন ডলার ক্রেডিট সুবিধা হিসাবে অবতরণ করেছে, স্টুডিওর চিফ অ্যামি পাওয়েল কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন

ভাইস মিডিয়া ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্স ব্যাংক থেকে $ 500 মিলিয়ন ক্রেডিট সুবিধা অবতরণ করেছে, এর প্রোগ্রামিং স্লেটটি পূরণ করার জন্য এটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে।
দেউলিয়া থেকে উত্থানের পর থেকে লেনদেনটি ভাইস -এর সর্বশেষ মাইলফলক। অ্যামি পাওয়েল, প্যারামাউন্ট এবং অ্যামাজন প্রবীণ যিনি গত মে মাসে কোম্পানির স্টুডিও বিভাগের সভাপতি হিসাবে ভাইস -এ যোগদান করেছিলেন, কর্মী, অধিগ্রহণ এবং উন্নয়নে নতুন আর্থিক সংস্থান ব্যবহার করতে চান। পরিকল্পনাগুলি নতুন মিশ্রণের অংশ হওয়ার জন্য histor তিহাসিকভাবে ভাইস -এর স্বাক্ষর নয়, স্ক্রিপ্টেড প্রকল্পগুলির জন্য আহ্বান জানায়।
নতুন credit ণ সুবিধা এবং ভাইস এর কর্পোরেট সমর্থকদের শব্দ অন্য কোথাও উপস্থিত হওয়ার সময়, পাওয়েল প্রোগ্রামিংটি একচেটিয়াভাবে সময়সীমার সাথে নির্মাণের বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছেন।
পাওয়েল একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “আমাদের প্রথম নং 1 ফোকাস হ’ল আইপি বিকাশ করা যা দীর্ঘমেয়াদী ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,” পাওয়েল একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন জ্যাক রায়ানপ্যারামাউন্টে তার মেয়াদ চলাকালীন তিনি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও সিরিজটি তদারকি করেছিলেন।
ফোর্ট্রেস ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, সোরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং মনরো ক্যাপিটাল ২০২৩ সালে ২২৫ মিলিয়ন ডলারে দেউলিয়ার বাইরে ভাইস আউট অর্জনের জন্য অংশ নিয়েছিল। মূল্যায়নটি কোম্পানির প্রাক্তন স্তরের একটি ছোট্ট অংশ ছিল, ডিজনি, টাইম ওয়ার্নার এবং অন্যান্য বড় মিডিয়া মিডিয়া সংস্থাগুলি থেকে শিল্পের গণনার আগে বিনিয়োগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা শেন স্মিথ এবং বিনিয়োগের বৃষ্টিপাতের দ্বারা বিলিয়ন বিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল।
পুনর্গঠিত ভাইসটির লক্ষ্য অপরাধ, সংগীত, ক্রীড়া, কৌতুক এবং পাল্টা সংস্কৃতির মতো জেনারগুলিতে মনোনিবেশ করা এবং নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলি উত্পাদন করা চালিয়ে যাবে। পাওয়েল একটি নির্দিষ্ট কর্মী লক্ষ্য প্রস্তাব দেয়নি তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি স্টুডিওতে কর্মচারীদের যুক্ত করবেন। “আমরা কেবল এটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে চাই,” তিনি বলেছিলেন।
এমনকি উচ্চাভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গি সহ, ভাইস বাজারের শীর্ষ প্রান্তে স্টুডিওতে যোগদানের লক্ষ্য রাখছেন না কয়েক মিলিয়ন ডলারের জন্য পাইলট তৈরি করছেন। একটি “কৌতুকপূর্ণ” এবং “পেশীবহুল” সুর ছাড়াও পাওয়েল বলেছিলেন, পন্থাটি চলচ্চিত্রটির স্মরণ করিয়ে দেয় প্যারানরমাল ক্রিয়াকলাপজেসন ব্লামের জন্য একটি প্রাথমিক মাইক্রোবেজেট স্ম্যাশ করে যা তিনি প্যারামাউন্ট পিকচারসে কাজ করার সময় তদারকি করতে সহায়তা করেছিলেন।
তিনি বলেন, “যখন সবাই জ্যাগিং করে তখন জিগিংয়ের সর্বদা মূল্য থাকে।” “লোকেরা যখন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলাদাভাবে চিন্তা করে, তখন একটি সুযোগ থাকে” “
টেলর শেরিডান এবং রিজ উইদারস্পুনের হ্যালো সানশাইন সিরিজের রাজ্যে স্পষ্টভাবে সম্পাদিত ব্র্যান্ডের দুটি উদাহরণ, পাওয়েল বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি “সাহসী গল্প বলা এবং ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জিং কনভেনশন গ্রহণের জন্য লক্ষ্য করছেন।” তার ইচ্ছার তালিকায় উচ্চতর হ’ল “সত্যিকারের লোকদের উপর ভিত্তি করে বই এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বে ডাইভিং করা বা… আমরা সকলেই যে পৃথিবীতে বাস করি তার বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে।”
ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্স একটি জাতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক যা পরিচালনার অধীনে $ 85 বিলিয়ন সম্পদ এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থিত একটি উত্সর্গীকৃত বিনোদন এবং মিডিয়া বিভাগ রয়েছে।
ক্রেডিট সুবিধার ঘোষণায় আইটিভি স্টুডিওগুলির সাথে কোম্পানির বিতরণ চুক্তি এবং কিউবা ছবি (কার্টিস ব্রাউন এবং ইউটিএ থেকে) এবং লন্ডন অ্যালি এন্টারটেইনমেন্ট, যা পালস ফিল্মগুলির সাথে মিলিত হয়ে বিশ্বের বৃহত্তম বিজ্ঞাপন এবং সংগীত ভিডিও প্রযোজনা সংস্থাগুলি তৈরি করে। সংস্থাটি সম্প্রতি অ্যাডাম স্টটস্কির সিইও হিসাবে নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।
এই সুবিধার আলোচনার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়টি অ্যাকিন গাম্পের ক্রিস স্পিকার এবং লরেন এপস্টেইনের সাথে পল হেস্টিংসে এবং ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্সের জোনাথন ওসোবারের সাথে সুসান উইলিয়ামস এবং কেন ডয়চ সহ ভাইস মিডিয়ার কৌশলগত উপদেষ্টা অ্যান্ড্রু মেলিচারের সমর্থন করেছিলেন।