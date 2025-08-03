ভাগ্য এবং প্রেমের মধ্যে যুদ্ধ প্রভিডেন্স ফলস ফিল্ম ট্রিলজি থেকে শুরু করে

জুড দেভেরাক্স তার রোম্যান্স উপন্যাস এবং তার জন্য সুপরিচিত প্রভিডেন্স ফলস ট্রিলজিযা তারা শীটের সাথে সহ-লিখিত ছিল, এটি ছিল আদর্শ হলমার্ক চ্যানেল অফার।
এটি হলমার্ক অরিজিনাল সিরিজের শিরা ফিট করে, সেই পথটি, যেমন এটি প্রেম, ভাগ্য এবং মুক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেছিল এবং আয়ারল্যান্ডে এবং আধুনিক সময়ের প্রভিডেন্স ফলসের মধ্যে 1844 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল।
প্রথম চলচ্চিত্র, প্রভিডেন্স ফলস: চান্স অফ লাইফটাইম, সত্যিকারের ভালবাসা এবং নিয়তির মধ্যে সেই অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম দেখিয়েছিল।
আপনি যদি আমার কাজটি পড়ে থাকেন তবে আপনি জানেন যে আমি বই-থেকে-স্ক্রিন অভিযোজন সম্পর্কে কেমন অনুভব করছি এবং আমি এই ফিল্মে তাত্ক্ষণিকভাবে আগ্রহী হয়েছি। এটিতে দৃ strong ় চরিত্র, রোম্যান্স এবং এমনকি একটি হত্যার রহস্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
এটি আদর্শ হলমার্ক ফিল্ম ছিল এবং কাস্টটি এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করেছিল।
প্রভিডেন্স ফলস: আজীবন সুযোগের সুযোগটি দৃ strong ় অভিনয় প্রদর্শন করেছে এবং লাচলান কোয়ার্মিকে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ করেছে
প্রভিডেন্স ফলস: একটি আজীবন সম্ভাবনা আমাদের প্রধান চরিত্রগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়: লিয়াম ও ‘কনর (লাচলান কোয়ার্মবি), কোরা ম্যাকলিয়ড (কেটি স্টিভেনস) এবং ফিন ওয়ালশ (ইভান রডরিক)।
তাদের তিনটিই কঠোর পরিশ্রম করেছিল যেহেতু কখনও কখনও তারা পিরিয়ড ফ্ল্যাশব্যাক এবং আধুনিক দৃশ্যে পিছনে ফিরে আসে এবং এটি একটি আইরিশ উচ্চারণ এবং রীতিনীতি শিখতে এবং তারপরে আধুনিক সময়ের সাথে সামঞ্জস্য করা চ্যালেঞ্জিং ছিল।
যদিও আমি এর আগে ইভান রডারিক এবং কেটি স্টিভেনসের নেতৃত্বের শোগুলি দেখেছি, লাচলান কোয়ার্ম্বি একটি আনন্দদায়ক চমক ছিল যেহেতু আমি তার কোনও কাজ আগে দেখিনি।
লাচলান কোয়ার্ম্বি লিয়ামকে একটি মূল শীর্ষস্থানীয় মানুষ বানিয়েছিলেন। তিনি তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে দুর্বলতা এবং সচেতনতার সাথে তাকে অভিনয় করেছিলেন। লিয়াম জানত যে তিনি কোরা এর মতো কোনও মহিলার অনর্থক ছিলেন, তবে এটি আপনাকে কেবল তার হৃদয়কে আরও জিততে চায়।
তিনি তার প্রতিটি দৃশ্যে বিক্রি করেছিলেন, বিশেষত রোমান্টিকগুলি। লাচলান কোয়ার্মবি এবং কেটি স্টিভেন্সের এই জাতীয় সিজলিং রসায়নের অধিকারী হওয়ায় তিনি কোরার প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা জানালেন তখন এটি একটি চিটচিটে লাইনের মতো শোনেনি।
তারা অতীতে বাষ্পীয় চুম্বনের বিনিময় করছে বা বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা চেহারা, লিয়াম এবং কোরা দেখে মনে হয়েছিল যে তারা প্রেমে আছেন।
লিয়াম এই ছবিটি কেবল কোরার সাথে নয়, প্রতিটি দৃশ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ডোমিনিককে সাহায্য করার সময় তিনি তাঁর পরামর্শদাতা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যেহেতু তিনি আশা করেছিলেন যে কিশোর তার চেয়ে ভাল জীবন পাবে।
তিনি মধ্যস্থতাকারী স্বর্গদূতদের কাছ থেকে শিখতে গিয়ে তিনি হাসিখুশি ছিলেন। সংক্ষেপে, তিনি চলচ্চিত্রের এমভিপি ছিলেন এবং আমি আশা করি আমরা তাকে আরও কিছু দেখতে পাব।
হলমার্ক এই অভিযোজনে বিশ্বাসী, এবং নির্মাতারা এটি বিক্রি করে
যদিও হলমার্ক চ্যানেলটি সর্বদা রোমান্টিক সিনেমাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত রয়েছে, ইদানীং নেটওয়ার্কটি আরও অ্যাংসিটি, স্তরযুক্ত উপাদানগুলিতে বিকশিত হয়েছে।
প্রভিডেন্স ফলস আমি দেখেছি এমন সেরা বুক-টু-স্ক্রিন অভিযোজনগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং স্রষ্টারা চিরন্তন প্রেমের গল্পটি তৈরি করতে অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।
এটি সাহায্য করেছিল যে জোয়ানা গার্সিয়া সুইশার (মিষ্টি ম্যাগনোলিয়াস) একজন নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন যেহেতু তিনি গল্পটির হৃদয় অক্ষত রাখার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন।
হলমার্ক আয়ারল্যান্ডে সেট করা বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র করেছে এবং আপনি সেখানে ঘাসযুক্ত পাহাড়, খাঁটি দুর্গ এবং পিরিয়ড পোশাকের সাথে চিত্রিত কাস্টটি বলতে পারেন। আপনি সময় মতো ভ্রমণ করেছিলেন এমনটি ছিল এবং আয়ারল্যান্ড প্রায় অন্য একটি চরিত্র ছিল।
উভয় পরিচালক হলেন হলমার্ক রয়্যালটি, যা মূল সিরিজ এবং চলচ্চিত্রের জন্য পরিচিত, যা প্রোভিডেন্স ফলসকে সফল হতে সহায়তা করবে।
হার্ট এবং চেসাপেক শোরসকে কল করার সময় সিওভান ডিভাইন কাজ করেছেন, অন্যদিকে লুসি অতিথির মূল চলচ্চিত্রগুলি যেমন ক্রিসমাসের মতো চ্যাটে এবং একটি তালিকার সিল করা হয়েছিল, ইভান রডেরিক অভিনীত।
প্রধান কাস্ট সদস্যদের মধ্যে একজনকে জানার ফলে সর্বদা নতুন সম্পর্ক গঠনের পথ সুগম করতে এবং প্রকল্পটিকে একটি বিজয়ী সাফল্য তৈরি করতে সহায়তা করে।
মধ্যস্থতা অ্যাঞ্জেলস এবং লিয়ামের রসবোধ চলচ্চিত্রের অন্যতম হাইলাইট ছিল
মধ্যস্থতাকারী ফেরেশতারা বইয়ের চেয়ে চলচ্চিত্রের চেয়ে অনেক বড় অংশ ছিল। তারা বইগুলিতে লিয়ামের মিশনটি ব্যাখ্যা করেছিল, তবে তারা এতটা পপ আপ করেনি এবং তারা প্রায় হস্তক্ষেপ বা মজার ছিল না।
কেগান কনার ট্রেসি সুন্দরভাবে প্রধান দেবদূত সামেল অভিনয় করেছিলেন। তিনি দায়িত্বে ছিলেন এবং ভাগ্যের সাথে জগাখিচুড়ি যে কোনও কিছুকে তুচ্ছ করেছিলেন, লিয়াম এবং কোরা প্রেরণ শুরু করেছিলেন অ্যাগন (অমিতাই মারমোরস্টাইন) সহ।
একজন নতুন দেবদূত হিসাবে, তিনি লিয়ামের রূপান্তর দেখেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় সুযোগ পান। প্রায় বন্ধু হিসাবে তাকে লিয়ামের সাথে পৃথিবীতে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেখে চলচ্চিত্রের কিছু বিনোদনমূলক মুহুর্ত ছিল।
প্রযুক্তিগতভাবে, প্রোভিডেন্স ফলস পুনর্জন্মের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে এটি সময় ভ্রমণের মতো অনুভূত হয়েছিল, বিশেষত যখন লিয়াম বর্তমানটিতে অবতরণ করেছিল এবং গাড়ি এবং ফোনের মতো সমস্ত কিছু দ্বারা বিভ্রান্ত হয়।
এই দৃশ্যগুলি আমাকে হাসিয়ে তোলে কারণ তাকে বিদেশী ভ্রমণকারীদের মতো কাজ করতে হয়েছিল, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যস্ত নন, তবে এটি কেবল এত দিন কাজ করেছিল।
এমনকি আয়ারল্যান্ডেও তারা জানত যে সেল ফোনগুলি কী বা মহিলাদের আরও অধিকার রয়েছে। তারপরে তার এবং কোরা এর অতীত সম্পর্কে ক্রমাগত পিছলে যাওয়া এবং উল্লেখ করার উদ্বেগজনক বিষয় ছিল।
সকলের চোখ লিয়ামের দিকে ছিল, এমনকি যখন সে তাদের হতে চায় না।
লিয়াম, কোরা এবং ফিন প্রেমের ত্রিভুজ traditional তিহ্যবাহী থেকে পৃথক
আমি একটি বিনোদনমূলক প্রেমের ত্রিভুজ পছন্দ করি তবে যখন একটি চরিত্রটি ভুল পছন্দ হয় তখন আমি এটি ঘৃণা করি। ফিল্মটি ইঙ্গিত দিয়েছিল যে লিয়াম কোরার সত্যিকারের ভালবাসা ছিল, এটি আরও উত্যক্ত করেছিল যে তিনি ফিনের সাথে শেষ হওয়ার নিয়ত ছিলেন।
ফিল্মটি প্রাথমিকভাবে লিয়ামকে দুর্বৃত্ত হিসাবে আঁকা, তিনি বর্তমান সময়ে সোনার হৃদয় প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি অন্যকে, বিশেষত তাঁর মতো কম ভাগ্যবানদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন।
ফিন 1844 সালে যথাযথ এবং বিরক্তিকর হিসাবে আঁকা হয়েছিল, এবং তিনি এখনও একজন বিশ্রী আইনজীবী থাকাকালীন তিনি এবং কোরা প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের একটি সহজ ক্যামেরাদারি প্রদর্শন করেছিলেন।
লিয়াম এবং কোরা প্রতিটি টাইমলাইনে চৌম্বকীয় রসায়ন প্রদর্শন করেছিল, যদিও লিয়ামের পক্ষে 1844 সালে কোরার মতো কাউকে ডেট করা উপযুক্ত ছিল না।
তিনি তাঁর ক্লাসের বাইরে ছিলেন, তবুও তাদের অনেক মিল ছিল। তারা দুজনেই দু: সাহসিক কাজ কামনা করেছিল এবং দর্শন এবং ভাগ্যে বিশ্বাস করেছিল। কোরা কেবল তার স্বামীর বা কোনও সাজানো বিবাহের অংশ হতে চান না।
তিনি লিয়ামকে আরও ভাল ব্যক্তি হতে সাহায্য করেছিলেন এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে, তিনি এই জগাখিচুড়ি এভাবেই অবতরণ করেছিলেন। যদি তিনি জন ব্র্যাডির ঘড়িটি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে থাকেন তবে তিনি হত্যার সন্দেহভাজন হতে পারতেন না এবং তারপরে তারা পালিয়ে যেতেন না।
কোরা প্রতি তার ভালবাসার কারণে লিয়াম বদলেছে। আয়ারল্যান্ডে, তিনি তাকে ছাড়া বাঁচতে চাননি। তিনি যখন বর্তমান সময়ে একই ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তি করতে দেখেছিলেন, তখন তিনি তাকে ফিনের সাথে সেট আপ করতে সহায়তা করতে রাজি হন কারণ তিনি তাকে যেতে দিতে যথেষ্ট ভালোবাসতেন।
এটি খাঁটি রোমান্টিক অ্যাংস্ট কারণ কোরা অনুভব করতে শুরু করেছিল যে তারা লিয়ামের সাথে দেখা করার এবং পছন্দ করেছে, তবে কেন তিনি এতটা অনাকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তা বুঝতে পারেন নি।
যদিও আমরা এটি এখনও দেখিনি, আমি ভাবতে পারি না যে কোরা ম্যাকলিড অন্য কারও সাথে স্থির হয়ে খুশি হচ্ছেন। তিনি নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চেয়েছিলেন, এমনকি যদি ফিন বর্তমান সময়ে আরও মনোমুগ্ধকর ছিল।
প্রথমদিকে, দেখে মনে হয়েছিল ফিনের খুব বেশি সুযোগ নেই, যা আমাকে দুঃখ দিয়েছিল, কারণ ইভান রডারিক ম্যাক্সের কাছে ক্যারিশম্যাটিক এবং কমনীয় আইনজীবী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
ফিনের ভাগ্য লিয়াম অদৃশ্য হওয়ার পরে পুলিশ বলের দিকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াল, এবং ফিন এবং কোরা নাচলেন, তিনি যে সমস্ত আত্মপ্রকাশের সাথে নাচিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাকে জ্বালাতন করে।
তাদের সংযোগটি সহজ এবং প্রাকৃতিক বলে মনে হয়েছিল, যেমন দীর্ঘকালীন বন্ধুরা ফ্লার্টিংয়ের সাথে পরীক্ষা করে। যদিও ফিন এটি উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা 1844 সালে একে অপরকেও চিনত, যা তাদের পরিচিতিতে অবদান রেখেছিল।
লোকটির জন্য আপনাকে অনুভব করতে হয়েছিল। তিনি যখন নিজের হৃদয় .েলে দিয়েছেন ঠিক তেমনই কোরা লিয়ামের প্রতি তার অনুভূতি অনুমান করতে দৌড়ে গেল।
প্রভিডেন্স ফলস না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে: লিয়ামের উত্তর শেখার অসম্ভব স্বপ্ন, তবে এখন পর্যন্ত এই প্রেমের ত্রিভুজ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?
আপনি কি টিম লিয়াম বা টিম ফিন? মন্তব্যে আমাদের জানান।
এই পর্যালোচনা উপভোগ করেছেন? আমাদের সাহায্য।
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
অনলাইনে আজীবন প্রভিডেন্স জলপ্রপাতের সুযোগ দেখুন
প্রভিডেন্স ফলস: আজীবন সম্ভাবনা লিয়াম এবং কোরার ভালবাসার গভীরতা দেখিয়েছিল যখন সে নিজেকে খালাস করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের পর্যালোচনা!
কেটি স্টিভেনস, লাচলান কোয়ার্ম্বি এবং ইভান রডারিক তাদের প্রেমের ত্রিভুজ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন যা প্রভিডেন্স ফলসে শতাব্দী বিস্তৃত।
হলমার্ক লেইস চ্যাবার্ট এবং অ্যান্ড্রু ওয়াকারকে পুনরায় একত্রিত করে সে একটি তালিকা তৈরি করছে, তাদের প্রথম ছুটির সিনেমা একসাথে ক্রিসমাসের কাউন্টডাউন করার জন্য ঠিক সময়ে!