ভাঙা জেনি করোনেশন স্ট্রিটে দুটি বড় জাগ্রত কল দিয়ে আঘাত করেছে সাবান

দরিদ্র জেনি কনর অনেক কিছু চলছে (ছবি: আইটিভি)

জেনি কনর (স্যালি অ্যান ম্যাথিউস) অনেক কিছু হারিয়েছে এবং তিনি নিশ্চিত করতে চান যে করোনেশন স্ট্রিটের লোকেরা এটি সম্পর্কে জানেন।

ডেইজি মিডগলি (শার্লট জর্ডান) এর সাথে যখন বড় বড় হয়ে পড়েছিল তখন জেনির পক্ষে বিষয়গুলি পরিবর্তন হতে শুরু করে। Their happy little life running the pub slowly started to slip away from them, and they became embroiled in plots focusing on catfishing, money, and bitter revenge.

‘এখন এতটা ভাঙা। এবং এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, যেমন আমরা তাদের সিঙ্কে দেখতে অভ্যস্ত, ‘শার্লট জর্ডান সম্প্রতি সম্পর্কের অবস্থার প্রতিফলন করে বলেছিলেন।

‘আমি মনে করি ডেইজি সেখানে কিছু বাস্তব বিরক্তি পোষণ করছে, বিশেষত জেনি তার গর্ভপাত এবং তার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়ে যা বলেছিলেন তার পরে। তিনি মনে করেন যে তিনি এখানে একটি কোণে খুব বেশি ব্যাকড হয়েছেন।

পরিবর্তন হচ্ছে! (ছবি: আইটিভি)

ডেইজি চলে যাওয়ার আগে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল (ছবি: আইটিভি)

‘আমি মনে করি যে তিনি জেনির চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতাটিকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারেন এমন একমাত্র উপায় – এটি আসলে রিতার সাথে জেনির প্রাথমিক সম্পর্কের খুব স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি ডেইজি হ’ল জেনির দরিদ্র রিতা যে সমস্ত দুঃখের জন্য ব্যবহার করত তার প্রতি তপস্যা! ‘

এই আসন্ন দৃশ্যগুলি প্রচারের সময়, ডেইজি ওয়েদারফিল্ড ছেড়ে জেনিকে একা রেখে। ডেইজি তার জেগে রেখে দেওয়া ধ্বংসের ফলে নেতিবাচক আবেগে ডুবে গেছে, জেনি নিজের জন্য খুব দুঃখিত বোধ করছেন বলে যথেষ্ট।

হতাশ হয়ে, রিতা (বারবারা নক্স) জেনিকে দরিদ্র মি অভিনয় দিয়ে থামতে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে বলে।

হঠাৎ মন্তব্যে হতাশ হয়ে জেনি জানেন যে রিতার একটি বক্তব্য রয়েছে যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ আছেন, তিনি কেবল তার চারপাশে অনেক কিছুই হারিয়েছেন।

নিজেকে ধুয়ে ফেলার পরে জেনিকে আরও একবার ছিটকে পড়েছে কারণ রায়ান (রায়ান কনর) তাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি আর তাঁর বস নন, এবং এখন কার্লার (অ্যালিসন কিং) কাছ থেকে আদেশ নিয়েছেন।

জেনি কতটা খারাপ তা উল্লেখ করে গ্লেন্ডা (জোডি প্রেঞ্জার) সাহায্য করতে পারে না তবে চেষ্টা করে সম্ভাব্য পাব ক্রেতাদের তাদের বিল্ডিংয়ের চারপাশে দেখায় তা বন্ধ করে দেয়।

রায়ান সন্দেহজনকভাবে তার চোখ, কিন্তু সে কি ধরা পড়বে?

