ভারতীয় উদ্ধারকারীরা 60০ জন মারা যাওয়ার পরে ধ্বংসাবশেষ ছুঁড়ে ফেলেছে

15 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

উদ্ধারকারীরা (ঠ) ভারতের হিমালয় কিশতওয়ার জেলার একটি গ্রামে ফ্ল্যাশ বন্যার সাইটটি পরিদর্শন করেছেন ছবি ইমরান শাহ /এএফপি

শ্রীনগর (ভারত) (এএফপি) – হিমালয়ান গ্রামে দুর্ঘটনার সর্বশেষ মারাত্মক বন্যার কমপক্ষে 60০ জন নিহত হওয়ার একদিন পরেই ভারতীয় উদ্ধারকারী দলগুলি ক্ষতিগ্রস্থদের সন্ধানের মধ্য দিয়ে খনন করেছে।

ভারতীয়-প্রশাসিত কাশ্মীরের কিশতোয়ার জেলার গ্রামে তীব্র বৃষ্টিপাতের দ্বারা চালিত জল ও কাদামাটির টরেন্টের পরে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা সহ আরও কয়েক ডজন নিখোঁজ রয়েছে।

এটি এই মাসে ভারতে দ্বিতীয় বড় মারাত্মক বন্যার বিপর্যয়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ হঠাৎ করে “ক্লাউডবার্স্ট” বৃষ্টির ঝড় যা বলেছিলেন তা দেখে চিসোটি গ্রামের একটি বিশাল অস্থায়ী রান্নাঘর, যেখানে ১০০ জনেরও বেশি তীর্থযাত্রী পুরোপুরি ধুয়ে ফেলেছিলেন।

গভীর কাদা, বিশাল বোল্ডার এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে খনন করতে রাতারাতি দুর্যোগ অঞ্চলে ভারী পার্থিবদের নিয়ে আসা হয়েছিল যে বন্যা পাহাড়ের ধারে নামিয়ে এনেছিল।

সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস বলেছে যে তার সেনাবাহিনী, “কঠোর আবহাওয়া এবং রাগান্বিত ভূখণ্ডের সাহসী, আহতদের সরিয়ে নেওয়ার সাথে জড়িত”।

একজন আহত ব্যক্তিকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যখন পানির টরেন্টস ভারতীয়-প্রশাসিত কাশ্মীরিমরান শাহ/এএফপির একটি হিমালয় পর্বত গ্রামে ধাক্কা খায় ছবি ইমরান শাহ /এএফপি

দড়ি এবং খননের সরঞ্জাম সহ জরুরি কিটটি দুর্যোগ সাইটে আনা হয়েছিল, সেনাবাহিনী অন্যান্য উদ্ধারকারী দলগুলিকে সমর্থন করে।

একজন বেঁচে যাওয়া প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া নিউজ এজেন্সি বলেছিলেন যে জলের প্রাচীরটি বন্দোবস্তকে আঘাত করার সময় তিনি একটি “বড় বিস্ফোরণ” শুনেছিলেন।

“আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি ভূমিকম্প”, হতবাক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, যিনি তাঁর নাম দেননি।

শীর্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইরশাদ শুক্রবার এএফপিকে বলেছেন যে “60০ জনকে মৃত রেকর্ড করা হয়েছে”, ৮০ জন লোককে অ্যাকাউন্টহীন নয়।

ইরশাদ এএফপিকে বলেছেন, “নিখোঁজদের অনুসন্ধান আরও তীব্র হয়েছে”। প্রায় ৫০ জন গুরুতর আহত মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জুন-সেপ্টেম্বরের বর্ষা মৌসুমে বন্যা এবং ভূমিধস সাধারণ, তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন, খারাপভাবে পরিকল্পিত বিকাশের সাথে মিলিত হয়ে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি, তীব্রতা এবং প্রভাব বাড়িয়ে তুলছে।

উদ্ধারকারীরা একটি ফ্ল্যাশ বন্যার সাইটটি পরিদর্শন করেছেন যা কমপক্ষে 60০০ ইমরান শাহ/এএফপিকে হত্যা করেছে ছবি ইমরান শাহ /এএফপি

৫ ই আগস্ট বন্যার ফলে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের ধারালির হিমালয় শহরকে অভিভূত করে কাদায় কবর দেওয়া হয়েছিল। এই বিপর্যয় থেকে সম্ভাব্য মৃত্যুর সংখ্যা 70 এরও বেশি তবে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জাতিসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংগঠন গত বছর বলেছিল যে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ায় ক্রমবর্ধমান তীব্র বন্যা এবং খরা হ’ল একটি “সঙ্কটের সংকেত” যা গ্রহের জলচক্রটিকে আরও বেশি অনির্দেশ্য করে তোলে।

ভারী ঝড়ের কয়েক দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে রাস্তাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। অঞ্চলটি এই অঞ্চলের প্রধান শহর শ্রীনগর থেকে রাস্তায় 200 কিলোমিটার (125 মাইল) এরও বেশি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নয়াদিল্লিতে তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দুর্যোগের তীব্র বক্তব্যকে সম্বোধন করেছিলেন।

“গত কয়েকদিনে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিধস, ক্লাউডবার্টস এবং আরও অনেক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি”, মোদী তার জনসাধারণের ভাষণে বলেছিলেন।

“আমাদের সহানুভূতি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে রয়েছে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একসাথে পুরো শক্তি নিয়ে কাজ করছে।”

