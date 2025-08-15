ভারতীয় মহিলা কেরিতে আক্রমণ করেছিলেন

আয়ারল্যান্ডে ২ 26 বছর ধরে বসবাসকারী সোনালি ফ্লিন বলেছেন, জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত আক্রমণ তার আঘাতজনিত এবং তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় পেয়েছে।
তিনি ২৮ শে জুলাইয়ের প্রথম দিকে স্থানীয় টেকওয়েতে থামার আগে এই বছরের ফুটবল ফাইনালে তার হোম কাউন্টির অল-আয়ারল্যান্ডের জয় উদযাপন করছিলেন।
এখানেই একজন মহিলা তাকে মৌখিকভাবে নির্যাতন করতে শুরু করেছিলেন, তাকে “বিদেশী বি —-” বলেছিলেন।
মিসেস ফ্লিন গতকাল রেডিও কেরিকে বলেছিলেন যে কীভাবে মৌখিক আক্রমণটি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও থেকে এসেছিল, বলেছিল: “পরের জিনিসটি আমি জানতাম, এই মহিলা কি কেবল মৌখিকভাবে আমাকে শব্দের সবচেয়ে জঘন্য দিয়ে গালি দিতে শুরু করেছিলেন।”
মিসেস ফ্লিন আরও বলেছিলেন: “আমি সরাসরি বাইরে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এবং যখন সে আমাকে পিছন থেকে ধরেছিল তখন আমি ঠিক তাই করছিলাম এবং দর্শকদের দেখার সাথে খুব, খুব দুষ্টু আক্রমণ হয়েছিল।”
আক্রমণ চলাকালীন, মিসেস ফ্লিনকে লাথি মেরে, খোঁচা দেওয়া এবং তার চুল দিয়ে মাটি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং তার মাথাটি একটি জানালার বিরুদ্ধে আঘাত করা হয়েছিল। তিনি আঘাতজনিত ছিল। “আমি আসলে সেই রাতে ঘুমাইনি কারণ আমি কাঁদছিলাম, আমি কাঁদছিলাম, আমি আহত হয়েছিলাম,” তিনি বলেছিলেন।
ঘটনার একটি ভিডিও পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস ফ্লিন হাইলাইট করেছিলেন যে কীভাবে এটি তার পরিবারকে আরও আঘাত করেছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমার বাচ্চারা সেই ভিডিওটি দেখার পরে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে চলেছে; এটি আমার বাচ্চাদের এমন নেতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করেছে। ঘটনার পর থেকেই আমি আসলে বাড়ি থেকে সরে যেতে পারিনি।”
তিনি বলেছিলেন যে হামলার আগে তিনি আয়ারল্যান্ডে কখনও বর্ণবাদ অনুভব করেননি। “আমি এই শহরের অন্তর্ভুক্ত, আমি বিশ্বাস করি আমি আইরিশ। আমি বিশ্বাস করি আমি এই কাউন্টি থেকে এসেছি I
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে আক্রমণটি “একটি চরম” বলে বলেছে: “আমি এখনও দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বেশিরভাগ আইরিশ মানুষ সবচেয়ে স্বাগত এবং প্রেমময় মানুষ। আমি কেরির সেরা লোকদের কাছ থেকে যে সদয় সমর্থন পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত।”
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত আক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে মিসেস ফ্লাইনের উপর আক্রমণটি এসেছে। তিনি বলেছিলেন যে সহিংসতার এই বৃদ্ধি উদ্বেগজনক: “এটি সত্যিই এতটাই দুঃখের বিষয় যে এমন একটি সমাজে এমন একটি খাত থাকতে পারে যা তার ত্বকের রঙের কারণে অন্য মানুষের জন্য এমন ঘৃণ্য চিন্তাভাবনা করতে পারে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ফলস্বরূপ তিনি আসন্ন রোজ অফ ট্রেলি ফেস্টিভ্যালে বসে থাকবেন। “এটি দুঃখের বিষয়, এটি আমার শহর।”
সহিংস আক্রমণ বৃদ্ধির ফলে ডাবলিনের আসন্ন ভারত দিবস উদযাপনগুলি স্থগিত করা হয়েছিল। রবিবার ফিনিক্স পার্কের ফার্মলেহ হাউসে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে।
সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য গতকাল আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়া কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের সাথে বিচারপতি মন্ত্রী জিম ও’কলাঘান সাক্ষাত করেছেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন: “জাতি সহ তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ব্যক্তিদের উপর আক্রমণগুলি আমাদের প্রজাতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণ্য এবং যে কোনও সঠিক-চিন্তাভাবনা লোকেরা দ্বারা নিন্দিত হয়।
তিনি বলেন, “এই আক্রমণগুলির বিষয়ে আমি যা সবচেয়ে বেশি পাই তা হ’ল বেশিরভাগই তরুণরা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে মনে হয়। আমাকে জানানো হয়েছে যে গার্ডা কিশোর যোগাযোগের অফিসাররা এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় এবং যুব গোষ্ঠীর সাথে জড়িত রয়েছেন।”
*এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল অতিরিক্ত। আই।