ভারতীয় দল এখন সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে 63৩ তম অবস্থানে পৌঁছেছে, একটি বিশাল লাফ রেকর্ড করেছে।
ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীদের উত্সাহিত করার কারণ দিয়েছে, কারণ তারা সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে 70 তম থেকে 63৩ তম অবস্থানে লাফিয়ে উঠেছে।
ক্রিস্পিন ছেত্রির দল নিশ্চিত করেছে যে তারা সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং অর্জন করেছে। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে টিআরটি -তে চারটি জয় দলকে ভারতকে তাদের অবস্থান উন্নত করতে সহায়তা করেছিল।
নীল বাঘগুলি গোল-স্কোরিং বিভাগে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের প্রতিপক্ষের উপরে একটি প্রান্ত দেয়। ক্রিস্পিন ছেত্রির কৌশলগুলি শেষ পর্যন্ত রূপ নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, কোচ ঠিক কী চায় তা বোঝে দলটি। মেয়াদে ধীরে ধীরে শুরু করার পরে, ছেত্রি এখন গতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্য রাখবেন।
2025 এ মিশ্রিত শুরু
বছরটি জানুয়ারিতে নীল বাঘের জন্য একটি প্রভাবশালী পারফরম্যান্সের সাথে শুরু হয়েছিল যেখানে তারা মালদ্বীপকে ১১-১ গোলে ফেলে দেয়, তাদের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম বিজয় নিবন্ধন করে।
দলটি তখন 2025 গোলাপী মহিলা কাপে অংশ নিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ করেছিল। ওপেনারে জর্দানকে ছড়িয়ে দিয়ে তারা তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল তবে তারা আরও শক্তিশালী রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আত্মহত্যা করার সময় একটি ধাক্কা মোকাবেলা করতে হয়েছিল।
প্রায় তিন মাসের ব্যবধানের পরে ভারতীয় দল উজবেকিস্তানের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ডাবল ফ্রেন্ডলিজে অ্যাকশনে ফিরে আসে।
একাকী গোলের ব্যবধানে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ হেরে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল উভয় ম্যাচ হেরেছে বলে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দুর্বল ফলাফলের রান অব্যাহত ছিল। বেঙ্গালুরুতে খেলে এই ফিক্সচারগুলি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের আগে ভারতকে নিজেকে খালাস করতে হবে।
এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বন্যার দ্বার উন্মুক্ত
নীল বাঘগুলি থাইল্যান্ডের এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইউনিটের মতো দেখতে লাগছিল। গোলাপী লেডিস কাপে এবং উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে দুর্ঘটনার পিছনে ফেলে, নীল বাঘ একটি বিজয়ী রান শুরু করে।
ওপেনারে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে দাঙ্গা চালানো, নীল বাঘগুলি ১৩ টি গোল করে ফেলেছিল এবং একটি চিত্তাকর্ষক পরিষ্কার শীট রেখেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচটিও তিমুর-লেস্টে ভারতকে শর্তাবলী নির্ধারণ করতে দেখেছিল, কারণ তারা 4-0 ব্যবধানে একটি বিস্তৃত জয়ের নিবন্ধন করেছিল। গোল-স্কোরিং ধারাবাহিকতা ভারতের হয়ে স্কোরশিটে পাঁচটি গোল করে ইরাকের বিপক্ষে অক্ষত রাখা হয়েছিল।
ভারতের জন্য যোগ্যতা অভিযানের হাইলাইটটি ছিল শেষ যোগ্যতা ম্যাচে উচ্চ-র্যাঙ্কড থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একটি আউটিংয়ের ব্যানার। একটি দর্শনীয় যুদ্ধে, নীল বাঘের দলগুলি থাইল্যান্ডকে 2-1 গোলে এগিয়ে নিয়েছে একটি অনবদ্য রেকর্ড দিয়ে বাছাইপর্বগুলি শেষ করে, ফলাফলগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের জন্য তাদের মেজাজকে তুলে ধরে।
ফোকাস 2026 এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপে স্থানান্তরিত
কোয়ালিফায়ারদের মাধ্যমে ক্রুজ করার পরে, নীল বাঘগুলি ইতিবাচকতার তরঙ্গে চড়ে। যাইহোক, একটি কঠোর চ্যালেঞ্জ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কোয়ালিফায়ারগুলিতে একটি দুর্দান্ত প্রচারণা 2026 এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপে ভারতকে স্থান অর্জন করেছে। টুর্নামেন্টটি দলের সাথে জড়িতদের অনেকের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।
ব্লু টাইগ্র্রেসগুলি ভিয়েতনাম, জাপান এবং গ্রুপ সি -তে চীনা তাইপেইয়ের সাথে দলবদ্ধ করা হয়েছে টুর্নামেন্টটি অস্ট্রেলিয়া দ্বারা আয়োজিত হবে, এবং ভারত পার্থ এবং সিডনিতে তাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবে। নীল বাঘটি যথাক্রমে 7th এবং 10 ই মার্চ জাপান এবং চীনা তাইপেইয়ের সাথে দেখা করার আগে পার্থে 4 মার্চ, 2026 সালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করবে।
